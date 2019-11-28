2019-11-28T16:16:26+03:00
Минск
КП Беларусь

В декабре 2019-го в Минске будет рекордное количество ярмарок с едой и глинтвейном. Узнали, где!

Куда пойти, чтобы увидеть, услышать и впитать рождественскую и новогоднюю атмосферу
Оксана ОСПИЩЕВА
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Праздника хочется все больше!Праздника хочется все больше!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Погода портится, и праздника хочется все больше. К счастью, он уже скоро!

Городская рождественская ярмарка «Калядны кірмаш», которая каждый год в течение месяца проходит в Минске на Октябрьской площади, в нынешнем году должна открыться 14 декабря, рассказал на пресс-конференции замначальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков. Торговые ряды разместятся на двух площадках - на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Что касается Верхнего города, то здесь устраивать ярмарку нынче не планируется.

Торговые ряды разместятся на двух площадках - на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торговые ряды разместятся на двух площадках - на Октябрьской площади и у Дворца спорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Впервые большую новогоднюю локацию откроют возле Комаровского рынка. Как рассказала «Комсомолке» Евгения Орлова, которая организовывала ранее проекты "Пастернак", Lady Fest, эта площадка должна стать альтернативой зарубежным рождественским ярмаркам, куда белорусы под Новый год так стремятся попасть, чтобы прочувствовать волшебную праздничную атмосферу. Ярмарка возле Комаровки откроется 21 декабря и останется на этом месте до 6 утра 1 января будущего года. Время работы - с 12.00 до 22.00. Здесь разместятся 24 домика, где будет идти торговля. Их украсят огоньками, на всей ярмарочной площади сделают красивый коридор из лампочек. На ярмарке будет много всевозможной еды и новогодних напитков, в том числе и согревающих. Дневная программа ориентирована на семьи с детьми, вечерняя - на взрослых. Концертной площадки не предусмотрено, но будет много интерактивных площадок, аниматоров. Проект реализуется агентством Twoday в коллаборации со SmartBox и при поддержке администрации Советского района Минска.

Так предварительно будет выглядеть ярмарка возле Комаровки. Фото: предоставлено организаторами

Так предварительно будет выглядеть ярмарка возле Комаровки. Фото: предоставлено организаторами

- Предположительно 14 декабря в Минске возле «Короны» откроется новая для Минска ярмарка европейского типа с фуд-кортом и активностями Art Arena. Разместится она по адресу: ул. Кальварийская, 21 на территории долго простаивавшей без дела площадки завода «Минскдрев». Как рассказал «Комсомолке» Алексей Курчаев - один из владельцев ООО «Ресторанная индустрия», в чьем ведении и находится эта новая для города локация, - сейчас идут последние приготовления к открытию. Что касается площадки, то она представляет собой площадь со сценой под открытым небом. Рядом - утепленные смартбоксы для торговли. Здесь же арт-инсталляции, фотозона, конечно, фуд-корт и ярмарка с глинтвейном и грогом, приготовленными по разным рецептам. Уже на декабрь запланированы перформансы и фестивали. Здесь же будут представлять свои работы белорусские ремесленники. Территория Art Arena способна вместить несколько тысяч человек, проект этот будет круглогодичным.

Территория Art Arena способна вместить несколько тысяч человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Территория Art Arena способна вместить несколько тысяч человекФото: Павел МАРТИНЧИК

- Рождественская ярмарка в пространстве «Песочница» (ул. Куйбышева, 45) откроется 25 декабря и будет работать до 29 декабря (с 12.00 до 21.00). Для гостей - теплые шатры, фуд-корт, глинтвейн и другие согревающие напитки, ледяные фигуры, детские и кулинарные мастер-классы, крутые фотозоны, гриль-зона, рождественский маркет, пляски-танцы, музыкальные выступления.

Рождественская ярмарка в пространстве «Песочница» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рождественская ярмарка в пространстве «Песочница»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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