2019-11-27T14:01:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Снуп Догг - коммунальникам: "Are you seriously?" В Витебске нарисовали граффити про закрашивание граффити

Портрет американского рэпера Снуп Догга был на этом месте с 2013 года
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске появилось граффити, на котором коммунальные службы закрашивают граффити. Фото: из архива Глеба Каштанова.В Витебске появилось граффити, на котором коммунальные службы закрашивают граффити. Фото: из архива Глеба Каштанова.
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-Ой, а я издали подумал, что это реальные люди красят стену! - смеются прохожие, подойдя поближе к трансформаторной будке во дворе одного из домов по проспекту Черняховского в Витебске. Там появилось граффити, изображающее коммунальников, закрашивающих граффити.

Раньше на этом месте был портрет рэпера Снуп Догга - одна из первых работ известной витебской стрит-арт команды HoodGraff. Уличные художники нарисовали ее в 2013 году. Недавно портрет закрасили. Этот процесс случайно увидел и заснял на видео художник Глеб Каштанов. Взял краску и… нарисовал на том же месте тех же рабочих, закрашивающих Снуп Догга. Нарисованный рэпер смотрит на нарисованных рабочих с изумлением и вопрошает по-английски «Вы серьезно?».

Противостояние коммунальных служб и стрит-арта - тема не новая. Чего стоит эпопея с портретом актера Евгения Леонова, о которой мы рассказывали. Сейчас на этом месте нарисован прапорщик Шматко - персонаж сериала о российской армии. А недавно в Витебске кто-то методом закрашивания отредактировал граффити, изображающее Старика Хоттабыча и диснеевского Джинна. Закрасили диалог между двумя волшебниками. «Старик, почему я в лампе?» - спрашивал Джинн. - «Это твой выбор…» - отвечал Хоттабыч.

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