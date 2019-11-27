2019-11-27T17:42:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Кровью птицы написал на стене имя Даша»: в Солигорске парень получил срок за убийство голубей

Он обозлился, потому что был пьян, а птичка на него нагадила
Оксана БРОВАЧ
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За убийство 7 голубей житель Любанского района получил 1 год исправработ.За убийство 7 голубей житель Любанского района получил 1 год исправработ.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Этот инцидент произошел еще в конце августа. Жительница одной из многоэтажек Солигорска позвонила в службу «102» и пожаловалась, что кто-то бросает с балкона мертвых голубей. Трупы птиц действительно валялись на асфальте - насчитали 7 штук. В тот же вечер задержали 20-летнего подозреваемого, жителя Любанского района. Оказывается, в тот день он встречался с другом и выпил. Товарищ ушел домой, а гостя потянуло на приключения.

- На допросе молодой человек рассказал следователям, что совершил это, потому что разозлился на пернатых, которые его испачкали, - поделилась подробностями после задержания парня Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области.

Молодого человека судили за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, по статье 339-1 Уголовного кодекса. Вину он признал. Согласно материалам дела, он на техническом этаже под крышей руками ловил голубей, отрывал им головы или душил их - и сбрасывал с общего балкона на 12 этаже.

- Потом он вспомнил, что когда-то девушка по имени Даша не ответила ему взаимностью. И он окровавленной тушкой голубя написал на стене балкона имя Даша, - комментирует заместитель прокурора Солигорского района Владимир Татур.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Суд Солигорского района посчитал, что он виновен в жестоком обращении с животными и сделал это из хулиганских побуждений. Его наказали годом исправительных работ с удержанием одной четверти заработка в доход государства. Также он должен возместить почти 100 рублей судебных издержек. Приговор в силу еще не вступил, обвиняемый может его обжаловать.

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