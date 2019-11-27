«Нам не было страшно»: как школьники в Полоцке задержали педофила и помогли раскрыть два преступления

Восьмиклассник Максим Бубнов - всегда за правду, старается вести себя корректно. Семиклассник Тимофей Карасев - очень скромный мальчишка. Денис Макаевич из восьмого в прошлом году был хулиганом, но сейчас изменился. Злата Дягель и Диана Сачек танцуют, поют и участвуют во всех школьных мероприятиях. Все вместе ребята с другими школьниками неожиданно помогли задержать педофила и раскрыть преступление - даже два. Милиция только сейчас рассказала о полоцких школьниках.

Этим летом Злата, Диана и Милена гуляли недалеко от реки Полота в Полоцке. Решили срезать путь и в кустах заметили мужчину, на коленях у него сидела девочка. Спрятались в кустах и стали наблюдать.

- Она была в таком виде, что стало понятно: совершается что-то не очень хорошее, - не вдается в подробности Лариса Суханова, замдиректора по воспитательной и идеологической работе 10-й школы Полоцка. - Девчонки вспугнули мужчину, тогда он попытался скрыться, но они пошли за ним.

Девочки позвонили знакомым ребятам, и они сразу пришли на помощь. Все вместе продолжили, как они говорят, преследовать педофила.

- К парку аттракционов их была целая толпа! - рассказывает Лариса Суханова. - Они окружили мужчину и начали задавать вопросы: что вы вообще делаете, вы понимаете? Вы нарушаете закон! Завязалась потасовка. Кому-то из ребят даже досталось. Потом мужчина спрятался где-то в камышах. Помог его поймать какой-то рыбак. А один из парней позвонил папе. Он вызвал милицию.

- Мужчине на вид лет 35, - рассказывает один из парней, Гасан. - Он пытался убежать от нас, но мы его поймали.

Гасан говорит, что они совсем не боялись: «Мы его завалили, он не мог нас тронуть».

А вот взрослым было страшнее. В тот же вечер в милицию вызвали замдиректора по воспитательной работе Ларису Суханову.

- Моих детей там было больше всего, поэтому за мной приехали, - улыбается Лариса Михайловна. - Сразу я очень испугалась: мало ли что могло случиться с подростками. Но сотрудники успокоили: ваши дети молодцы! Но все равно это был большой шок: и то, что дети рассказывали, и возраст девочки… У меня же у самой две дочки.

Сами того не подозревая, ребята помогли раскрыть даже не одно, а два преступления. У подозреваемого изъяли биообразцы, которые подтвердили, что аналогичное преступление мужчина совершил в Минском районе в 2017 году.

- Хорошо, что хорошо закончилось. Геройство-то геройством… Но страшно за ребят, - рассуждает Лариса Михайловна. - Хотя все они молодцы, занимаются спортом: кто футболом, кто дзюдо, кто самбо. Ну и воспитываем мы их так, чтобы не проходили мимо. Главная задача была, конечно, информировать, но они пошли дальше. Мы похвалили ребят, но снова им повторили: ваше дело сообщить, но не встревать ни в коем случае. Хорошо, что не бросился с ножом каким-нибудь.

В понедельник ребят наградила милиция. Кроме благодарностей они получили и сертификаты в Дом торговли на 20 рублей.

- Но корона у них не выросла, слава богу. Скромные дети. У двоих родители бывшие сотрудники органов, - рассказывает педагог. - Сразу у нас спрашивали, что подарить мальчикам, что девочкам. Но они достаточно взрослые: можно и не угадать. Поэтому, я считаю, сделали правильно. Захотят - добавят. Купят, что им нужно. Максим вот купил уже спортивную бутылку для воды, Тимофей отнес сертификат маме. Злате мама пообещала добавить до подарка ее мечты. Какая-то особая вешалка.