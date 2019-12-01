«Сын привел невестку: старше, с ребенком и «Дом-2» смотрит! Как отвадить ее от дома?!»

- Каждая мать хочет, чтобы у ее ребенка было все самое лучшее. И я не исключение - крутилась как могла, покупала сыну хорошие одежду и игрушки, оплатила репетиторов. И вот он вырос, окончил университет, удачно устроился на работу. Думала, смогу расслабиться, но где там! Женщины вокруг сына крутились всегда, но, по закону подлости, присосалась самая никудышная. Прямо как в дурном анекдоте: на 6 лет старше, разведенка с 4-летним ребенком! Сын просто привел их, поставив меня перед фактом: «Мама, знакомься, это Вика и Матвей, поживем у нас. Дай, пожалуйста, еще одеяло и две подушки».

Вика оказалась продавщицей из цветочного магазина. Они познакомились около года назад, когда сын покупал букеты для своих пассий. Ребенок у барышни от предыдущего сожителя, они даже расписаны не были, а разбежались, потому что поднимал на нее руку. Родители у Вики есть, но, как я поняла, тоже любители выпить и живут где-то в деревне. А образование - 9 классов и торговое училище. Девушка, конечно, не караул, но нам такая голодранка в семье не нужна.

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Я пробовала тактично образумить сына. Объясняла, что девушка с ребенком - это уже семья, в которую впускают мужчину и заставляют жить по их правилам. То есть не сын заводит семью, а она его. Но где там!

- Я сам решу, с кем строить отношения. Уважай мой выбор.

Пробовала поговорить и с Викой, но когда она затянула: «Я вашего сына так люблю», не выдержала и наговорила гадостей:

- Ты кассир, он - экономист, ты по вечерам «Дом-2» и всякую ерунду смотришь, а он английский учит. Ты столицу Франции назвать не сможешь, а он про ее экономику диплом писал. Какая любовь?!

Словом, отношения испортились. И она наглая! Знает, что ей не рады, но не уходит. Прицепилась к моему сыну, как клещ, пользуясь тем, что он еще молодой, не понимает, с какой целью она тут.

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Мне интересно, что думают другие матери. Если ваш сын приведет домой необразованную девушку, которая ему неровня, вы просто закроете на это глаза? Очевидно ведь, что их союз долго не продержится, а при разрыве пассия постарается оттяпать у вашего ребенка как можно больше! Молча благословите их на мифическое счастье? Или есть какие-то способы отвадить барышню от дома и семьи?»

Женщина не спрашивала совета психолога. Но мы все-таки решили узнать профессиональное мнение. Возможно, оно пригодится и ей, и другим родителям в такой ситуации.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Чтобы пара распалась, достаточно скрытого недовольства свекрови»

- Многие ли свекрови довольны выбором сыновей? - задает риторический вопрос практикующий психолог Ирина Скумина. - Отношения между невесткой и матерью мужа давно стали источником анекдотов, а о придирчивости свекровей слагают легенды. Это было бы смешно, если бы так сильно не мешало. Новоиспеченные невестки редко прислушиваются к маме мужа. Она не может быть права! На все, что она говорит, заранее навешен ярлык необъективности. Логично, что из-за такого отношения к себе человек ощущает беспомощность и ярость. Взрослая женщина вынуждена молчать и копить свои мысли, идеи, оценки. Рано или поздно все накопленное обрушивается на домочадцев, и тогда возможность наладить отношения тает на глазах.

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Психолог объясняет, что самое важное - наладить в семье честный и прямой разговор.

- Однако речь в письме идет не о нем. Речь идет о решении. Как убрать нежелательную невестку из дома и разлучить ее с сыном? Мозг сканирует всевозможные комбинации и сценарии развития сюжета.

«Упражнение: представьте, что сын принес в дом ежа, позвал друга или остался одиноким»

- Страдает ли сын от того, что жена ушла или обиделась на свекровь? Или мучается, что живет вместе с супругой, которая ему не подходит? Или переживает, что мать и жена не ладят? При любом исходе - страдает сын. А когда мать видит страдания сына, пусть даже в воображении, она перестает понимать, как ей поступать. Свекровь приняла временное решение - не делать ничего и ждать. Но эта позиция ее не устраивает, и она снова мучается.

Ситуация становится в разы тяжелее, когда молодые живут в доме свекрови. Матери приходится заботиться и о невестке, и о ее ребенке. Не заботиться невозможно, ведь даже постороннего человека трудно оставить без внимания. Что уж говорить про того, кто живет с тобой в одной квартире и ест на одной кухне?

Схему поведения легче понять на абстрактных примерах. Забудем, что невестка – это человек. Предположим, что сын принес в дом больного ежа. Усилим значимость этого ежа: например, ребенок нашел его в лесу, когда заблудился и чуть не погиб. А еж стал той родной душой, благодаря которой сын сохранил волю к жизни. Любая мать будет лечить и кормить животное, хотя бы из благодарности. Представим другой вариант: сын пригласил пожить в дом друга. Друга неприятного. Но сын настаивает. И в семье начинают догадываться, что это не просто друг. Как понравится такое стечение обстоятельств? И третий вариант: сын живет один, у него нет ни жены, ни детей, ни даже девушки.

Такие мысленные эксперименты позволяют ослабить однозначность выводов.

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А что касается разлучения пары - для этого достаточно даже скрытого недовольства матери. Рано или поздно невестки не выдерживают и уходят. В молодой неокрепшей семье хватает поводов для конфликта, а если еще и старшая женщина недовольна - это выдержит не каждый. Так что если есть желание развести, то вообще ничего делать не надо. А вот чтобы наладить отношения и найти повод быть счастливыми вместе - придется потрудиться.

Молодая семья должна жить отдельно?

Ирина Скумина считает, что в идеале молодая пара не должна жить под одной крышей со свекровью.

- Свекровь - это мать и женщина, она привыкла к монополии и считает сына своей собственностью и словно конкурирует с невесткой за его внимание, любовь, помощь, поддержку, деньги. Мужчины принадлежат женщинам по праву и по закону: мужья, отцы, братья. Вот и выходит так, что уживутся те, кто сумеет грамотно договариваться о распределении ресурса. Мужчина-то один, и ему, грубо говоря, нужно составить «график посещений и обслуживания» дорогих женщин, чтобы его хватало на всех. Поэтому нужно жить отдельно, чтобы свекровь смогла отпустить ребенка и отвыкнуть им пользоваться 24/7.