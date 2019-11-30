Мама 11-летнего Богдана с ДЦП: «Сын уже ходит, осталось научить его разговаривать!»

- Врачи мне говорили: «Ну что вы будете хоронить себя? Родили бы еще себе детей – здоровых». Но мы с мужем бросили все силы на то, чтобы поднять на ноги сына. И сейчас Богдан ходит, - рассказывает «Комсомолке» Елена, мама мальчика с ДЦП. - Наша история начинается с рождения. В роддоме после прививки от гепатита у сына открылось обширное кровотечение. На этом фоне у него произошло два инсульта. Были переливания крови, лошадиные дозы лекарств... Шансов, что он выживет, не давали вообще. Возле роддома постоянно дежурила реанимация. К счастью, на третий день кровотечение остановили и его перевезли в РНПЦ «Мать и дитя», где состояние сына стабилизировали. Он пробыл на аппарате ИВЛ целый месяц.

С тех пор родители Богдана делают все, чтобы их сын был здоровым. Сейчас самая основная проблема у Богдана - это отсутствие связной речи.

- В Москве один врач посоветовала нам московскую клинику СORTEX, куда мы ездим на лечение раз в год. Там есть такие медицинские новшества для деток с ДЦП, которых нет у нас. И главное, что результаты от лечения есть. К сожалению, наша семья к прошлому году почти потеряла основной источник дохода, за счет которого мы лечили Богдана. Поэтому нам приходится обращаться к неравнодушным людям! - говорит Елена. - В клинике нас ждут 9 декабря. Из нужной суммы нам осталось собрать 6 тысяч белорусских рублей. Пожалуйста, помогите нам закрыть сбор!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 510 Беларусбанка - г. Минск, ул. Куйбышева, 18; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

Белорусские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY57AKBB31340000000660070000 в отделении 510/173, бессрочный.

Российские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY26AKBB31343000000320070000 в отделении 510/173, бессрочный.

Доллары: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY45AKBB31341000000440070000 в отделении 510/173, бессрочный.

Евро: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY79AKBB31340000065365120173 в отделении 510/173, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Горленко Сергея Олеговича на лечение и реабилитацию Горленко Богдана Сергеевича.

Можно пополнить баланс номера МТС (деньги будут переведены на банковский счет):

(8033) 911-32-91. Номер оформлен на Сергея Горленко.

Можно также перечислить деньги на карточки.

Карточка Беларусбанка: 9112 0001 6397 0961. Срок действия: до 08/21

Карточка БПС-Сбербанка: 4496 5501 6975 5961. Срок действия: до 10/22.

Электронные кошельки:

Яндекс.Кошелек: 410019878122375

Контакты:

Елена, мама Богдана: (8033) 378-03-61

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».