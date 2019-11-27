Эксперты: белорусские дети в интернете больше интересуются оружием и взрывчаткой, чем новостями

Специалисты по кибербезопасности провели опрос белорусских пользователей интернета, включая детей. Озвучены интересные данные. Оказалось, что самый популярный интернет-сервис у белорусов - это онлайн-банкинг: им пользуются 75% опрошенных. Облаками для хранения данных пользуются 63%, бесплатными сервисами с аудио- и видеоконтентом - 40%. 37% белорусов играют в онлайн-игры.

Интересно, что в вопросах безопасности белорусы не всегда соблюдают осторожность. Так, почти половина людей разрешают приложениям на смартфоне доступ к микрофону и камере. К тому же, например, 11% опрошенных признались, что передавали логин и пароль для входа в рабочий аккаунт коллегам и 72% после этого не стали менять пароль на новый. Четверть белорусов скачивали за последний год нужные для работы приложения или программы с неофициальных ресурсов. А 6% использовали корпоративный почтовый адрес для регистрации на сайтах для личных целей.

- Самым слабым звеном остается сам человек. Зачастую злоумышленникам не приходится ничего взламывать, они прибегают к старой как мир социальной инженерии - в результате люди сами выдают им все нужные данные, - рассказал представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси Дмитрий Кудревич. - Только по данным нашего опроса, 23% пользователей в Беларуси используют для всех личных интернет-аккаунтов один и тот же пароль.

Активными пользователями сети являются дети и подростки. Так, по данным того же опроса, у 57% белорусских детей в возрасте 7 - 9 лет уже есть собственный смартфон или планшет. К 15 - 18 годам эта цифра вырастает до 97%. 23% детей в возрасте 7 - 18 лет проводят с гаджетом почти все свободное время, при этом 30% родителей признались, что никак не контролируют и не ограничивают продолжительность использования ребенком гаджетов.

74% родителей отметили, что их дети пользуются соцсетями. При этом почти 30% школьников знакомились в них с новыми людьми. 43% детей в возрасте 7 - 18 лет приходили приглашения дружить от незнакомых людей. В 12% случаев им приходили предложения дружить от незнакомых взрослых.

А еще специалисты проанализировали, на какие сайты ходят белорусские дети (подробно смотрите в инфографике).

Предсказуемо на первом месте - аудио- и видеоконтент (50%). Еще 25% детей ищут средства интернет-коммуникации - те же мессенджеры и соцсети (подробно смотрите в инфографике).

Чем занимаются белорусские дети в интернете?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Что думают об этом родители?

Специалисты опросили родителей. Спрашивали: чего они больше всего опасаются?

Как оказалось, больше всего родители озадачены игровой зависимостью своих детей и просмотром порнографии (по 17%). 15% родителей боятся нежелательных покупок онлайн и подписки на платные сервисы (15%). 6% опасаются кражи паролей либо аккаунтов в социальных сетях или играх, а также потерю личных данных из-за вирусов (5%).

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Что делать родителям, чтобы защитить детей в интернете?

Помогите ребенку освоиться в интернете. Заведите вместе с ним аккаунт в соцсети, почте, игровом сервисе. Покажите, что он может получить, грамотно проводя время в онлайне.

Расскажите об онлайн-угрозах. Не стоит пугать - лучше объяснять на понятном для него языке.

Объясните элементарные правила онлайн-безопасности, договоритесь об основных правилах поведения. Например, не пользоваться гаджетом во время обеда, играть в онлайн-игры только час - два в день, не сидеть с телефоном после 22.00. Лучше, если эти правила будут соблюдать все члены семьи - ведь дети во многом ориентируются на взрослых.

Расскажите о таких неприятных явлениях, как, например, кибербуллинг (интернет-травля). Важно донести до ребенка, что он не виноват, если его стали травить в интернете. Объясните ему, как действовать в такой ситуации: не отвечать на травлю, безразличие - самый верный способ свести травлю на нет; добавить обидчиков в черный список в соцсети или чате; пожаловаться на обидчиков администраторам социальной сети; рассказать о случившемся родителям; постараться переключиться на другие дела и отвлечься.

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