2019-11-27T16:57:15+03:00
Общество
КП Беларусь

«Слабое звено - человек. Он может быть работником банка или магазина». Откуда у мошенников номера кредитных карт?

Геннадий МОЖЕЙКО
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Откуда у мошенников номера кредитных карточек?Откуда у мошенников номера кредитных карточек?
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Сейчас Беларусь захлестнула волна телефонных мошенников. Под видом сотрудников банка они звонят людям и сообщают, что с их карточки, например, пытаются снять деньги. Мол, чтобы этого не произошло, нужно заблокировать транзакцию. Многие доверчивые белорусы сообщают мошенникам пароли от интернет-банкинга, после чего деньги незамедлительно уходят мошенникам. Подкупает то, что часто мошенники знают имя и фамилию клиента банка, а также номер его карточки. Откуда у них такая информация?

- Это можно узнать только в результате расследований, которые сейчас проводят правоохранительные органы, - рассказал «Комсомолке» представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси Дмитрий Кудревич. - Очевидно, что самое слабое звено здесь - человек. Например, он может быть работником банка, кафе или магазина, где была засвечена карта. По крайней мере, о фактах массовых утечек данных из белорусских банков нам ничего неизвестно - техническая безопасность, как правило, тут на серьезном уровне.

- Есть мнение, что большинство мошенников звонят из России - это можно понять по косвенным признакам. Например, по акценту или тому, что они называют нашу страну «Белоруссией». Так ли это?

- Опять-таки выяснить это может только следствие. Очевидно, что мошенники могут быть из любой русскоговорящей страны. Но физически они могут находиться как в Беларуси, в России или в Украине, так и на Кипре.

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