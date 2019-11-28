«Вместо Украины будем поставлять белорусский цемент в Евросоюз»: правительство думает, как решить проблемы отрасли

Объемы экспорта стекла и цемента падают, модернизированные производственные мощности загружены не полностью, а использование необоснованных посреднических схем как при реализации продукции, так и в закупках материалов и сырья продолжается, отметил премьер-министр страны Сергей Румас на заседании президиума Совмина 26 ноября.

- С июля мы не поставляем цемент в Украину. Переключились на другие рынки, в основном Евросоюз, - сказал перед заседанием министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. - Поэтому будем и дальше замещать, увеличивая поставки не в Россию, а именно в Евросоюз.

Украина закрыла свой рынок для белорусского цемента из-за демпинга наших производителей. Летом южная соседка на пять лет ввела на белорусский цемент антидемпинговые пошлины в размере 57%. Это автоматически увеличило его цену в 1,5 раза и сделало экспорт в Украину невыгодным. В Белорусской цементной компании заявили о планах по диверсификации поставок.

- У нас хорошо берет Россия, Латвия и Литва. Не думаю, что у нас будет заминка, - говорила тогда начальник управления по внешнеэкономической деятельности компании Светлана Рубцова.

Однако заминка случилась, и судя по резким высказываниям Сергея Румаса, она переросла в хроническую проблему. Кстати, в 2018 году больше всего белорусского цемента - около 1 миллиона тонн на 56,5 миллиона долларов - купила действительно Россия. Но на втором и третьем месте были не Латвия и Литва, а Украина (272 тысячи тонн на 11,8 миллиона долларов) и Польша (189,7 тысячи тонн на 9,7 миллиона долларов).

Что не так с белорусским цементом?

Белорусская цементная отрасль - это три завода: Белорусский цементный завод в Костюковичах и «Кричевцементношифер» в Кричеве и «Красносельскстройматериалы» в поселке Красносельский в Волковысском районе. Все предприятия принадлежат государству и входят в состав холдинга «Белорусская цементная компания», которая централизованно занимается организацией продаж выпускаемой продукции.

В 2012 - 2013 годах все цементные предприятия были модернизированы. Тогда закупили и ввели в строй современные линии по производству цемента сухим способом. Эта модернизация, по оценкам Комитета госконтроля, обошлась в 1,1 миллиарда долларов и проводилась за счет связанных китайских кредитов. Но ожидаемого эффекта в полной мере не дала.

Год назад Александр Лукашенко говорил о проблемах цементных предприятий: за год их суммарные убытки увеличились вдвое и составили 220 миллионов рублей, а задолженность по кредитам и займам превысила миллиард долларов. Тогда президент обратил внимание и на тот факт, что отечественные производственные мощности загружены лишь на 70 - 80%, и при этом Беларусь зачем-то импортирует полмиллиона тонн цемента.

В этом году в мае глава государства в очередной раз поддержал все три цементных завода - по его указу были предоставлены отсрочка и рассрочка в погашении кредитной задолженности на сумму почти миллиард долларов. Заводы также освободили от уплаты земельного налога и налога на недвижимость на 20 - 30 лет вперед.

Прошло полгода, но ситуация в лучшую сторону не изменилась. Реанимировать цементную промышленность пока не удалось. Рост спроса на белорусский цемент на европейских рынках пока не просматривается. Около половины экспорта приходится на российский рынок, при этом «Белорусская цементная компания» так и не создала свою товаропроводящую сеть в России, несмотря на поручение президента, а торгует с Россией через посредника.

С точки зрения маржинальности европейский рынок привлекательнее российского, считает Дмитрий Микуленок. В министерстве планируют продолжать диверсифицировать поставки, чтобы избежать ситуаций, подобных украинской.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На заседании правительства Сергей Румас обратил внимание на катастрофическое положение стеклозавода «Неман». По словам премьера, ранее взятые предприятием кредиты и его долги перед республиканским бюджетом составляют сегодня около 200 миллионов рублей, а годовая выручка «Немана» - всего 40 миллионов. Министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, комментируя положение в стекольной отрасли, отметил необходимость правильного выстраивания маркетинга в условиях переизбытка продукции и конкуренции со стороны российских и европейских стекольщиков. По словам министра, в стекольной отрасли, как и в цементной, нужно переориентировать поставки, сделав акцент на рынок Евросоюза, поскольку прибыльность поставок в Россию снижается.