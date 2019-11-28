2019-11-28T17:32:43+03:00
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КП Беларусь

Шутки про нашу жизнь: в Беларуси стартовало комедийное шоу «Свой Stand Up»

27 ноября на платформе VOKA запущен новый комедийный проект
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Героями нового шоу стали десять комиков резидентов белорусского STAND-UP клуба: Дмитрий Нарышкин, Андрей Щегель, Павел Родевич и Степан Манкевич, Катя Ефимова, Виталий Петрашко и Евгений Буракевич, а также Владимир Шабанов, Тарас Никитин и Евгения Яночкина. У многих из них за плечами большой опыт работы на сцене и разнообразный комедийный материал, накопленный за эти годы. А еще - умение подмечать детали и видеть смешное буквально во всем. Участники шоу «Свой Stand Up» поделятся со зрителями не только шутками и хорошим настроением, но и наблюдениями за тем, с чем каждому из нас приходится сталкиваться каждый день - в метро и на улицах, в кафе и в супермаркете, на работе и дома.

- Идея нашего нового шоу - показать, что в окружающей нас реальности достаточно поводов для улыбки. И даже к проблемам, которых тоже хватает, можно и даже нужно относиться с юмором. Участники шоу «Свой Stand Up» подадут хороший пример, который, мы надеемся, окажется заразительным, - прокомментировал запуск нового шоу на VOKA заместитель директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Первый выпуск шоу уже доступен по ссылке: https://clck.ru/KLtLp

Шоу будет состоять из 5 серий, новые выпуски будут появляться на платформе еженедельно по средам. Первая серия доступна для просмотра бесплатно. Следующие выпуски можно будет посмотреть при наличии любой подписки на VOKA.

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