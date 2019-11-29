«Попал в аварию без зимней резины - виноват и не получу страховку?»: чем грозит автомобилисту непереобутая машина

По ПДД в Беларуси с 1 декабря по 1 марта водители обязаны использовать зимние шины. Тем, кто проигнорировал это требование, будут давать предупреждение или штрафовать. На первый раз штраф не очень большой - 12,75 рубля, или половина базовой величины. При повторном нарушении штраф станет заметно больше - от 51 до 127,5 рубля (от 2 до 5 базовых величин).

- С воскресенья будет проводиться работа по выявлению данного нарушения. Это каждодневная работа сотрудников служб на дорогах. По парковкам, конечно, ходить никто не будет, - пояснили в УВД ГАИ Миноблисполкома.

Как будут искать нарушителей, понятно, а может ли отсутствие зимней резины стать отягчающим обстоятельством?

- Это может учитываться во время принятия решений ГАИ. Например, при административной ответственности имеется вилка от одной базовой до пяти базовых. Конечно, при отсутствии зимней резины размер штрафа будет рассматриваться в сторону увеличения, - рассказали в ГАИ. - Прежде чем выносить виновность в ДТП, проводятся различные исследования, ведется дознание. Если причина того, что машина стала неуправляемой, в износе шин, то неправильный выбор скорости во время езды на шинах без протекторов, конечно же, может быть косвенной причиной ДТП.

Если же в стоявшую машину на летней резине кто-то въехал, то виновником ДТП такого автовладельца признавать не станут. А может ли непереобутая машина стать причиной отказа в выплате страховки? В страховой кампании «Промтрансинвест» пояснили, что нет. Причем это касается как обязательного, так и добровольного страхования.

К слову, в ГАИ рассказали, что сейчас автолюбители стали осознанней подходить к сезонной смене резины, так как все больше людей понимают, что в первую очередь это вопрос личной безопасности.

КСТАТИ

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