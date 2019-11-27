Министр финансов Беларуси: «В 2020-м серьезный шаг делаем по повышению зарплат в бюджетном секторе»

В среду, 27 ноября, депутаты приняли бюджет на следующий год во втором чтении.

Министр финансов Максим Ермолович поблагодарил депутатов за успешную работу:

- В период работы настоящего состава Палаты представителей нам приходилось совместно принимать непростые решения - это и весьма сложные бюджеты, начиная с 2015 года. В достаточно непростых условиях формировались эти бюджеты и по доходной части. Сложно было принимать решения и в расходах. Но тем не менее настоящим составом парламента нам удавалось это сделать... Спасибо большое за бюджет 2020 года. Он тоже непростой.

- Как оцениваете бюджет на следующий год? - поинтересовались журналисты у министра.

- Бюджет 2020 года не только не ухудшает ситуацию с финансированием бюджетного сектора, но и достаточно серьезный шаг вперед мы делаем по повышению заработных плат в бюджетном секторе. При этом наполнение других расходов социального характера и расходов, обеспечивающих деятельность бюджетных организаций, также возрастает довольно существенно. Это позволяет нам полагать, что качество бюджетных услуг будет продолжать повышаться в следующем году, особенно в сфере образования и здравоохранения. И кроме этого мы существенно повысим жизненный уровень работников бюджетного сектора. Что касается поддержки национальной экономики, то здесь мы постепенно снижаем расходы, связанные с поддержкой предприятий республики. Потому что часть из них выходит на успешную работу без такой господдержки. Мы также принимаем решения, реструктурируя их обязательства, изменяя форму правления этими предприятиями, переориентируя их. То есть достаточно большая работа ведется с тем, чтобы обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства. И это приводит к снижению нагрузки на бюджет по поддержке этих предприятий.

Что касается обслуживания и погашения госдолга, то мы пока не вышли из пиковых нагрузок на бюджет по исполнению этих обязательств, при этом качество портфеля госзаимствований улучшается. Мы снижаем свои обязательства по обслуживанию госдолга, замещая более дорогие кредиты более дешевыми. Улучшается структура платежей по процентам за пользование этими госзаймами. С точки зрения расходов на национальную безопасность, здесь все стандартно. Следует отметить, что строительство системы нацбезопасности, национальной обороны, правоохранительной деятельности продолжается на протяжении многих лет. Поэтому у нас стабильные расходы на обеспечение нацбезопасности, и каких-либо рисков с этой стороны также бюджет не видит. Поэтому бюджет сбалансирован. У нас достаточно ресурсов, чтобы погашать и обслуживать госдолг, в том числе и валютных средств. Мы расширили свое присутствие на внешних рынках государственных заимствований. Поэтому в 2020 году сюрпризов мы никаких не ожидаем, несмотря ни на какие внешние обстоятельства и возможные изменения макроэкономической конъюнктуры как в регионе, так и в целом на глобальных рынках.

- А положительных сюрпризов мы тоже не ожидаем? Может, нам налоговый маневр компенсируют?

- Это не ко мне.