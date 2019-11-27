Усталость, ломкие ногти, головокружения: признаки анемии, которые нужно знать всем

Более 30% беременных в Беларуси встречаются с такой проблемой, как железодефицитная анемия. Как это может повлиять на здоровье матери и ребенка? Почему у жителей нашей страны в организме дефицит железа, если в воде его в избытке? Что надо пить и есть, чтобы его восполнить? Зачем маме у дочки-подростка спрашивать, сколько прокладок она израсходовала во время месячных? Все это мы выяснили в разговоре о железодефицитной анемии с акушером-гинекологом Дмитрием Трофимчиком.

- По данным ВОЗ, скрытый дефицит железа имеется у 2 миллиардов жителей Земли. Больше всего ему подвержены женщины, причем детородного возраста, и беременные - особенно, - рассказал врач.

- Из-за чего чаще всего возникает дефицит железа?

- Из-за больших потерь крови во время обильных менструаций. Во время беременности - из-за повышенной потребности в нем. Есть и другие причины: внутренние кровотечения, связанные с патологиями желудочно-кишечного тракта; пониженная усвояемость железа; нарушение всасываемости железа, когда оно поступает в организм в достаточном количестве, но проходит транзитом через кишечник.

- С дефицита железа, как правило, начинается железодефицитная анемия. Чем она опасна?

- Каждый возраст уязвим по-своему. У девочки-подростка при анемии в первую очередь страдают клетки головного мозга - значит, она хуже успевает в учебе, хуже становится память, отстает на физкультуре. Капризность, плохой сон, повышенная усталость и апатия - часто родители списывают эти симптомы на переходный возраст, но на самом деле все это может быть связано и с анемией. У беременных женщин железодефицитная анемия - это риск преждевременных родов, плацентарной недостаточности, гипоксии плода. Кровотечение у роженицы на фоне анемии может быть отягчающим фактором и привести к тяжелым осложнениям в родах. Ребенок, рожденный матерью с анемией, плохо адаптируется после родов, больше подвержен заболеваниям. У взрослых женщин на фоне анемии, кроме утомляемости и снижения трудоспособности, возникают проблемы с внешностью: тускнеют и выпадают волосы, шелушится кожа, слоятся ногти.

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- Как женщине понять, хватает ли в ее организме железа. С беременными все ясно - они регулярно сдают анализы, у них гемоглобин на контроле. А на что обратить внимание и что проверить остальным?

- Тревожным сигналом должны стать слабость, плохая память, быстрая утомляемость, плохой сон. Общий анализ крови - это первое обследование, которое можно сделать в любой территориальной поликлинике. Он дает нам общие представления об уровне эритроцитов, гемоглобина в крови. И если есть явная анемия, общий анализ это покажет. Но есть еще скрытая анемия. Поэтому если при вышеназванных симптомах все показатели в норме, врач направит вас на биохимический анализ крови, в частности на ферритин и трансферин. Эти белки - как своеобразная логистически-транспортная компания или депо. Их функции - это всасывание, транспортировка и хранение железа. Когда всасывание железа нарушено, в депо его поступает мало. Когда из депо переносить нечего, транспорт перемещается полупустым.

Мама девочки-подростка должны поинтересоваться, как у дочки проходят месячные. Причем надо задавать конкретные вопросы: Сколько дней они длятся? Насколько обильные? Сколько прокладок используется в день? Есть ли сгустки? В норме кровопотеря за все месячные должна быть около 80 мл, а количество прокладок за день - не более 5 - 6.

- Итак, анализ показал дефицит железа. Что делать дальше? Какие препараты принимать? Или можно решить проблему с помощью продуктов, содержащих железо?

- В зависимости от того, насколько истощено депо железа, назначаются препараты для его восполнения. Когда гемоглобин сильно снижен, то с помощью продуктов вы будете очень долго восполнять дефицит железа. Здесь нужны препараты, причем надо обратить внимание на то, в какой форме там железо - от этого зависит его усвояемость.

Попав в желудок, железо должно пройти череду трансформаций, чтобы преобразоваться в ту форму, в которой организм его усвоит. Зачастую получается, что железо в солевых формах не усваивается полностью. Во-первых, это физически невозможно. Во-вторых, язвы, гастриты и другие проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушение питания, ожирение - все это вкупе нарушает биохимический процесс трансформации неорганической молекулы железа.

Наиболее легкодоступная и усвояемая форма железа - хелатная. Для хелата не нужны все эти трансформации, потому что железо уже подготовлено к усвоению организмом. Большая его часть усваивается, причем без побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, независимо от имеющихся там проблем.

И еще один момент. Кальций, магний не усваиваются вместе с железом. Если есть необходимость в приеме этих микроэлементов, надо развести их по времени как минимум часа на три. Но если железо в хелатной форме, это уже не требуется - на его усвояемость другие микроэлементы повлиять не могут.

- В Беларуси повышенное содержание железа в воде. Даже станции обезжелезивания строятся, чтобы его уменьшить. Но это, как я понимаю, не то железо, которое нам нужно?

- Совершенно верно. Железо в тех соединениях, в которых оно содержится в воде, не только не усвоится, но и может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта.

- Если железодефицитной анемии еще нет, но депо железа несколько истощено, есть ли смысл восполнять его с помощью железосодержащих БАДов?

- Конечно! Не зря существуют профилактические дозы и лечебные. Когда видим, что депо истощается, надо сделать все возможное, чтобы хорошо себя чувствовать и не допустить анемию. Конечно, у женского организма большие резервы, и при уровне гемоглобина 30 г/л она еще может умудриться выйти на работу. Но любое снижение гемоглобина ниже 70 г/л - это уже показание для переливания крови. Другие способы будут малоэффективны.

БУДЬ В КУРСЕ!

Железо - составная часть гемоглобина, который доставляет клеткам жизненно необходимый кислород. Кроме того железо - участник очень многих обменных процессов. Наибольшие потери железа связаны с менструальными кровопотерями, кровотечениями, беременностью, заболеваниями печени и желудка.