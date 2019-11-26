Минчане голосуют за самый маленький памятник для Зыбицкой. Выбери один из трех вариантов

В большой дороге нужно начинать с малого, решили два минчанина и предложили всем миром выбрать, какой памятник должен украсить Минск уже к концу этого года. Он будет самым маленьким в столице. А они его не только установят, но и будут за ним приглядывать, оберегая от вандалов и показывая всем желающим.

- На туристической карте Минска есть интересные места, - объясняет Денис Анцявичюс. - Но городу не хватает своих легенд и традиций, которые сделали бы его живым и интересным для нас самих. Таких, как памятник Чижику Пыжику в Питере, Дом легенд во Львове или крошечный памятник киевскому торту на Крещатике. А чем мы хуже? Решили, что кто, если не мы, сделаем Минск интереснее?

- Нужно начинать с малого, с себя, с истории, частями утерянной, с планов. Наш вклад пусть пока маленький и в прямом, и в переносном смысле, но если кого-то вдохновит, значит - дело сделано, - дополняет партнера Евгений Метелица. - Самую маленькую достопримечательность в городе выбирали всем коллективом бара «На дне», спрашивали мнения у других коллег с Зыбицкой. Сразу получили большую моральную поддержку, товарищество тоже не пришлось долго убеждать, хотя усердно готовили презентацию!

Самый маленький, уточняют мужчины, но от этого не менее символичный, чем многие городские постаменты. Над идеями думали долго, в списке было аж 19 вариантов, среди которых такие знаковые вещи как бутерброд с «Центрального», метла как символ очень чистого города и даже поиск счастья на дне стакана. Финалисты тоже не обычные: самое маленькое в мире, белорусское эго, памятник пани Парникель, обычной женщине, которая умудрилась попасть в белорусскую летопись и памятник мельнице, которая раньше стояла на Зыбицкой. Потому что первозданный вид города стирается, значит, пора создавать его новое, но не менее знаковое лицо.

К слову, сделать новую достопримечательность в рекордные сроки согласился скульптор Станислав Никонович. Совсем недавно он наделал шуму в СМИ, рассказав, что его работы уже есть в частных коллекциях Ричарда Бренсона, Владимира Познера, Сергея Шнурова и многих других знаменитостей. Статуэтку для Джонни Деппа молодой человек создавал четыре месяца, на создание этой же работы отводится всего две недели, чтобы успеть установить к Новому году, в качестве подарка для всех горожан.

- Для меня это своеобразный вызов конечно, - признается Станислав. - Но такие работы потом остаются в истории как знаковые, к тому же мне очень близка идея Дениса и Жени, что нужно начинать с малого. Кто, если не мы, может сделать родной город лучше? Пока идет голосование, я уже делаю наброски, чтобы сразу приступить к работе. Планируем памятник в высоту около 15 сантиметров, частью работы, как придумали ребята, будет большое увеличительное стекло, так что нужно будет мне детально прорабатывать каждую часть скульптуры. Можно сказать - подковывать блоху (смеется).

Инициативная группа «На дне», как в шутку называют себя Денис и Евгений, уверены, что все получится и открытое голосование по ссылке поможет сделать что-то, что придется по душе всем минчанам. Голосование пройдет до 6 декабря включительно, а пока идею поддержали в своих социальных сетях известные белорусы: ведущие, спортсмены и блогеры.

К слову, памятнику нужен достойный фон, поэтому по этой же ссылке художники и любые другие творческие люди, желающие стать частью проекта, могут писать свои идеи и предложения. Сама установка пройдет уже в декабре, перед вторым днем рождения бара. Организаторы обещают сдернуть маленькое бархатное покрывальце и разрезать ленточку маленькими ножницами. Все проголосовавшие приглашаются на Зыбицкую, 6, чтобы посмотреть на результат нашего совместного труда!

ЗА ЧТО ГОЛОСУЕМ?

Идея первая. Памятник белорусскому эго

Идея вторая. Все перемелется (но без цитат Игоря Николаева на барельефе)

Идея третья. Памятник пани Парникель

Голосование здесь.