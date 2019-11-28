Стиральную машину теперь можно включить со смартфона и запустить стирку прямо из офиса

Мы так долго шутили о проникновении интернета в бытовые устройства вроде микроволновок и стиральных машин… И вот оно - будущее! Стиральная машина LG с технологией искусственного интеллекта AI DD разрешает управлять собой со смартфона, обретая при этом новые функции.

Мобильное приложение LG SmartThinQ

Мобильное приложение SmartThinQ - общее название технологий умного дома, которые соединяют умные бытовые приборы. Если вы, к примеру, забыли запустить стиральную машину и вспомнили об этом, когда уже вышли из дома, вас выручит смартфон. В приложении вы можете выбрать цикл стирки, и стиральная машина, исходя из заданных параметров, запустится в один клик. Через приложение можно управлять процессом стирки удаленно, регулируя циклы или отслеживая расход воды и электричества. Словом, будущее стало настоящим.

Функция LG Smart Diagnosis

Новая функция LG Smart Diagnosis обеспечивает дистанционную автоматическую диагностику стиральных машин LG без вызова специалиста по сервисному обслуживанию на дом. Владельцу машинки с функцией Smart Diagnosis больше не придется самому определять и описывать суть поломки сотруднику сервисного центра. Функция позволяет диагностировать неполадки, возникшие в стиральной машине, в телефонном режиме без участия пользователя. Единственное, что от него потребуется - набрать номер службы поддержки, получить комбинацию кнопок, которые необходимо нажать на панели управления стиральной машины, и поднести телефонный аппарат к динамику. Устройство выдаст серию сигналов, и специалист сервисного центра LG моментально сможет определить причину поломки с помощью специального оборудования, которое раскодирует сигнал. И даже если визит технического специалиста окажется необходимым, он будет уже подготовлен, с нужными запасными частями и выполнит ремонт в кратчайшие сроки.

Умная стиральная машина LG AIDD поражает и другими своими технологиями. К примеру, она может не только взвешивать белье, но и определять тип ткани. Для каждого типа ткани подбирается оптимальный алгоритм, основываясь на базе данных из 20 000 комбинаций стирки. Эта машина способна осуществить полный цикл стирки за 39 минут благодаря технологии TurboWash360. Она предлагает стирку с паром и удаление складок Steam+.

Наверное, следующее поколение стиральных машин LG уже научится самостоятельно сортировать белье и скачивать из интернета рингтоны, информирующие о конце стирки. Между прочим, последнее может стать новым большим рынком для музыкальной индустрии…

Стиральные машины с технологией AI DD уже продаются в Беларуси: две модели с загрузкой барабана на 7 кг - LG F2V5HS0W, F2V9HS9W - и модель LG F2V5GS0W c загрузкой до 8,5 кг и режимом «Бесшумная стирка».