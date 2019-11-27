«Пугачева в Минске нарисовала на моем теле автопортрет – я сделал из него тату»: фанат весь расписан в честь певицы

С концертом в белорусской столице Примадонна выступила 2 ноября. Напомним, тогда она была в благодушном настроении и согласилась встретиться с избранными поклонниками. Среди них был Игорь Корчагин. Получив автограф певицы на руке, он пообещал увековечить его татуировкой. Недавно мы пообщались с Игорем и узнали, что он выполнил обещание!

- Игорь, откуда такая страсть к творчеству и личности Примадонны?

- Это длинная история. Впервые я увидел Аллу Борисовну в 1983 году, когда вошел в «горьковскую группировку» фанатов. Так называли тех, кто дежурил у легендарного подъезда на улице Горького, дом 37 в Москве, где жила певица. Это околоподъездное движение продолжалось до 1995 года, пока Алла Борисовна вместе с новым мужем Филиппом Киркоровым не переехала на другую квартиру.

Все эти годы я встречал и провожал певицу, часто брал у нее автографы. Как-то на сборном концерте в Москве я подошел к ней и попросил автограф, а Алла Борисовна мне сказала: «Зачем тебе столько? Ты их что, продаешь?» Я ответил, что все автографы беру только для себя, и пообещал, что этот автограф - последний. И на протяжении многих лет это свое обещание сдерживал. Я уехал жить в Германию, но, конечно, оставался преданным поклонником Пугачевой.

На теле у меня несколько татуировок. Самая первая на плече была сделана несколько лет назад. Мне тогда захотелось увековечить имя любимой певицы. Основа тату - инициалы Аллы Борисовны, к ним добавили звезды. Получилось, считаю, здорово.

Основа тату первого тату Игоря - инициалы Аллы Борисовны в обрамлении звезд. Фото: личный архив героя.

Есть еще одно тату на груди - автограф Аллы Борисовны. В своей коллекции памятных надписей от Примадонны я нашел автограф, который она дала мне в 1990 году. Пошел к своему тату-мастеру в Германии и рассказал, что хочу сделать копию автографа на теле. Он все скопировал, предложил сделать татуировку слева, около сердца. Там мы ее и набили.

Тату под сердцем. Фото: личный архив героя.

- На концерт в Минск вы специально приехали из Германии?

- Да, специально, из города Любека, он на севере Германии. Я приезжал и на московский юбилейный концерт Аллы Борисовны, который был в Кремле 17 апреля. Именно там познакомился с такими же давними и преданными поклонниками: Дмитрием Соловьевым, Ларисой Горбуновой, Наташей Маттес. Все мы живем в разных городах и странах, решили создать международное фан-движение ALLAMANIA. Сегодня нашу страницу в Инстаграме ведет Дмитрий Соловьев, она набирает популярность, на нее подписана директор Пугачевой Елена Чупракова.

- На совместных фото с Пугачевой вы все одеты в яркие майки со стилизованным портретом певицы на груди. Делаете их по спецзаказу?

- Да, можно сказать, что с этих маек все и началось. На них - портрет Аллы Пугачевой, который выполнила Лариса Горбунова в стиле алла-арт. Это некая отсылка к обложке первого альбома певицы 1977 года, который назывался «Зеркало души». Мы надеялись, что в ярких необычных майках мы будем заметнее.

- А кто вас провел за кулисы в Минске? До и после концерта все проходы контролировала охрана, Алла Борисовна не была доступна даже для прессы.

- Дело в том, что Лариса Горбунова ехала в Минск в одном поезде с Аллой Борисовной. Певица - в отдельном вагоне, Лариса - в купе. На перроне минского вокзала она подошла к директору Пугачевой, Елене Чупраковой, рассказала о нашем международном движении и попросила об аудиенции у Примадонны. Она обещала подумать. Знаю, что она рассказала о нас Пугачевой, потому что поняла, что мы поклонники с огромным стажем, а не случайные люди, которые хотят ради хайпа встретиться с певицей. А потом в «Минск-Арене» мы снова подошли к Чупраковой. Рядом с ней стоял известный музыкальный критик Артур Гаспарян. Мы рассказали Артуру про нас, а я, кроме прочего, показал свой тату-автограф под сердцем. Гаспарян был впечатлен и тоже рассказал Пугачевой о нас.

На концерте, если честно, мы с друзьями забыли обо всем. Концерт в Минске был, с моей точки зрения, лучше, чем в Кремле. В «Минск-Арене» Алла Борисовна была более свободной, здесь собрались действительно ее поклонники, а не толстосумы, которые в Кремле собрались ради престижа. После концерта, когда публика стала расходиться, мы стояли около сцены. К нам неожиданно вышла Елена Чупракова и сказала охране, чтобы ребят в ярких футболках пустили за кулисы, потому что Алла Борисовна согласилась с нами встретиться.

- Сердце, наверное, колотилось?

- Эмоции от самой встречи - это что-то особенное. Эти впечатления невозможно передать. На сцене мы видим уверенную в себе певицу всех времен и народов, которая остается суперзвездой на протяжении 44 лет. За кулисами мы увидели безумно красивую, мягкую женщину с серыми глубокими глазами. Ее обаяние и тепло как будто обволакивало нас. Мы, кстати, подарили Алле Борисовне набор таких же маек, как у нас, попросили ее передать их Максиму Галкину.

- Как вы попросили автограф и почему на руке?

- Я очень нервничал! Сказал: «Алла Борисовна, можно живьем?!» и протянул руку. Она сказала: «Будет щекотно!» и стала рисовать свое лицо, под которым расписалась. Концерт был 2 ноября, а 1-го числа у меня был день рождения, поэтому автограф Аллы Борисовны - это такой значимый для меня подарок. Я пообещал превратить этот автограф в тату.

Пугачева оставляет автограф на руке многолетнего фаната.Источник: личный архив героя

3 ноября, воскресное утро, я просыпаюсь и вижу, что надпись маркером, которую сделала Примадонна, стирается. А я в Минске первый раз, города не знаю. Нашел тату-салон в интернете, приезжаю - закрыто. Вспомнил, что видел тату-салон в Старом городе, полетел туда. Мастер, ее зовут Ника, потом мне призналась, что я своим стремительным появлением ее даже испугал. Я ей объяснил, как для меня важно увековечить оригинальный автограф Пугачевой. Ника - просто мой ангел-хранитель, спасибо ей.

Тату поверх автографа Игорь сделал в Минске. Фото: личный архив героя.

Сейчас татуировка почти зажила. Есть еще идеи по поводу новых татуировок, они тоже будут связаны с творчеством Пугачевой. После поездки в Минск меня начали просто разрывать российские журналисты с разных телеканалов. Мне даже говорили, что и сама Алла Борисовна интересуется, как выглядит татуировка. Я не ожидал, что из нормального обычного человека я сам превращусь в звезду.