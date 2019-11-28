2019-11-28T22:17:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Стиральную машину теперь можно включить со смартфона и запустить стирку прямо из офиса

В специальном приложении вы можете указать, какая одежда загружена и как ее нужно постирать
Поделиться:
Вы работаете или отдыхаете - а умная машинка стирает ваше белье.Вы работаете или отдыхаете - а умная машинка стирает ваше белье.
Изменить размер текста:

Мы так долго шутили о проникновении интернета в бытовые устройства вроде микроволновок и стиральных машин… И вот оно - будущее! Стиральная машина LG с технологией искусственного интеллекта AI DD разрешает управлять собой со смартфона, обретая при этом новые функции.

Мобильное приложение LG SmartThinQ

Мобильное приложение SmartThinQ - общее название технологий умного дома, которые соединяют умные бытовые приборы. Если вы, к примеру, забыли запустить стиральную машину и вспомнили об этом, когда уже вышли из дома, вас выручит смартфон. В приложении вы можете выбрать цикл стирки, и стиральная машина, исходя из заданных параметров, запустится в один клик. Через приложение можно управлять процессом стирки удаленно, регулируя циклы или отслеживая расход воды и электричества. Словом, будущее стало настоящим.

Функция LG Smart Diagnosis

Новая функция LG Smart Diagnosis обеспечивает дистанционную автоматическую диагностику стиральных машин LG без вызова специалиста по сервисному обслуживанию на дом. Владельцу машинки с функцией Smart Diagnosis больше не придется самому определять и описывать суть поломки сотруднику сервисного центра. Функция позволяет диагностировать неполадки, возникшие в стиральной машине, в телефонном режиме без участия пользователя. Единственное, что от него потребуется - набрать номер службы поддержки, получить комбинацию кнопок, которые необходимо нажать на панели управления стиральной машины, и поднести телефонный аппарат к динамику. Устройство выдаст серию сигналов, и специалист сервисного центра LG моментально сможет определить причину поломки с помощью специального оборудования, которое раскодирует сигнал. И даже если визит технического специалиста окажется необходимым, он будет уже подготовлен, с нужными запасными частями и выполнит ремонт в кратчайшие сроки.

Умная стиральная машина LG AIDD поражает и другими своими технологиями. К примеру, она может не только взвешивать белье, но и определять тип ткани. Для каждого типа ткани подбирается оптимальный алгоритм, основываясь на базе данных из 20 000 комбинаций стирки. Эта машина способна осуществить полный цикл стирки за 39 минут благодаря технологии TurboWash360. Она предлагает стирку с паром и удаление складок Steam+.

Наверное, следующее поколение стиральных машин LG уже научится самостоятельно сортировать белье и скачивать из интернета рингтоны, информирующие о конце стирки. Между прочим, последнее может стать новым большим рынком для музыкальной индустрии…

Стиральные машины с технологией AI DD уже продаются в Беларуси: две модели с загрузкой барабана на 7 кг - LG F2V5HS0W, F2V9HS9W - и модель LG F2V5GS0W c загрузкой до 8,5 кг и режимом «Бесшумная стирка».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Врач Андрей Беловешкин: Чтобы нормализовать уровень витамина D, иногда достаточно просто похудеть
Кандидат медицинский наук, писатель, блогер Андрей Беловешкин рассказал, как победить осеннюю хандру и недостаток солнца и что он думает об увлечении белорусов витамином D
«Выбор года - 2019»: лучшими товарами для снижения и контроля веса названы продукты Herbalife Nutrition
В Беларуси подвели итоги международного фестиваля-конкурса «Выбор года». В шестой раз в номинации «Программа для снижения и контроля веса» лучшими названы продукты компании Herbalife Nutrition
«Пугачева в Минске нарисовала на моем теле автопортрет – я сделал из него тату»: фанат весь расписан в честь певицы
Поклонник Примадонны с 1983 года Игорь показал нам татуировки, сделанные из любви к звезде, и рассказал, как годами дежурил под ее подъездом [фото, видео]
Новости 24
В Пинском районе механизатор на тракторе заехал в кювет и, чтобы вытащить его, угнал еще один трактор
«Не подавать и не продавать!»: заведениям общепита запретят использовать пластиковую посуду
«С путевкой на пушного зверя застрелил косулю»: против охотника из Докшиц СК возбудил уголовное дело
Видеофакт. В Ушачском районе в доме заживо сгорел инвалид
Английская королева через полтора года отречется от престола
Гродненец застал сожительницу с ее бывшим супругом и избил до смерти
Оттепель и небольшой мороз превратили дороги в Минске в каток: на завтра «день жестянщика» объявлен по всей Беларуси
Водитель фуры прятал гашиш, а служебная собака нашла
В Витебской области директор лесхоза продавал древесину ненадежным партнерам без предоплаты и по низким ценам
На пятерых - около полусотни краж. Следственный комитет передал в суд дело дачно-гаражных воров
37-летний нигериец так хотел стать белорусским студентом, что пытался въехать в страну с поддельным паспортом молодого сенегальца
Подорожала молочка, мука и фрукты. Белорусские профсоюзы проверили ценники
В Могилеве из школы эвакуировали 559 человек, но ничего не горело
В Витебске в ночном клубе в полной тишине ловили девушку, которая взяла чужой айфон
«Прятал валюту в шкафу». Две сестренки в Минске украли у отца подружки 9,5 тыс. евро