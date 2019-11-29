Портовый Гонконг всегда был особым городом для Азии. Оставаясь безусловно китайским, он был всегда открыт для мировой торговли и быстро стал одним из мировых финансовых и инвестиционных центров. Это очень современный город, устремленный в будущее, прообраз того, какими будут мегаполисы завтрашнего дня. Таким же инновационным и интересным получился и дом «Гонконг» в многофункциональном комплексе «Минск Мир». Только до Нового года квартиры здесь можно приобрести в рассрочку до 10 лет!

Гонконг: завтрашний день городской жизни.

«Гонконг» - это 25 этажей и 293 квартиры. Дом планируется сдать ровно через год, в ноябре 2020 года. Не удивительно, что большая часть квартир уже распродана - в свободной продаже их осталось всего несколько десятков. Но выбор отличный - от 30 до 70 квадратных метров, так что найти именно свой вариант не проблема!

Дом «Гонконг».

Все квартиры - свободной планировки. А значит, у владельцев есть возможность самому определить количество комнат и их размер, обыграть жилое пространство в соответствии со своими предпочтениями.

Остекление панорамное, с 5-го этажа французские окна с металлическим ограждением. Лоджии застеклены.

Во всех квартирах застекленные лоджии и панорамные окна, с 5-го этажа французские окна с металлическим ограждением.

Дизайнерское лобби с просторным вестибюлем - это то, с чего начинается восприятие дома. И жильцы, и их гости будут впечатлены стойкой для консьержа, зоной встречи курьера. Мамам с маленькими детьми понравится санитарная комната с пеленальным столиком - в свою квартиру, прерывая прогулку, подниматься не придется. Удобно также, что подъезд сквозной, выйти можно как во двор, так и на улицу, не обходя весь дом.

Дизайнерское лобби дома «Гонконг».

Во дворе с озеленением - спортивные и детские площадки, зона отдыха на свежем воздухе. У подъезда предусмотрены велопарковки.

Спортивные и детские площадки во дворе дома.

Достоинства дома определяются не только характеристиками самого здания, но и окружения. В этом смысле квартал «Азия», в котором расположен дом «Гонконг», - прекрасно спланированная территория.

Автостоянки по наружному периметру квартала, а рядом, на прилегающей территории - парковки и гараж-стоянка, так что с хранением машин проблем у владельцев не будет.

Транспортное обеспечение идеальное: автобусная остановка буквально рядом с домом, две станции новой линии метро неподалеку.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

На территории квартала - детский сад, в соседних - две школы, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, мини-рынок.

Квартал «Азия».

По соседству - новый городской парк, который будет здесь заложен, со скульптурами, зонами отдыха, аттракционами, фонтанами и площадками для выгула собак.

Перечислять преимущества этой самой современной и тщательно спроектированной городской застройки можно долго. Ведь «Минск Мир», по оценке авторитетного европейского журнала Europa Property Guides, признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы в 2018 году. Поквартальная планировка предполагает наличие объектов социальной инфраструктуры буквально в каждом дворе. А значит - все необходимое для полноценной и счастливой городской жизни здесь всегда под рукой.

«Минск Мир»-– самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Это образец мегаполиса завтрашнего дня, составной частью которого станет дом «Гонконг». Такой же новаторский, модный и яркий, как и его город-тезка на берегу Южно-Китайского моря.

Приобрести здесь квартиру - вполне посильная задача для каждой семьи со стабильным доходом. Ведь у застройщика есть ряд привлекательных финансовых инструментов для быстрого и безболезненного решения квартирного вопроса.

Самый интересный вариант - длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос - от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но напомним еще раз - программа рассрочки действует только до конца года! Поэтому откладывать в долгий ящик этот вариант явно не стоит.

Выгодный кредит - это партнерские программы от ведущих банков, которые готовы профинансировать до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе 6,99% годовых на первые два года.

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в комплексе «Минск Мир» тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Гонконг» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 (17) 269−32−90, +375 17 39−39−465.

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.