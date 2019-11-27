Вечный взрыв: в Минске выступила группа СБПЧ. С музыкантами на сцену вышел Александр Гудков

Если надо назвать концерт, на котором каждой песне нового альбома кричат-танцуют-аплодируют так, как обычно паре-тройке хитов, это концерт группы из Питера СБПЧ. Для любителей расшифрованных аббревиатур - Самое Большое Простое Число.

В августе СБПЧ выпустили новый альбом «Наверное, точно». Это десять дерзких и очень разных песен, которые записали в Норвегии. В ноябре в минском клубе Re:public альбом презентовали. Наверное, точно, это был один из самых ожидаемых концертов для многих минчан. Точно, не наверное, отыграли его за два часа, а потом еще спели несколько песен на бис.

Солист Кирилл Иванов очень мало говорил. Но если разбить песни на цитаты, получился отличный диалог. Меткие слова от СБПЧ, пластичные движения, сменяющиеся рейвом от тех, кто слова слушал.

«Это для нас идеальное место», «все, что может провалиться, проваливается», «у нас есть все, чтобы жить вечно», «эта песня нужна, чтобы вы танцевали», «нас мало любили, мы малые дети» - это все СБПЧ сообщали песнями.

«Вы были особенными, потому что были собой», - а это философия на прощание.

В 2006 году журналист Кирилл Иванов объединился с дуэтом «Ёлочные игрушки». Так появилась группа СБПЧ Фото: Святослав ЗОРКИЙФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Нас мало любили, мы малые дети»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние пару лет в группе поет Евгения БорзыхФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Это для нас идеальное место»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько песен на сцене вместе с СБПЧ пел российский шоумен и квнщик Александр ГудковФото: Святослав ЗОРКИЙ