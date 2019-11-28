2019-11-28T16:01:29+03:00
Общество
КП Беларусь

«В Беларусь еду, чтобы полетать»: Леонид Якубович снял в Минске фильм о «Ночных ведьмах»

Двухсерийная историко-документальная лента «Незабудки. Бессмертный авиаполк» рассказывает о девушках-летчиках, которые освобождали Беларусь [фото, видео]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Леонид Якубович «Комсомолке»: «В Беларуси бываю только чтобы полетать»Леонид Якубович «Комсомолке»: «В Беларуси бываю только чтобы полетать»Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Кинолента повествует о фронтовой жизни 46-го женского авиационного полка, который принимал участие в освобождении Могилева, Червеня и Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. В полку служили только женщины. Немцы прозвали их «Ночными ведьмами».

Наши звали их «Дунькиным полком» (по имени командира полка Евдокии Бершанской), «Ласточками» и даже «Чайками».

Еще придумали легенду, что их называли «незабудками». Из-за того, что девушки на своих портянках вышивали незабудки.

Телеведущий Леонид Якубович, начальник Минского аэроклуба Николай Мочанский и курсанты Белорусской академии авиации. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Телеведущий Леонид Якубович, начальник Минского аэроклуба Николай Мочанский и курсанты Белорусской академии авиации.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

«Фронтовые сцены воссоздавали под Минском»

Фильм снимали минувшим летом. Историческая хроника и интервью с авиационными экспертами перемешаны с реконструкцией событий тех лет. Фронтовые сцены воссоздавали под Минском - на аэродроме Липки, а еще на «Линии Сталина». На съемки ушло два месяца, еще полгода - на монтаж. В воссозданных кадрах снялись минские девушки-парашютистки и курсанты Белорусской академии авиации.

В 1944 году «Ночные ведьмы» летали на учебных самолетах У-2. Это простенький одномоторный биплан - деревянная рама, обшитая фанерой. А крылья были обтянуты парусиной.

- Открытая кабина, никакой радиосвязи даже между пилотом и штурманом, а все боевые вылеты совершали исключительно ночью, - рассказал Леонид Аркадьевич во время презентации. - Самолетом непросто управлять в дневную и ясную погоду, не говоря уже про ночные вылеты с комплектом бомб на борту. Каково это было делать хрупким девушкам!?

- В свое время таких самолетов выпустили 30 тысяч штук, но летающих машин осталось всего две в мире, - рассказал начальник Минского аэроклуба Николай Мочанский. - Одна из них теперь находится в Минском аэроклубе - именно она и принимала участие в съемках.

Кадр из фильма «Незабудки. Бессмертный авиаполк».

Кадр из фильма «Незабудки. Бессмертный авиаполк».

В фильме Якубович лично управляет самолетом

Многим этот самолет знаком под названием По-2 - модель переименовали в 1948 году в честь его конструктора - Поликарпова. К сожалению, от оригинального самолета, который сейчас стоит в Липках, остался только двигатель 1939 года выпуска. Все остальное построили с нуля в центре творчества молодежи при Харьковском авиационном институте. Работы по строительству начались еще в 2005 году, но только к 2013-м самолет успешно прошел испытания и был зарегистрирован. А в 2018-м его выкупил владелец группы компаний «А-100» Александр Центер - он сам является большим любителем авиации - и подарил Минскому аэроклубу. И самолет своим ходом перелетел из Харькова в Минск.

Этот самолет По-2 своим ходом перелетел из Харькова в Минск. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Этот самолет По-2 своим ходом перелетел из Харькова в Минск.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Якубович - летчик со стажем. За время своего увлечения авиацией он освоил полеты на многих видах самолетов и вертолетов. Именно в Минском аэроклубе ДОСААФ он учился летать на самолете Ан-2 и вертолете Ми-2. Для съемок своего фильма он под руководством Николая Мочанского (с белорусским авиатором Якубовича объединяет давняя дружба) освоил и самолет У-2. В фильме самолетом Леонид Аркадьевич управляет лично.

- Я часто прилетаю в Беларусь, и первым делом сразу еду в авиаклуб. Летаю, летаю и летаю. Больше ничем даже не хочу здесь заниматься, - признался «Комсомолке» Леонид Якубович.

После презентации телеведущий вместе с сыном отправились гостить к Николаю Мочанскому. На следующий день Якубович вернулся в Москву.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где посмотреть фильм?

Премьера двухсерийного документального фильма «Незабудки. Бессмертный авиаполк» прошла 7 и 8 октября на российском телеканале «Звезда». Сейчас фильм есть в свободном доступе в интернете.

- Вы только представьте - за три года они совершили более 24 тысяч боевых вылетов, уничтожили или повредили 17 переправ, 9 железнодорожных поездов, 176 автомобилей и поразили сотни огневых точек и других целей, - рассказывают создатели ленты

Авторы фильма изучили дневники, письма и воспоминания летчиц знаменитого авиаполка. Главный рассказчик - Леонид Якубович.

Леонид Якубович рассказал в Минском аэроклубе фильм «Незабудки. Бессмертный авиаполк».Геннадий МОЖЕЙКО

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