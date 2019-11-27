2019-11-27T17:05:31+03:00
Спорт
КП Беларусь

Слава Гретцки! Белорус Слава Грецкий может сыграть в Матче звезд КХЛ

Малоизвестный хоккеист из Гродно благодаря громкой фамилии обходит в голосовании болельщиков самых классных игроков лиги
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Вячеслав играет под таким же номером, что и Гретцки - 99-м. Фото: hcdinamo.byВячеслав играет под таким же номером, что и Гретцки - 99-м. Фото: hcdinamo.by
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Вячеслав Грецкий родился под счастливой звездой… Уэйна Гретцки. Великий канадец уже 20 лет как не играет, но ни до него, ни после не было мастера лучше. Но зато появился хоккеист с такой же фамилией. Разница лишь в том, что в Америке белорусская фамилия Грецкий трансформировалась в Гретцки.

Напомним, что у великого канадца белорусские корни - его дед Терентий родом из Гродненской области. В 2010 году, когда Уэйн был в Минске, мы познакомили канадца с его белорусскими родственниками. Уэйн даже вспомнил, что в детстве слышал белорусскую речь.

И вот новый поворот истории. Стоило 22-летнему гродненскому хоккеисту Вячеславу Грецкому попасть в минское «Динамо», как он тут же прославился. Но не игрой. В состав 195-сантиметровый форвард Грецкий попадает редко, сыграл всего лишь в шести матчах и шайб не забросил.

Но в «Динамо» сделали правильный ход: Вячеслав играет под таким же номером, что и Гретцки - 99-м.

- Что касается моего игрового номера, то на самом деле это номер нашел меня, а не я выбрал его, - рассказывал он в интервью сайту КХЛ. - Получилось так, что за день до первой игры пришел после тренировки, а на шлеме уже наклеены цифры. Игру Уэйна Гретцки видел только по интернету. Знаю, что он имеет славянские корни, но вопросом поиска каких-то родственных связей не задавался.

Может быть, и найдется ниточка, ведущая родословную Славы к Уэйну, но сейчас важнее другое. В КХЛ проходит выбор игроков на Матч звезд. Первые пятерки четырех дивизионов выбирают болельщики. Так вот в дивизионе Тарасова больше всех голосов набрал Вячеслав Грецкий.

В КХЛ (читай чемпионате России) удивлены, мол, Грецкий опережает даже российскую звезду Капризова из ЦСКА, который уже 15 шайб забросил. Но белорусские болельщики продолжают активно голосовать и укреплять позиции Грецкого. Итоги будут подведены 1 декабря. Все может произойти, и Грецкого могут задвинуть на второе место, а значит, через голосование болельщиков он на Матч звезд не попадет. Далее будут голосовать журналисты, специалисты… Там шансов почти нет.

- Если Вячеслав соберет много голосов - пожалуйста, не рубите его кандидатуру! Подарите нам это чудо. Дайте счастье насладиться этим днем, - призывает российский журналист Павел Лысенков.

Канадский спортивный портал TSN в своем Инстаграме опубликовал снимок Вячеслава Грецкого и подписал его: «В КХЛ есть свой Грецки. И поверьте: он зажигает».

Вячеслав смущен таким вниманием болельщиков, но говорит, что ему это нравится. Так что с нетерпением будем ждать окончания голосования.

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В Америке так продвинули хоккеиста-боксера

В 2016 году в Матче всех звезд НХЛ затесался нападающий-тафгай «Аризоны» Джон Скотт. Он стал победителем голосования болельщиков, которые в шутку затеяли флешмоб.

Такой вариант руководство лиги не оценило и пыталось повлиять на хоккеиста, не забросившего за сезон ни одной шайбы, чтобы он отказался от участия. Но в итоге игрок все же получил зеленый свет и даже стал капитаном Тихоокеанской команды. В игре с Центральным дивизионом он забросил две шайбы, стал самым ценным игроком матча и получил чек на миллион долларов.

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