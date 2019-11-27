«Проблема найти мужчину за 30, который хорошо выглядит и не потерял овал лица»: на ОНТ прошел кастинг ведущих

ОНТ в поиске новых мужских лиц. Как выяснилось, мужчина-телеведущий - довольно редкий вид, можно в Красную книгу заносить.

- Вы знаете, реальная проблема найти у нас мужчину после 30 лет, который хорошо выглядит, следит за собой, не потерял овал лица, - говорит руководитель отдела ведущих информационно аналитических программ Екатерина Тишкевич. - К 30 годам люди, как правило, уже состоялись в той или иной сфере и успокоились: жизнь налажена и идет своим чередом. А в нашей ситуации важно, чтобы человек продолжал искать себя, пробовать что-то новое, развиваться. Вот таким и отдаем предпочтение. А если понятно, что человек пришел исключительно ради любопытства, тогда мы с ним просто общаемся и продолжаем коммуникацию уже в социальных сетях.

Екатерина Тишкевич проговаривает с кандидатом в телеведущие текст.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы же сами установили рамки для претендентов 30+. Почему не моложе?

- Основная целевая аудитория нашего телеканала - 45+. Поэтому мы стараемся искать ведущих, которым бы они доверяли. Вряд ли такое отношение сложится к телеведущему, который едва перешагнул 20-летний рубеж.

Перед кастингом каждого претендента гримируют.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Много у вас было претендентов?

- Заявки уже прислали около 300 человек. Во второй этап мы взяли чуть более 70, а сейчас осталось около 30.

Ведущая Наталья Немогай проводит с претендентами проверку боем прямо в студии, откуда выходит программа «Наше утро» (легендарная «сотка», из которой «Наши новости» выходили на протяжении 15 лет). В ситуации, максимально приближенной к реальной, загорается красная лампа на входе on air, в телесуфлере появляется текст реальных утренних новостей.

К телесуфлеру тоже нужно приноровиться.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Практически все теряются в этой обстановке, да еще и когда на тебя направлены камеры, - говорит Наталья. - Когда мы видим, что человек подготовлен, мы ему даже небольшие краш-тесты устраиваем. Например, в телесуфлере написано название страны с ошибкой. Мы смотрим, сможет ли человек сориентироваться и прочитает, как надо или как написано.

Обстановка максимально приближена к реальному эфиру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы замечаем - в кадре с Натальей претенденты на роль ведущего держатся куда уверенней.

- И что, вот так прямо с улицы к вам можно попасть? - интересуемся мы.

- Всякое бывает. Приходят очень красивые парни. На днях был программист, мама у него гречанка. Были и слесари, и учителя, и юристы. Есть профессия, а есть призвание. Тот же слесарь кроме основной работы ведет праздничные мероприятия. Хотя вести банкеты и информационную программу - далеко не одно и то же. Только кажется, что профессия ведущего простая. Даже если претендент хорошо выглядит, у него все прекрасно с дикцией, мы все равно не сможем поставить его в эфир прямо завтра. Много слагаемых должно сойтись - чтобы он был органичен в кадре, пришелся по вкусу аудитории. Практически со всеми нужно работать в плане произношения и дикции.

Среди претендентов мы заметили знакомое лицо. Оказалось - актер Молодежного театра Александр Каминский.

- Александр, где мы вас видели?

- Может быть, в сериале «Морские дьяволы» на НТВ, где я играл одну из ведущих ролей Панасюка в блоке «Мертвый город»? Были также заметные роли в фильмах «Смерш», «Лисья нора», где я играл, как ни странно, Сталина. Художники увидели определенную схожесть формы черепа моего и советского вождя.

Александра Каминского зрители уже могли видеть в сериале "Морские дьяволы". Фото: личный архив

- А что касается телевидения - тоже есть опыт?

- В свое время я вел исторические и познавательные передачи, опять же про Сталина, которые крутили на многих каналах, в том числе и российских.

За процессом наблюдает техническая группа - хорошо ли смотрится претендент в кадре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сколько зарабатывают ведущие? - спрашиваем мы у Екатерины Тишкевич.

- Мы не разглашаем эту информацию, но будем честны - это не зарплата белорусского программиста. К нам идут больше по призванию. Но публичность человека позволяет ему дополнительно зарабатывать, особенно если это профессии, связанные с творчеством.

Оказалось, нет четкого количества ведущих, которых планируется найти в этот набор. Может остаться только один человек, а может и 4-5. Но уже с Нового года кого-то из них мы обязательно увидим на наших экранах.