В Минске можно будет купить проездной или талон через специальный терминал

Их установят для того, чтобы опробовать работу такой системы продажи. Если она окажется эффективной, терминалы установят на главных улицах Минска, сообщили «Комсомолке» в «Минсктрансе».

Они будут работать одновременно с киосками по продаже талонов и проездных. По предварительной оценке, предприятию будет выгодней содержать терминал, чем киоски, однако пока новая система продажи не опробована, говорить о закрытии киосков рано, пояснили в «Минсктрансе».

Когда и где именно установят аппараты - неизвестно. Также прорабатывается возможность удаленного пополнения проездных через интернет (ЕРИП).