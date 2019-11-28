2019-11-28T18:02:34+03:00
Общество
КП Беларусь

«Матери надеются». Осужденных по наркотическим статьям могут освободить под поручительство родителей

Об этом заявили в Администрации президента. Матери осужденных относятся к этому заявлению скептически
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В судах активно рассматриваются ходатайства осужденных за наркотики, которые просят снизить им срок наказания.В судах активно рассматриваются ходатайства осужденных за наркотики, которые просят снизить им срок наказания.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Этим летом депутаты проголосовали за изменения в 328-ю антинаркотическую статью. Так, сроки наказания в виде лишения свободы по двум частям этой статьи снизились на два года. Напомним, внести поправки в законодательство требовали матери осужденных, они даже проводили голодовку.

«Возможно, люди уже осознали, что они оступились»

Замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» заявил о том, что президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы.

- Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу, - заявил Валерий Мицкевич.

В Администрации президента также говорят, что будет учтено все: обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение. И под ответственность родителей или других близких нормы могут быть пересмотрены.

Правда, пока непонятно, кто будет изучать дела осужденных.

В программе также говорилось о том, что президент поручил разработать дополнительные подходы в борьбе с наркопреступностью и к 1 января 2020 года расставить точки над i. Так, уже пересмотрены критерии оценки эффективности работы правоохранителей. В основе не количество выявленных преступлений, а качество. В первую очередь - находить тех, для кого продажа наркотиков бизнес. По словам Мицкевича, нужно организовать более объективную оценку работы правоохранителей.

«Мое пожелание - чтобы это решение применяли прямо сейчас»

Матери, которые борются за права своих детей, осужденных по 328-й статье, уже знают о заявлении замглавы Администрации президента и обсуждают его.

- Я не могу сказать за всех матерей, но их комментарии, которые я видела в соцсетях, скептические. Но надежда у матерей есть. Очень хочется верить, что слова не разойдутся с делом! Что если так сказали, то так и будет, и в скором времени, а не через год. Очень важно сейчас принимать решения, потому что от этого зависит психологическое состояние осужденных парней. Они даже иначе себя ведут, когда у них появляется надежда, и они знают, что она осуществима, - сказала Лиана Шуба из Жлобина, активистка оргкомитета «Наше право». - Мое пожелание - чтобы это решение применяли прямо сейчас. Нужно ехать в колонии, разговаривать с осужденными, запрашивать уголовные дела в архивах и пересматривать самые вопиющие. Хотя бы у тех, кто не признал вину. Одним словом, отнестись к этому по-человечески.

- Прозвучала фраза, что возможно и условно-досрочное освобождение, но если человек найдет работу или поступит на учебу…

- Большинство осужденных парней учились либо работали до того, как их арестовали и осудили. У моего сына Алексея, который был осужден на 10 лет за сбыт 5 миллиграммов психотропа, есть жилье, ждет его и работа. Я индивидуальный предприниматель - и мне нужен такой толковый продавец, как мой сын.

По словам Лианы, сейчас в судах активно рассматриваются ходатайства осужденных за наркотики, которые просят снизить им срок наказания в связи с поправками в 328-ю антинаркотическую статью.

- Большинству ребят удовлетворяют ходатайства. Кто-то получает снижение срока на 2 года, полтора. Но есть и те, кому не удовлетворяют ходатайства, ссылаясь на характеристику из мест лишения свободы, - говорит Лиана. - Кроме того, немало тех, кто подпадает под амнистию. Но на злостных нарушителей режима она не распространяется. По общению с другими матерями я понимаю, что в колониях очень многие имеют статус злостного нарушителя. Как зарабатывается этот статус? За нарушение формы одежды, неопрятный внешний вид - например, за щетину. Или нахождение на территории другого отряда. В колонии намеренно разводят земляков по разным отрядам, но ребята из одного города все равно хотят общаться. А когда количество нарушений накапливается, человека лишают передач, свиданий, помещают в штрафной изолятор. Мой сын тоже злостный нарушитель режима в колонии. К сожалению, мы столкнулись еще с такой проблемой, что вещдок - пакетик с наркотиками, который мой сын якобы сбыл, спустя 3,5 года после приговора был уничтожен. При этом сыну не проводили экспертизу на наличие отпечатков пальцев на том пакете. А как сейчас доказать, что он был потребителем, а не сбытчиком? И таких дел, как у нас, к сожалению, немало.

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