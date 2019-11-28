Врач Андрей Беловешкин: Чтобы нормализовать уровень витамина D, иногда достаточно просто похудеть

- Сегодня, пожалуй, каждый белорус знает о недостатке витамина D и старается поднять его уровень с помощью добавок. На ваш взгляд, насколько это необходимо?

- Если говорить о витаминах и минералах в целом, то их подтвержденный лабораторно или клинически дефицит однозначно следует восполнять с помощью препаратов. Но надо понимать, что прием даже самых полезных витаминов в чрезмерной дозе может привести к опасным последствиям для здоровья.

Что же касается витамина D, то это очень важный витамин, который влияет не только на здоровье костей, но и на работу кишечника, иммунную, сердечно-сосудистую системы, мышцы, мозг, печень и на другие органы. Иногда его даже называют гормоном, так как он управляет активностью многих систем. Так что выявление и лечение дефицита витамина D крайне важно для всех людей - особенно тех, кто в группе риска: новорожденных детей, людей с нарушением всасывания жиров, с ожирением, а также для пожилых людей.

С витамином D связан следующий парадокс - ученые выяснили, что чем выше уровень витамина D у людей в крови, тем меньше у них смертность, они реже болеют диабетом, сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, раком. На основании этого была выдвинута идея, что прием витамина D может заметно снизить риск этих заболеваний. Однако полученный результат не показал ожидаемой высокой эффективности для профилактики заболеваний и снижения смертности у здоровых людей без дефицита витамина D. Почему? Это объясняется тем, что уровень витамина D - косвенный показатель здоровья, который говорит, сколько времени человек проводит на улице. А здесь влияет сразу несколько факторов: на улице человек больше двигается, больше общается, меньше ест, меньше сидит и смотрит телевизор, у него больше свежего воздуха и, скорее всего, больше энергии. Человек же с низким уровнем витамина D, следовательно, живет наоборот: больше времени проводит в помещениях, где он, как правило, больше сидит, меньше двигается, больше ест и испытывает более высокий уровень стресса.

- Говорят, что витамин D в таблетках или каплях далеко не так эффективен, как солнечный свет и еда, богатая этим витамином…

- Повышают уровень витамина D и таблетки, и солнечный свет, и еда. Просто иногда уровень витамина D при приеме добавок растет не так быстро, как нам хочется. Ведь витамин D распределяется и хранится в нашей жировой ткани - вот почему при приеме этого витамина людям с ожирением требуется больше времени, чтобы он повысился в крови. Кроме того, им требуются и более высокие дозы.

Конечно, такой механизм хранения помогает нам «запасать солнце впрок», у человека, который целое лето провел на солнце, может быть высокий уровень этого витамина, который поможет ему пережить зиму. Однако если жира много, то уровень витамина D будет ниже. Другой вопрос: почему витамин D может плохо всасываться? Причин может быть несколько: например, человек ест мало жиров, у него проблемы с усвоением жирной пищи. Иногда, чтобы нормализовать уровень витамина D, достаточно просто похудеть.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D - РЕЗУЛЬТАТ ОФИСНОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ

Врач уверен, что у человека, который целое лето провел на солнце, может быть высокий уровень этого витамина, который поможет ему пережить зиму.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Витамин D не случайно называют солнечным, но сколько нужно быть на солнце, чтобы обеспечить себя этим витамином?

- Действительно это так. Даже наш внешний вид показывает, как нашему организму нужен витамин D - мы имеем светлую кожу. Это эволюционная адаптация к тому, чтобы получать больше ультрафиолета в условиях меньшей солнечной активности. Часто люди считают, что они вроде бы достаточно бывают на солнце, но конкретное количество витамина D зависит от многих факторов: сезона года, облачности, площади кожи, на которую падает солнце. Так, если ваша тень длиннее вашего роста, то в это время витамин D практически не вырабатывается, поэтому те, кто бывает на улице только по пути на работу и с работы, окажутся в зоне риска дефицита.

Ученые установили, что именно ультрафиолет солнца отвечает не только за выработку витамина D, но еще и за десяток полезных для здоровья соединений. Например, многие замечали расслабление и сонливость на природе - это снижается артериальное давление. Солнце стимулирует выработку особого вещества, полезного для здоровья сердца и сосудов. А гормоны, которые вызывают потемнение кожи, еще и стимулируют жиросжигание, снижают аппетит и увеличивают либидо. Если говорить о детях, то солнце - единственный доказанный способ замедлить и предотвратить развитие близорукости: не менее 3 часов в день советуют быть детям на улице ежедневно.

К слову, заменить солнечные прогулки солярием - не лучшая идея: слишком много излучения за короткое время увеличивает риск меланомы и вызывает фотостарение кожи. Туристические неумеренные загары в середине дня в жарких странах тоже опасны. Лучший способ - ежедневные прогулки: даже за 20 - 30 минут на солнце человек получает нужное количество витамина D. Кстати, недавно даже создали приложение для мобильных телефонов SunDay: Vitamin D & UV Monitor, которое считает, сколько витамина D вы накопили с учетом вашей географии и погоды и предупреждает об избыточном солнце для предупреждении ожогов.

- У большинства моих знакомых, которые сдавали анализ на уровень витамина D, показатели составляют 12 - 20 нг/мл - может, это и есть норма для белоруса, а не 30 - 60, как принято считать?

- Норма все же от 30. А ряд ученых считает, что оптимальный уровень витамина D должен быть более высоким - в пределах 50 - 80 нг/мл. Человек, который много находится на улице, имеет более высокий уровень витамина D даже в наших условиях. Проблема дефицита витамина D - это проблема офисного стиля жизни: многие едут на работу в машине, потом целый день сидят в офисе, снова возвращаются домой в машине или общественном транспорте. Людям кажется, что они были на улице, а реально они гуляют очень мало. Наши предки, которые большую часть времени проводили на улице, имели более высокие уровни витамина D.

- А можно ли поддерживать нужный уровень витамина D только с помощью продуктов?

- В Финляндии, например, люди получают до 40% витамина D, употребляя много жирной морской рыбы. Это хороший подход, ведь польза жирной морской рыбы не ограничивается только витамином D, это и омега-3 жирные кислоты, дефицитные у нас йод и селен. Но только продуктами нужный уровень поддержать сложно. Важно вести определенный образ жизни, связанный с солнцем. Но сейчас в медицинском сообществе популярно клеймение солнца как причины раков кожи и ее старения, а вот о полезных его свойствах умалчивают. Крайность бывает столь сильна, что, когда в Австралии начали слишком активно бороться с меланомой и все стали избегать солнца, носить шляпы, очки, использовать на постоянной основе кремы с SPF-защитой, в стране стал нарастать дефицит витамина D.

«КАЖДОЕ УТРО НАЧИНАЮ С ЯРКОГО СВЕТА»

Оказывается, дефицит солнца в холодное время года можно восполнить с помощью фототерапии – достаточно 30 минут в день провести под светом специальной лампы (ее стоимость - от 60 до 250 рублей). Фото: progress.online

- А что делать в Беларуси осенью и зимой, когда солнечные дни можно посчитать на пальцах?

- Да, многие сталкиваются с осенней хандрой, которая связана с дефицитом солнца. Хорошее решение - фототерапия. Я сам практикую ее каждую осень и чувствую себя бодрее, достаточно 30 минут в день посидеть рядом со специальной лампой с яркостью не менее 10 тысяч люкс (единица измерения освещенности. - Ред.). Чтобы вы понимали: солнечный день дает нам 15 тысяч люкс и выше, в офисе или дома - максимум 200 - 300 люкс. Улавливаете разницу?

Свет днем влияет и на качество нашего сна. Чем меньше света днем, тем хуже работают наши биоритмы. Это может приводить к бессоннице, депрессии, набору лишнего веса. Чтобы избежать этого, нужно каждый день гулять днем на улице: даже в пасмурную погоду освещенность будет не менее 1000 люкс!

Стоит помнить, что человеку нужен яркий свет только в первой половине дня. А вот вечером нужен желтый свет, как при заходе солнца - например, от свечей, бра или торшера с лампой накаливания. За несколько часов до сна важно ограничить использование смартфонов, ноутбуков, телевизоров. Желтый неяркий свет, как на закате, помогает нам начать вырабатывать гормон сна мелатонин, расслабиться, легче и раньше заснуть.