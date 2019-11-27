Слава Гретцки! Белорус Слава Грецкий может сыграть в Матче звезд КХЛ
Вячеслав Грецкий родился под счастливой звездой… Уэйна Гретцки. Великий канадец уже 20 лет как не играет, но ни до него, ни после не было мастера лучше. Но зато появился хоккеист с такой же фамилией. Разница лишь в том, что в Америке белорусская фамилия Грецкий трансформировалась в Гретцки.
Напомним, что у великого канадца белорусские корни - его дед Терентий родом из Гродненской области. В 2010 году, когда Уэйн был в Минске, мы познакомили канадца с его белорусскими родственниками. Уэйн даже вспомнил, что в детстве слышал белорусскую речь.
И вот новый поворот истории. Стоило 22-летнему гродненскому хоккеисту Вячеславу Грецкому попасть в минское «Динамо», как он тут же прославился. Но не игрой. В состав 195-сантиметровый форвард Грецкий попадает редко, сыграл всего лишь в шести матчах и шайб не забросил.
Но в «Динамо» сделали правильный ход: Вячеслав играет под таким же номером, что и Гретцки - 99-м.
- Что касается моего игрового номера, то на самом деле это номер нашел меня, а не я выбрал его, - рассказывал он в интервью сайту КХЛ. - Получилось так, что за день до первой игры пришел после тренировки, а на шлеме уже наклеены цифры. Игру Уэйна Гретцки видел только по интернету. Знаю, что он имеет славянские корни, но вопросом поиска каких-то родственных связей не задавался.
Может быть, и найдется ниточка, ведущая родословную Славы к Уэйну, но сейчас важнее другое. В КХЛ проходит выбор игроков на Матч звезд. Первые пятерки четырех дивизионов выбирают болельщики. Так вот в дивизионе Тарасова больше всех голосов набрал Вячеслав Грецкий.
В КХЛ (читай чемпионате России) удивлены, мол, Грецкий опережает даже российскую звезду Капризова из ЦСКА, который уже 15 шайб забросил. Но белорусские болельщики продолжают активно голосовать и укреплять позиции Грецкого. Итоги будут подведены 1 декабря. Все может произойти, и Грецкого могут задвинуть на второе место, а значит, через голосование болельщиков он на Матч звезд не попадет. Далее будут голосовать журналисты, специалисты… Там шансов почти нет.
- Если Вячеслав соберет много голосов - пожалуйста, не рубите его кандидатуру! Подарите нам это чудо. Дайте счастье насладиться этим днем, - призывает российский журналист Павел Лысенков.
Канадский спортивный портал TSN в своем Инстаграме опубликовал снимок Вячеслава Грецкого и подписал его: «В КХЛ есть свой Грецки. И поверьте: он зажигает».
Вячеслав смущен таким вниманием болельщиков, но говорит, что ему это нравится. Так что с нетерпением будем ждать окончания голосования.
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В Америке так продвинули хоккеиста-боксера
В 2016 году в Матче всех звезд НХЛ затесался нападающий-тафгай «Аризоны» Джон Скотт. Он стал победителем голосования болельщиков, которые в шутку затеяли флешмоб.
Такой вариант руководство лиги не оценило и пыталось повлиять на хоккеиста, не забросившего за сезон ни одной шайбы, чтобы он отказался от участия. Но в итоге игрок все же получил зеленый свет и даже стал капитаном Тихоокеанской команды. В игре с Центральным дивизионом он забросил две шайбы, стал самым ценным игроком матча и получил чек на миллион долларов.