Как стать моложе и красивее к Новому году - топ-5 процедур

Заняться своей внешностью так, чтобы к Новому году лицо было как новое, - это вам не платье купить. Но, как выяснилось, для того чтобы лицо разгладилось и засияло, да еще шевелюра стала в несколько раз гуще - времени еще достаточно. Мы выбрали топ-5 процедур, которые помогут преобразиться к Новому году. В чем секрет их эффекта, помогла разобраться Екатерина Расанова, врач-косметолог центра медицинской эстетики «Лесанте» - победителя международного фестиваля-конкурса «Выбор года - 2019».

Избавляемся от сосудистой сеточки, улучшаем цвет лица

- Фотоомоложение - процедура, которая помогает прежде всего восстановить здоровый цвет лица. С ее помощью удаляются сосудистые сеточки, пигментация, купероз, - а также сузить поры, улучшить структуру кожи. В основе процедуры - импульсный свет, который стимулирует синтез коллагена, улучшает циркуляцию крови. После нее практически не требуется реабилитация - легкое покраснение и отечность быстро проходят. А максимальный эффект достигается с помощью курса, состоящего из 2-4 процедур с интервалом две недели между ними.

У этой процедуры нет ограничений по возрасту - ведь пигментация, пятна на лице после каких-то воспалительных процессов бывают и у молодых.

Будим спящие волосяные луковицы

- Лазерное стимулирование роста волос - процедура, которую можно рекомендовать и для профилактики выпадения волос, и тем, у кого волосы уже выпадают. Под местным воздействием лазера улучшается кровообращение, стимулируется питание волоса, происходит пробуждение спящих волосяных луковиц. На самом деле у человека на голове намного меньше волос, чем заложено природой. Тысячи луковиц находятся в спящем состоянии, и лазерное стимулирование помогает их разбудить. Так можно восполнить пробелы на месте выпавших волос, справиться с последствиями неудачной стрижки или покраски. Курс - 3 - 6 процедур.

Но проблема выпадения волос требует всестороннего подхода, поэтому решать ее надо комплексно, пройдя соответствующие обследования, сдав анализы, которые назначит врач на консультации.

Надолго удаляем нежелательные волосы

- Лазерная эпиляция - процедура противоположная, позволяющая за 4 - 6 сеансов безболезненно избавиться от нежелательных волос. После каждой процедуры рост волос будет замедляться, структура его станет тоньше. Надо быть готовым к тому, что кожа в месте удаления волос не станет гладкой как шелк одномоментно. Для этого потребуется время. Зато эффект продлится многие годы, надо лишь время от времени делать поддерживающие процедуры, примерно одну в год.

Разглаживаем лицо за счет собственных резервов

- Лазерное омоложение - это процедура, которая стимулирует выработку коллагена, за счет чего обеспечивается омоложение кожи, выравнивается ее рельеф, повышается упругость, уменьшаются морщинки. Существует несколько видов омоложения, без повреждения кожного покрова и с повреждением, с разными эффектами и сроками восстановления. Обычный курс - две-три процедуры.

Более подробную информацию о лазерном омоложении можно получить у врача на консультации.

Обновляем клетки кожи

- Радиолифтинг - процедура радиочастотного воздействия на верхние слои кожи. Эта процедура также проводится без повреждения кожного покрова и с повреждением. Без повреждения - это процедура скорее приятная и расслабляющая, которая поможет справиться с ранними признаками увядания кожи. Радиолифтинг с повреждением кожных покровов - процедура с более длительной реабилитацией, но и эффект ее более выраженный. Заметно выравнивается рельеф, сглаживаются рубцы и поры, идет еще более интенсивная стимуляция выработки коллагена. Под воздействием радиочастот определенное количество клеток отмирает, но запускается процесс регенерации - и на смену старым клеткам появляются новые. В итоге мы получаем обновленную кожу.

Все эти аппаратные процедуры хорошо сочетаются с инъекционными - биоревитализацией, мезотерапией, плазмолифтингом. Они усиливают результат друг друга, за счет чего достигается очень хороший эффект. Какие процедуры можно совместить, кому что подходит больше - решается на индивидуальной консультации. Кроме того, у всех процедур есть противопоказания, с которыми нужно ознакомиться или проконсультироваться у специалиста.

Центр медицинской эстетики ЛЕСАНТЕ получил золотую медаль и почетное звание победителя международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2019» в Беларуси.

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