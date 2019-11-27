Министр экономики Дмитрий Крутой: безвиз могут разрешить в областных аэропортах и наземных пунктах пропуска

О безвизе

- Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска, - с таким заявлением на заседании белорусско-швейцарского делового совета выступил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Сегодня безвиз на 30 дней действует в Национальном аэропорту «Минск», а также частично в Гродненской и Брестской областях. По словам министра, за короткий промежуток времени эта практика дала серьезный эффект.

Напомним, в начале августа президент подписал указ №300, согласно которому две безвизовые зоны Гродненской и Брестской областей были объединены в одну, состав которой был расширен еще пятью районами: Берестовицким, Волковысским, Вороновским, Лидским и Щучинским. Срок безвизового пребывания туристов из 73 стран на территории «Брест - Гродно» увеличился до 15 суток. Также Дмитрий Крутой отметил, что в правительстве рассчитывают в скором будущем подписать с Россией соглашение о взаимном признании виз, которое поспособствует активному расширению бизнес-контактов.

О влиянии IT-сектора

Влияние IT-сектора на экономику страны сравнялось с сельским хозяйством, транспортной отраслью и производством строительных материалов. Как отметил Дмитрий Крутой, в последний год экономический рост в стране наполовину обеспечивался предприятиями сферы IT, а в общей структуре внутреннего валового продукта услуги айтишников составляют 6,5%.

- Это очень большая доля, учитывая высокий темп, который демонстрируют наши IT-компании. Сейчас развитие IT-сектора продолжается и всячески поддерживается, - сказал глава экономического ведомства республики.

Также он отметил, что Беларусь нацелена на построение новой экономики с акцентом на сферу услуг и выходом на рынок принципиально новых продуктов. Речь идет о развитии Индустрии 4.0, цифровизации и внедрении искусственного интеллекта, передает БелТА.

К слову, в октябре премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявлял о том, что наша страна стала одним из лидеров по экспорту софта в СНГ и странах Восточной Европы. По словам премьера, в правительстве ожидают, что по итогам 2019 года экспорт услуг резидентов Парка высоких технологий составит не менее 2 миллиардов долларов.

О деньгах и конкуренции

- Новому составу парламента придется принять изменения базового закона об инвестициях, - сказал Дмитрий Крутой, отметив, что инвестиционное законодательство, принятое в 2013 - 2014 годах, утрачивает свою актуальность.

- Учитывая ту дикую - не побоюсь этого слова - конкуренцию, которая развернулась за иностранные инвестиции в нашем регионе, мы должны непрерывно поддерживать это законодательство в актуальном состоянии, чтобы быть постоянно на шаг впереди наших ближайших соседей, - отметил министр.

Он рассказал, что для переработки базового инвестиционного законодательства Министерство экономики привлекало экспертов международной финансовой корпорации, Всемирного банка. Принятие обновленных нормативных актов должно позитивно сказаться на инвестиционном климате Беларуси.

Для того чтобы наш ВВП рос хотя бы темпами на уровне среднемировых - это 3,5% в год - республика должна привлекать примерно 16 - 17 миллиардов долларов в эквиваленте инвестиций. Сегодня, по словам министра, иностранные инвестиции в этом объеме составляют всего около 10%.