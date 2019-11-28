2019-11-28T22:19:04+03:00
Минск
КП Беларусь

Только день и ночь: время купить квартиру по беспрецедентным ценам

29 ноября в офисе в «Дана Холдингз» стартует акция - день и ночь продаж. Застройщиком будут предоставлены специальные условия на покупку квартир!
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Времена такие - работать приходится много! С утра совещание, днем работа с поставщиками, вечером - переговоры с партнерами. А кто-то - на двух работах. А у кого-то график неудобный. Для всех, кому не хватает времени на собственные дела и интересы, есть хорошая новость - в «Дана Холдингз» в пятницу, 29 ноября, стартует специальная акция - день и ночь продаж!

29 ноября в офисе в «Дана Холдингз» стартует день и ночь продаж.

29 ноября в офисе в «Дана Холдингз» стартует день и ночь продаж.

В день и ночь продаж застройщиком будут предоставлены специальные условия на покупку квартир. Но с наступлением вечера акция не закончится - она продолжится и ночью. И это лучшее время приобрести квартиру или коммерческую недвижимость!

Цены? В день и ночь продаж – беспрецедентные! Приходите – увидите.

Выбор? В день и ночь продаж – самый большой! Квартиры и помещения коммерческого использования в столице на любой вкус. На самых верхних этажах под облаками или на первом - с собственной террасой? Выбор только за вами!

Помещения коммерческого использования – на любой вкус .

Помещения коммерческого использования – на любой вкус .

Консультация? Самая компетентная! В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям не только определиться с квартирой, но и подобрать вариант финансирования покупки. Ведь возможностей много!

В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор.

В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор.

Тем, кто хотел определиться с покупкой квартиры в этом году стоит поторопиться! И уж точно не пропустить единственные в году день и ночь продаж по самым выгодным ценам!

Уделите время мечтам - решите квартирный вопрос для себя и своих любимых!

Адрес отдела продаж: Минск, П. Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Кофе тем, кого вдруг одолеет сон, гарантирован!

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.

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