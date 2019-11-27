Снуп Догг - коммунальникам: "Are you seriously?" В Витебске нарисовали граффити про закрашивание граффити

-Ой, а я издали подумал, что это реальные люди красят стену! - смеются прохожие, подойдя поближе к трансформаторной будке во дворе одного из домов по проспекту Черняховского в Витебске. Там появилось граффити, изображающее коммунальников, закрашивающих граффити.

Раньше на этом месте был портрет рэпера Снуп Догга - одна из первых работ известной витебской стрит-арт команды HoodGraff. Уличные художники нарисовали ее в 2013 году. Недавно портрет закрасили. Этот процесс случайно увидел и заснял на видео художник Глеб Каштанов. Взял краску и… нарисовал на том же месте тех же рабочих, закрашивающих Снуп Догга. Нарисованный рэпер смотрит на нарисованных рабочих с изумлением и вопрошает по-английски «Вы серьезно?».

Противостояние коммунальных служб и стрит-арта - тема не новая. Чего стоит эпопея с портретом актера Евгения Леонова, о которой мы рассказывали. Сейчас на этом месте нарисован прапорщик Шматко - персонаж сериала о российской армии. А недавно в Витебске кто-то методом закрашивания отредактировал граффити, изображающее Старика Хоттабыча и диснеевского Джинна. Закрасили диалог между двумя волшебниками. «Старик, почему я в лампе?» - спрашивал Джинн. - «Это твой выбор…» - отвечал Хоттабыч.