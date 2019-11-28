2019-11-28T12:08:04+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске можно будет купить проездной или талон через специальный терминал

Для этого в столице планируют установить четыре терминала в центре
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
В Минске проездные можно будет купить не только в киосках, но и в терминалах. Также рассматривают возможность их пополнения через интернет.В Минске проездные можно будет купить не только в киосках, но и в терминалах. Также рассматривают возможность их пополнения через интернет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Их установят для того, чтобы опробовать работу такой системы продажи. Если она окажется эффективной, терминалы установят на главных улицах Минска, сообщили «Комсомолке» в «Минсктрансе».

Они будут работать одновременно с киосками по продаже талонов и проездных. По предварительной оценке, предприятию будет выгодней содержать терминал, чем киоски, однако пока новая система продажи не опробована, говорить о закрытии киосков рано, пояснили в «Минсктрансе».

Когда и где именно установят аппараты - неизвестно. Также прорабатывается возможность удаленного пополнения проездных через интернет (ЕРИП).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Могилеве из школы эвакуировали 559 человек, но ничего не горело
В Витебске в ночном клубе в полной тишине ловили девушку, которая взяла чужой айфон
«Прятал валюту в шкафу». Две сестренки в Минске украли у отца подружки 9,5 тыс. евро
В России стали курить больше нелегальных сигарет, и Беларусь – самый крупный их поставщик, считают аналитики
На строительстве бассейна в Марьиной Горке погиб рабочий
В Гродно лобовое столкновение двух легковушек, пассажирка в больнице
Минчанин «угнал» два игрушечных мотоцикла, а на третьем попался
В Червенском районе деревню засыпало сыром: пьяный водитель не справился с управлением
В Новополоцке священник окропил святой водой опасные участки дорог: ГАИ попросила
В Минске поставят самый маленький в стране памятник. Возможно, это будет белорусское эго - оно тоже крошечное
48-летний белорус выписывал зигзаги на 40-тонном грузовике по трассе в Баварии - был пьян
Не домогался, а будил! Мужчина ударил по голове бутылкой посетителя кафе - показалось, что тот пристает к девушке
Снуп Догга в Витебске закрасили не коммунальники, а энергетики. Они официально об этом заявили
Менеджер - пенсионеру: «Дай денег на штраф, а то сожгу квартиру!»
По Логойском произошел взрыв в котельной, отапливающей 16-квартирный дом и общежитие
Антирекорд для Беларуси: Минская фирма зараз лишилась $245 тысяч, так как в компьютере оставили флешку с электронным ключом
В Гомеле на зебре водитель легковушки сбил маму с 7-летней дочкой
Лукашенко улетел в Кыргызстан с рабочим визитом
Фотофакт. Спасатели на лодке доставали из воды нетрезвую минчанку
В Гродненской больнице пациента попросили прийти на следующий день, а утром нашли его труп
Участковый шел по деревне и услышал, как в жилом доме пищит пожарный извещатель: ЧП в Вороновском районе
Белорусский рубль продолжает дешеветь: курсы валют в Беларуси на 27 ноября
«Неприкосновенность, пенсия и одна резиденция». Канопацкая написала закон для экс-президента