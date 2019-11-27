В Минск привезли работы Пикассо, но самые дорогие экспонаты оказались из белорусского музея

В столичной галерее LIBRA открылась выставка работ Пабло Пикассо - 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции.

- Эта выставка дает возможность рассмотреть весь творческий путь художника: от работ юности и видов Парижа до таких глобальных работ, как «Война и мир», и увидеть подготовку художника к его знаковой работе «Герника», - сказал Денис Барсуков, куратор выставки.

Экспозиция позволяет составить полное представление о творческом пути известного художника.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В экспозицию также вошла керамика Пикассо из фондов Национального художественного музея Беларуси: блюда, тарелки и вазы.

- Это эксклюзивные предметы из фондов Национального художественного музея. Они были переданы в дар музею госпожой Леже, а ей, по одной версии, этот дар был сделан самим Пикассо, - отметил куратор выставочного пространства Олег Рыжков.

Выставка работ Пикассо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Две самые дорогие работы экспозиции - это керамика из фонда Белорусского Национального художественного музея: «Ваза «Черно-коричневая Сова» стоит 70 000 долларов, а «Блюдо «Голубь в гнезде из соломы» - 50 000 долларов.

Экспозиция позволяет составить полное представление о творческом пути известного художникаФото: Павел МАРТИНЧИК

На экспозиции представлена 61 литография художника.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также на экспозиции в LIBRA выставили керамику и скульптуру современных белорусских авторов - Михаила Инькова, Павла Войницкого, Дмитрия Оганова, Александра Соколова, Елены Чепелевой, Лилии Нищик, Владимира Кондрусевича, Жанны Морозовой.

- К сожалению, все мы привыкли ходить на раскрученные имена, и если бы мы открыли выставку белорусских авторов, то такого потока людей не было бы. Сейчас же есть стопроцентная гарантия, что зрители смогут оценить и мастерство наших художников, - заметил куратор выставочного пространства Олег Рыжков.

Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы» будет работать в галерее LIBRA два месяца - до 26 января.

На экспозиции представлена 61 литография художникаФото: Павел МАРТИНЧИК

В Минск привезли работы Пикассо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Две самые дорогие работы выставки - это керамика из фондов Национального музея: «Ваза «Черно-коричневая Сова» и «Блюдо «Голубь в гнезде из соломы»Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам куратора выставки, экспозиции именитых художников традиционно собирают множество зал гостейФото: Павел МАРТИНЧИК