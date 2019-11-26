В Беларуси мужчины живут на пенсии в среднем 7 лет, женщины - 22: пенсионный возраст в итоге сравняют?

Например, приходится увеличивать пенсионный возраст, чтобы бюджета хватило на всех - как это происходит сейчас в Беларуси. При этом специалисты МВФ рекомендуют не останавливаться на достигнутом и повысить пенсионный возраст для женщин еще на пять лет. Как должен высчитываться пенсионный возраст, чтобы и пенсия была достойной, и человек успел на ней пожить в свое удовольствие, и экономика при этом не страдала, «Комсомолка» поговорила с HR-экспертом и редактором журнала «Отдел кадров» Валерием Кичкаевым.

- Валерий, от чего же нужно отталкиваться, чтобы высчитать подходящий для той или иной страны пенсионный возраст?

- Можно отталкиваться от состояния экономики в стране. Если дела не очень, пенсионный возраст надо поднимать, в частности, если мы говорим о нашей небогатой стране. Можно исходить из общей продолжительности жизни - правда, тогда повышение скажется прежде всего на женщинах, потому что они живут в среднем на 10 лет дольше мужчин. Средняя продолжительность жизни у наших мужчин - 69,3 года, а у женщин - 79,2 года. Несложно подсчитать, что в 2019 году мужчины проживут на пенсии в среднем 7,8 года, женщины - 22,7 года.

Есть и еще один показатель - общая продолжительность здоровой жизни. Он активно используется ВОЗ во многих цивилизованных странах и показывает, сколько человек проживет на пенсии здоровым, без тяжелых заболеваний. Женщины в целом везде живут дольше, но начиная с определенного возраста уступают мужчинам по продолжительности здоровой жизни, причем в экономически неразвитых и развивающихся странах разрыв больше. Думаю, если это проверить - окажется, что продолжительность здоровой жизни белорусских женщин невысокая. Проще говоря, многие женщины выходят на пенсию с букетом различных хронических заболеваний. Так что еще неизвестно, справедливо ли делать пенсионный возраст одинаковым для мужчин и женщин.

- И все же: почему у наших женщин пенсионный возраст ниже, если они живут дольше?

- Такая практика сложилась еще во времена СССР. На женщин всегда ложилась основная часть забот по воспитанию детей и внуков, по домашнему хозяйству, поэтому логично, что они уходили на пенсию раньше. Есть и такая версия: сокращенный стаж - бонус женщинам за рождение детей. Но теперь это не так актуально - мало кто рожает 4 - 5 детей, как раньше… Есть еще одна причина более раннего выхода женщин на пенсию: женщины в советской экономике занимали более скромное положение, их было мало на руководящих постах, в науке, в армии, ставка была сделана на мужчин, поэтому страна могла себе позволить отправлять женщин на пенсию раньше.

Да, во многих европейских странах пенсионный возраст женщин и мужчин одинаков или составляет разницу в 1 - 2 года. Но в Европе с гендерным неравенством фактически покончили, да и экономика сильно изменилась. Увы, многих белорусок пока устраивает второстепенная роль женщины в обществе.

- А как в развитых европейских странах, чьи пенсионные системы ставят нам в пример, определяли возраст выхода на пенсию?

- На Западе отталкиваются от продолжительности жизни, плюс делают корректировку по продолжительности здоровой жизни: человек должен прожить относительно здоровым на пенсии не менее десяти лет, в остальном - как позволяет экономика. Например, в 2004 году продолжительность здоровой жизни мужчин в 50 лет составляла 14 лет в России, 27 - в Нидерландах, 30 лет - в Швейцарии. Следовательно, на пенсию россиянин в 2004 году в идеале должен был уйти не позже 54 лет: 10 лет он бы прожил на ней здоровым.

«БЕЛОРУСЫ НЕ ХОТЯТ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ПОТОМУ ЧТО ПЛАНИРУЮТ РАБОТАТЬ НА ПЕНСИИ»

- Более молодым людям кажется, что повышение пенсионного возраста - благо: можно дольше сохранять трудоспособность, зарабатывать, быть значимым в обществе. Но люди постарше чаще против повышения пенсионного возраста - как вам кажется, с чем это связано?

- Видимо, им не нравится то, чем они занимаются… А если серьезно, то практически во всех странах люди голосуют против повышения пенсионного возраста. Например, против этого были 89% россиян (по данным «Левада-Центр») и 76,7% белорусов (по данным незарегистрированного в Беларуси института НИСЭПИ).

Наверное, основная причина, почему белорусы не хотят повышения пенсионного возраста, это то, что многие планируют продолжить работать на пенсии. По статистике, у нас четверть пенсионеров продолжают работать. Так что многие планировали сохранить рабочее место и получать часть пенсии, а их «надбавку» отсрочили.

- С другой стороны, сегодня совсем не просто человеку предпенсионного возраста удержаться на своей должности и работать еще долгие годы.

- Да, есть мнение, что далеко не все возрастные сотрудники хотят и способны обучаться. Но ученые доказали: несмотря на не лучшие физиологические кондиции, пенсионеры способны обучаться даже быстрее молодежи, потому что жизненный опыт, соединяясь с новыми знаниями, дает потрясающий синергетический эффект. У возрастных сотрудников есть масса плюсов - они, например, надежнее молодежи. Интернет-ресурс «Компании для всех возрастов» говорит, что возрастные сотрудники реже ходят на больничный и в 5 раз реже, чем молодые люди, спонтанно увольняются. Кроме того, по данным исследования компании McKinsey, разнообразие на рабочем месте, в том числе возрастное, выгодно сказывается на развитии компании.

- Как вы считаете, еще увеличения пенсионного возраста в Беларуси будут?

- Государство уже повысило пенсионный возраст, и это не предел. Я думаю, что когда-нибудь пенсионный возраст женщин и мужчин сравняют, но вряд ли в ближайшее время, поскольку это будет очень непопулярная мера. Из этого вытекает еще одна проблема. Учитывая, что белоруски сейчас рожают первенца ближе к 30, и многим порой нужно выходить на пенсию, когда дети еще учатся, помогать детям встать на ноги пенсионеру будет непросто. Остается завести участок и выращивать овощи и фрукты или продолжать работать. Другой альтернативы в Беларуси я не вижу.

«ЕСЛИ У НАС ВЫПЛАЧИВАТЬ ПЕНСИИ УМЕРШИХ ИХ РОДНЫМ, ОСТАЛЬНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ МИЗЕР»

- Многие недоумевают, почему раньше всех на пенсию уходят военные, а не учителя и врачи, испытывающие огромные нагрузки на работе? Стоит ли пересмотреть систему?

- На мой взгляд, наша армия должна быть небольшой и профессиональной, тогда и вопросов не будет. И потом, военные бывают разные. Например, военные летчики испытывают огромные физические нагрузки, и рука не повернется им увеличить срок выхода на пенсию. Многие и до 50 лет не доживают. В США просто люди, отслужившие в армии - я уже не говорю о военных, - тоже получают неплохие надбавки. В целом военные почти во всех странах получают хорошие пенсии - такова политическая воля.

Что касается нагрузок и благосостояния врачей и учителей, то проблема здесь глубже, и повышением или понижением кому-то пенсионного возраста ее не решить. Этот вопрос можно обсуждать, когда общество решит, какое образование и какая медицина нам нужны - платные или бесплатные.

- В европейских странах пенсию умершего пенсионера могут получать его близкие. Придем ли мы к такой практике?

- Если речь идет о накопительных пенсиях, то однозначно, близкие должны иметь право на получение этих денег. С социальными пенсиями сложнее. В принципе, несправедливо, если за работающего человека организация десятилетиями отчисляла деньги в ФСЗН, а он даже не дожил до пенсии… Государство обычно присваивает себе эти деньги, но в некоторых случаях немного делится ими. Такая практика есть в европейских странах (например, в Чехии, Дании и Нидерландах), где вдова или вдовец получают какое-то время пенсию умершего или ее часть. Но у нас бюджет ФСЗН и без этого дырявый - если начать выплачивать социальные пенсии умерших их родным, то все остальные пенсионеры будут получать вообще мизерные суммы.

- А как можно было бы улучшить нашу пенсионную систему?

- Проблема не только в том, что пенсионеров становится больше, а в том, что после развала СССР мы ничего не делали для пенсионной системы, так что нас ждут тяжелые времена. Безусловно, надо развивать систему накопительных пенсий. Например, в США человек может получать сразу четыре пенсии за счет различных программ, вот поэтому многие американцы запросто уходят на пенсию раньше официального срока, не боясь потерять до 30% от социальной пенсии и до 10% - от отчислений в частный или государственный пенсионный фонд. Да и размер пенсии у них достигает от 60 до 80% от заработной платы - при рекомендация Международной организации труда минимум в 40%. А система пенсионного страхования, например, в Германии гарантирует до 2025 года выходящим на пенсию выплаты 48% их заработка. Да, белорусы выйти на пенсию тоже могут раньше срока, но тогда их пенсия составит примерно 50 долларов в эквиваленте…

У нас нет ни развитых накопительных систем, ни 40% от заработка человека в качестве его пенсии. По статистике, большинство наших пенсионеров понятия не имеют, какой размер пенсии им предстоит, из-за запутанных расчетов. И не знают, что на самом деле отдают в ФСЗН больше трети зарплаты.

Конечно, накопительная система больше подходит для развитых стран, где деньги пенсионных фондов не лежат мертвым грузом, а приносят вкладчику проценты. Но эта проблема решается созданием здоровой экономики. Как это сделать - отдельный и непростой разговор. Для начала можно просто изучить опыт цивилизованных стран, прежде всего соседних Польши и Литвы, и с учетом наших экономических реалий постепенно внедрять изменения.

КСТАТИ

«Увеличение страхового стажа сделало заложниками ситуации людей предпенсионного возраста»

Пенсионная реформа также увеличила и страховой стаж - период, за который в ФСЗН поступали взносы за работника. Причем за очень короткий период требуемый стаж вырос с 5 до 16 лет! И те, у кого его не хватило, оказались в пенсионной ловушке: вместо трудовой пенсии стали получать мизерную социальную. Но мировая практика запрещает распространять новый закон на правоотношения, которые существовали до него, если этот закон ухудшает положение человека. Не нарушили ли это правило при увеличении страхового стажа?

- Нет, правило о неприменимости обратной силы закона не нарушено. Правовое положение человека не ухудшается, так как он не достиг пенсионного возраста на момент изменений законодательства, - считает юрист Дмитрий Лабазинский. - Нарушением было бы, если бы нововведение распространили на тех, кто уже получает пенсию. В то же время нельзя не отметить нарушение общегражданских принципов справедливости, разумности и конституционного принципа равенства. Ведь лица предпенсионного возраста стали заложниками ситуации, когда их коллеги, успевшие получить пенсию за полгода до изменений, оказались в более выгодной ситуации. Переходный период для таких изменений должен быть хотя бы 10 - 15 лет, чтобы человек успел наработать недостающий страховой стаж. Поставить человека предпенсионного возраста перед фактом того, что нужно еще поработать, - это несправедливо, учитывая его низкую конкурентоспособность на рынке труда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько лет в среднем живут на пенсии жители разных стран?

Сингапур - 21,8

Великобритания - 17,7

Греция - 16,9

Узбекистан - 15,8

Беларусь - 14

США - 13,5

Россия - 9

Казахстан - 6,3

Таджикистан - 5,8

А КАК У НИХ?

Пенсия датского вдовца останется жене, а в Таиланде пенсию получают… слоны

Странами с лучшими пенсионными системами в 2019 году эксперты компании Mercer и Центра финансовых исследований при университете Монаша назвали Данию и Нидерланды, а худшей - Таиланд

- Пенсионная система Дании включает две пенсии: минимальную от государства и частную, которая рассчитывается пропорционально заработку человека. Если человек получал хорошую зарплату и имеет неплохие пенсионные накопления, государственная пенсия будет ниже. И наоборот. Кроме того, часть пенсии умершего пенсионера получает его вдова или вдовец. В итоге средний житель Дании получает на пенсии 65 - 70% от своего прошлого заработка, или примерно 2,5 тысячи евро в месяц.

- В Нидерландах трехуровневая пенсионная система. Она состоит из добровольного страхования, государственной и профессиональной пенсии. Сумма пенсии зависит от страхового стажа и даже семейного положения: одинокий пенсионер получает 70% от минимальной зарплаты (около 2 тысяч евро), а замужний/женатый - 50% (1,5 тысяч евро). К этой сумме прибавляются добровольные накопления и профессиональная пенсия.

- А вот в пенсионной системе Таиланда, худшей страны для пенсионеров по данным рейтинга, много пробелов. В стране есть пенсионный фонд, который пополняют как сами работники, так и работодатели. Вот только люди часто работают в нелегальных фирмах, которые не платят за работников взносы - следовательно, и пенсии потом не видать. При этом Таиланд - единственная страна в мире, которая платит пенсии слонам!