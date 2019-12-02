«Живу в замке XIX века с платным лифтом»: белоруска стала городской писательницей австрийского Граца

За 20 лет Вольга Гапеева издала десяток книг прозы и поэзии. Ее первые две книги «Рэканструкцыя неба» і «Няголены ранак» - уже давно библиографическая редкость - весь тираж разошелся. Вольга много переводила с немецкого (в том числе нобелевского лауреата Гюнтера Грасса), английского, китайского, японского, латвийского и русского языков. А произведения самой Гапеевой переведены более чем на 10 языков. Хитом в Беларуси стали две книги Вольги для детей - «Сумны суп» и «Дзве авечкi». А неделю назад в Минске стартовали продажи нового романа Гапеевой «Кэмэл-Трэвэл», который вышел в издательстве «Галіяфы».

На счету Вольги Гапеевой - десяток книг поэзии и прозы. Фото: Жанна Гладко, hapeyeva.org

С сентября она на год поселилась в австрийском Граце по стипендии для литераторов «Писатель города». Подавалась на нее белоруска 4 года, побывав тут на 6-недельной стипендии 5 лет назад (по этой программе в Граце работали еще наши поэтесса Вальжына Морт и прозаик Альгерд Бахаревич).

- Калі ў першы год не атрымала запрашэння, мне ў мясцовым дэпартаменце культуры cказалі: з першага разу нікога не бяруць. Мо правяраюць на стрэсаўстойлівасць, а можа, глядзяць, ці дадалося кніг? - улыбаясь, предполагает Вольга. - У мяне якраз так і адбылося.

Вольга у входа в замок, где она теперь живет, во время стипендии 2013 года и в кафе в центре Граца. Фото: Личный архив

A poem by Volha Hapeyeva.

До белоруски городскими писателями Граца с 1988 года были авторы из Чехии, Германии, Австрии, России, Словении, Конго, Сербии, Украины и других стран. Прошлый год тут провела венгерка Кинга Тот. Параллельно в городе живут литераторы по программе «Писатель в изгнании». В последние годы среди них много выходцев из Сирии, а в 2003-м Грац принимал белоруса Алеся Рязанова.

- Імёны гарадскіх пісьменнікаў у Грацы на слыху, - делится Вольга. - Напрыклад, кнігу турчанкі Аслі Эрдаган інсцэніравалі ў мясцовым тэатры. А нядаўна разгаварылася з паштаркай. Аказваецца, да яе прыходзілі, каб атрымаць ці даслаць лісты, усе мае папярэднікі.

Вольга (в центре) с коллегами-литераторами выступает на фестивале в Боготе (Колумбия). Фото: Личный архив

«Я ЎВЕСЬ ЧАС ПАПРАЎЛЯЮ: НАЗВУ «БЕЛАРУСЬ» НЕ ТРЭБА ПЕРАКЛАДАЦЬ»

Сейчас Вольга чуть ли не каждый день бывает на открытиях выставок, спектаклях, чтениях. И когда ее представляют как нового городского писателя, публика реагирует - за 20 с лишним лет в Граце привыкли, что у них живет одновременно 2 - 3 литератора из зарубежья. Благо в городе 4 университета, 5 литературных журналов, которые котируются во всей Австрии. И каждый вечер что-то происходит, люди ходят на мероприятия. Для сравнения: в австрийском городе живет более 270 тысяч человек - где-то между населением наших Бобруйска и Бреста, но интенсивность культурной жизни там иная.

О новой городской писательнице написала австрийская пресса. Фото: Личный архив

Жители Граца, говорит Вольга, о Беларуси знают, но называют страну Weißrussland по прежней традиции.

- Я ўвесь час папраўляю: Беларусь - гэта афіцыйная назва, яе не трэба перакладаць па частках. Радуе, што многія нашы перакладчыкі, якія працуюць з нямецкай мовай, таксама выступаюць супраць гэткага анахранізму. А вось што беларуская - асобная мова, у Аўстрыі ведаюць не ўсе. І калі я выбачаюся за свае памылкі ў нямецкай, часта чую ў адказ, маўляў, рускай суразмоўца наогул не ведае. Тады даводзіцца жартаваць, што беларускай ён ці яна не ведаюць і пагатоў. Пасля гэтага людзі пачынаюць распытваць пра нашу мову.

Вольга Гапеева "Грэчка... ".

По условиям стипендии от городского писателя писать на протяжении года книгу о Граце или какие-то специфические тексты не требуется. Так что в Граце Вольга готовит к печати новую книгу поэзии, которая должна выйти весной, а еще немецкоязычный сборник и новый роман. Но любые проекты с литератором готовы обсуждать. Поэтессу уже приняло руководство Граца, передав ей символы стипендии - деревянного козлика и скипетр, которые стали вручать с подачи прежних городских писателей конголезца Фистона Мванзая и украинца Назара Гончара. Кстати, все встречи и предложения Вольге помогает регулировать Луиза Гриншгл из Культурного посредничества земли Штирии из городской администрации.

После официального вечера, на котором Вольга "вступила в должность" городской писательницы и приняла символы этого статуса. С депутатом городской рады Г.Риглером и главой департамента культуры М. Гросманом. Фото: Личный архив

Впереди у белоруски несколько выступлений, а еще участие в необычном представлении:

- Рака Мур падзяляе Грац на дзве паловы. На адным берагу жывуць больш заможныя і кансерватыўныя людзі. Тут жа большасць адметнасцей, гістарычны цэнтр. А на другім баку людзі з больш нізкімі прыбыткамі, шмат мігрантаў. Каб разрыў не пашыраўся, задумалі вялікі музычна-светлавы праект. А мяне як гарадскую пісьменніцу просяць паглядзець на праблему як незацікаўленага арбітра.

Аудио-визуальный перформанс с DJ Buben на недавнем фестивале SchamrockSpezial в немецком Бамберге. Фото: Личный архив

Volha Hapeyeva's audio-poetic Performance "Household Poetry" with Ulad Buben.

А вообще, замечает Вольга, механизмы опеки над культурой и ее творцами в Австрии очень ощутимы. И подобные стипендии есть во многих городах. Их появление - это решение города или частных лиц (как было в Граце), которые находят деньги на проект.

- Да культуры і літаратуры тут не ставяцца як да хобі - гэта ўспрымаюць як прафесійную дзейнасць. Таму статус гарадскога пісьменніка для чалавека, пагружанага ў культуру, можна назваць свайго кшталту працай мары. Тым больш тут добрыя побытавыя ўмовы. Я жыву ў гістарычнай частцы, на гары Шлосберг з сусветна вядомым аднайменным замкам. Трошкі ніжэй - вежа з гадзіннікам «Уртум», цудоўны сад з шыкоўным краявідам на Грац. Там жа двухпавярховы замачак Чарыні XIX стагоддзя. Цяпер тут тры кватэры. У найбольшай двухпакаёўцы на ніжнім узроўні жыву я, а вышэй - пісьменнік у выгнанні і стыпендыят/ка, якіх прымаюць на 6 тыдняў. Каб спусціцца з гары ў горад, ёсць платны ліфт, на які мяне забяспечылі гадавой карткай-праязным. Плюс майго пражывання - ты знаходзішся, з аднаго боку, у цэнтры горада, а з другога - ў лесе. Вось мы размаўляем, а ў мяне проста за вакном вавёрка прабегла...

Гора Шлосберг и вид с нее на Грац. Фото: Личный архив

В АВСТРИИ ПОКУПКИ НА 16% ДОРОЖЕ, ЧЕМ В ГЕРМАНИИ, И ПОЧТИ ВДВОЕ, ЧЕМ В БЕЛАРУСИ

За пару месяцев в статусе городского писателя Вольга отметила, что Австрия - страна недешевая, но Швейцария, к примеру, будет еще дороже. Но поскольку перед приездом поэтесса участвовала в немецком фестивале, сразу заметила разницу по самому простому в супермаркетах - уже в пользу Германии.

- Пасля высветліла, што адчуванні не падманулі - гаворка недзе пра 16%. Спажывецкі кошык з 40 пазіцый, які ў Берліне каштуе 78 еўра, у Вене ці Грацы абыдзецца прыкладна ў 90. Калі ў кошце бульбы ці морквы розніца 8 - 10 еўрацэнтаў, дык літр малака адрозніваецца ў коштах ужо на 40 цэнтаў, а зерневай кавы - на 2 еўра. Беларускія ж кошты, зазначу, разы ў два таннейшыя па многіх пазіцыях.

Аудио-визуальный перформанс с DJ Buben на недавнем фестивале SchamrockSpezial в немецком Бамберге. Фото: JuergenSchabe (Личный архив)

Но по расходам все зависит от человека, замечает Вольга. Скажем, ходит человек в кафе или рестораны или нет.

- Мне больш важнае самаадчуванне, і я наведваю тут масаж, басейн. Масаж тут даражэйшы, чым у нас, нават чым у дарагім мінскім салоне (65 еўра за 65 хвілін супраць 50 рублёў за гадзіну ў Мінску - менш за 25 еўра). А якасць у нас будзе вышэйшая. Сеанс у басейне - 20 еўра ўдзень і каля 13 ўвечары. Скажам, мая кароткатэрміновая стыпендыя складала блізу 800 еўра. На гэтыя грошы можна нават у нятаннай Аўстрыі спакойна жыць, не наведваючы рэстараны. Праўда, тут ёсць веганскія кавярні, дзе можна набываць ежу на вагу, ці так званы бюфе, у якіх плаціш 9,5 еўра аднойчы і некалькі гадзін еш, што пажадаеш. Дарэчы, па кухні дзве нямецкамоўныя краіны адрозніваюцца. У Аўстрыі зусім не гэтак налягаюць на піва ды каўбаскі, як ў Нямеччыне. Праўда, я не плачу за камуналку і інтэрнэт, але 20 еўра, пакладзеных на рахунак мабільнага тэлефона два месяцы таму яшчэ не скончыліся.

Хитом в Беларуси стали две книги Вольги для детей - «Сумны суп» и «Дзве авечкi». Фото: Личный архив

Любопытны и цены на культуру. Например, сборник поэзии, оформленный гравюрами и напечатанный на крафтовой бумаге, местные книжные продают за 24 евро. В Беларуси редкий автор решится поднять цену выше 15 рублей (около 7 евро). Перевод книги «Цинковые мальчики» Светланы Алексиевич стоит в зависимости от издательства 22,60 или 11,40 евро, в Минске такая обойдется примерно в 10 евро. В местные музеи, от одного из крупнейших в Европе арсеналов до музея современного искусства в модернистском здании, можно попасть за 8 евро. А в театр цены стартуют от 3,5 евро за стоячие места или за кресла с ограниченным обзором, а доходит стоимость билета до 75 евро. Правда, у белоруски есть карточка на вход в некоторые музеи Граца, а на премьеры писательнице города всегда присылают приглашение.

Выступление на Международном поэтическом фестивале в Македонии "Струга-2017". Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

Вольга ГАПЕЕВА - автор книг «Няголены ранак», «Прысак і пожня», «Сумны суп», «(в)ядомыя гісторыі» и других. Стипендиат международных программ для писателей и переводчиков (Австрия, Германия, Латвия, Швейцария), участница международных конференций и литературных фестивалей (Словения, Германия, Чехия, Швейцария, Польша и другие страны). Произведения переведены на более чем 10 языков мира. Автор сотрудничает с электронными музыкантами, выступает с аудиовизуальными перформансами. Член белорусского ПЕН-центра и Союза белорусских писателей. Имеет степень кандидата наук, доцент. Занимается литературным переводом, исследованиями в области философии языка, компаративной лингвистики, социологии тела.

Вольга Гапеева "Тэкст як кашуля".

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