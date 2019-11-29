2019-11-29T12:27:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Цены на мобильные разговоры и сигареты, ставки по кредитам: что изменится в декабре

От программы действий по интеграции с Россией до штрафов за летнюю резину - мы собрали декабрьские новости вместе
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Цены на тарифы одного из мобильных операторов поднимутся в декабреЦены на тарифы одного из мобильных операторов поднимутся в декабреФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Тарифы А1 подорожают, но трафика станет больше

С 1 декабря вырастут цены на популярные тарифные планы - в среднем на 6,7%. А с 1 марта следующего года станут еще дороже. Вместе с ростом цен в тарифах станет больше интернет-трафика: на некоторых тарифах его увеличат в два раза, также добавят безлимит на соцсети и мессенджеры.

Начнут штрафовать за летнюю резину

С 1 декабря водители обязаны ездить только на переобутых в зимнюю резину автомобилях. Тем, кто пренебрег этой обязанностью, могут дать предупреждение или штраф до 12,75 рубля (0,5 базовой величины). При повторном нарушении штраф станет заметно больше: от 51 до 127,5 рубля (от 2 до 5 базовых величин).

Многоэтажки перестанут утеплять бесплатно

С 4 декабря бесплатное утепление многоэтажек останется в прошлом, так как с этого дня вступает в силу отменяющий Указ №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Теперь государство оплатит только 50% работ, вторую половину за термошубу для дома снимут с собственников квартир.

Еще одна дорога станет платной

В систему BelToll включат 62 км автодороги М-6 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги). После этого общая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит 1787 километров.

Начнет курсировать поезд Прага - Варшава - Брест

С 15 декабря Белорусская железная дорога запускает ежедневный поезд Прага - Варшава - Брест. Он будет следовать через станции Острава-Главная (Чехия), Тересполь, Варшава-Центральная, Катовице (Польша). Пограничный и таможенный контроль пассажиры пройдут в таможенном зале вокзала станции Брест-Центральный. Стоимость билета до Праги - Br135,55 (может изменяться в зависимости от курса евро). Продажу билетов открыли 20 ноября.

Снизятся ставки по кредитам и депозитам

Национальный банк опубликовал расчетные величины стандартного риска на декабрь 2019 года. Согласно документу, с 1 декабря у отзывных депозитов, а также безотзывных на срок до шести месяцев (и на срок свыше одного года) процентные ставки снизятся. Более выгодными станут безотзывные вклады на срок от шести месяцев до года.

Ставки по кредитам снизятся на 0,29 процентного пункта. Она падают уже 8 месяцев - с мая этого года снизились на 2,66 пункта.

Подорожают сигареты

С 1 декабря цены поднимут все импортеры и производители сигарет. Одни марки подорожают на одну-две копейки, а другие - сразу на десять. Также в продаже появятся новые марки сигарет.

Закончится первый этап репетиционного тестирования

Первый этап репетиционного тестирования начался еще в октябре и закончится в первом зимнем месяце. Будущие абитуриенты проверят свои знания по 11 предметам. Тестирование состоится 8, 15 и 22 декабря. Стоимость каждого предмета - 7 рублей. Желающим стать студентами участвовать в репетиционном тестировании не обязательно.

31 декабря может стать выходным

В конце октября белорусы создали петицию, в которой попросили Минтруда и Совмин сделать 31 декабря, 1 и 2 января выходными днями, чтобы избежать переносов и отработки в другие дни.

На данный момент рабочий день с четверга, 2 января, переносится на субботу, 4 января. Петиция принесла определенный результат: премьер-министр Сергей Румас пообещал изучить возможность сделать выходными 31 декабря 2019 года и 2 января.

Подпишут договор об интеграции с Россией

В последнем месяце уходящего года президенты Беларуси и России планируют подписать программу действий по интеграции двух стран. Ожидается, что новое соглашение подпишут 8 декабря. Дата выбрана не случайно: в этот день 20 лет назад, 8 декабря 1999 года, был подписан Договор о создании Союзного государства.

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