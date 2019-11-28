2019-11-28T13:12:32+03:00
Здоровье
КП Беларусь

«Запад Беларуси меньше поражен ВИЧ-инфекцией - возможно, из-за преобладания семейных ценностей»

Сейчас в 81% случаев заражение происходит половым путем
Раиса ЮДИНА
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В нашей стране на 1 ноября насчитывалось 21 811 человек.В нашей стране на 1 ноября насчитывалось 21 811 человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За 10 месяцев этого года в Беларуси зарегистрировано 1769 новых пациентов с ВИЧ-инфекцией. А всего инфицированных в нашей стране на 1 ноября насчитывалось 21 811 человек. То есть 0,2% населения, что на фоне других стран очень даже неплохо. В России, к примеру, в некоторых регионах до 2% людей с таким диагнозом.

Меньше всего ВИЧ-инфекция распространена в Гродненской области - 88,56 на 100 тыс. населения. Больше всего в Гомельской - 230,46 на 100 тыс.

- Западные области традиционно меньше поражены этой инфекцией по различным причинам. Возможно, это связано с тем, что там много католиков, и семейные ценности у них преобладают, - отметил заместитель главврача Городской инфекционной клинической больницы Минска Олег Скрипко.

Самая оптимистичная цифра статистики по ВИЧ - 9%. Ровно настолько уменьшилось количество впервые зарегистрированных случаев инфекции по сравнению с 10 месяцами прошлого года.

За последние годы существенно изменился основной способ передачи инфекции.

- В 81% случаев заражение ВИЧ произошло половым путем, хотя еще лет семь назад в Беларуси преобладал парентеральный (через кровь, шприцы. - Ред.) путь, - рассказал Олег Скрипко. - Если посмотреть на ситуацию в мире, то количество новых случаев уменьшается, но в нашем регионе - Восточной Европе - такого пока не получается.

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