«Тратили на косметику и одежду»: девочки-подростки вынесли из шкафа подруги больше 9 тысяч евро

В милицию Ленинского района Минска обратился 37-летний мужчина. Он рассказал, что из его квартиры пропало больше 9 тысяч евро. Сотрудники милиции опросили всю семью и выяснили, что, возможно, к пропаже денег имеют отношение подружки 11-летней дочери минчанина. Это сестры 14 и 16 лет, которые часто бывали у нее в гостях.

Милиции подростки рассказали, что нашли деньги в шкафу, когда играли в прятки. Первые три месяца они брали оттуда небольшие суммы, но потом стали уносить с собой по 1500 евро зараз. За четыре месяца они похитили 9500 евро. Ворованные деньги девочки передавали маме. Как рассказывают в ГУВД, вместе с мамой девочки и тратили деньги: покупали дорогую косметику, парфюмерию, одежду.

Дома у подростков провели обыск - там нашли 1400 евро. В кошельках сестер нашли еще 1000 евро.

- Девочки к ответственности ранее не привлекались, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Если вина сестер будет доказана, их могут привлечь к ответственности по статье «Кража» (ч. 3 ст. 205 УК) - уголовное дело уже возбуждено. Возможное наказание по этой части статьи - от двух до семи лет лишения свободы со штрафом или без него. Уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет.

КСТАТИ

В этом году подростки совершили больше 500 краж

Кража - это самое распространенное преступление, которое совершают молодые люди.

Например, за девять месяцев этого года подростки совершили около 1200 преступлений, 523 из них - кражи, сообщали в МВД. Эта цифра меньше, чем в прошлом году. Зато сильно выросло количество хищений с помощью компьютерной техники. Самая распространенная ситуация - подростки расплачиваются в магазине с помощью украденной банковской карточки. Чаще всего это небольшие суммы, когда даже не нужно вводить пин-код.

Кражи обычно происходят спонтанно: например, в августе школьники из Витебска украли из магазина 170 пачек мороженого больше чем на 300 рублей. А в Мстиславском районе парни собрали урожай яблок на чужом участке и получили за них 84 рубля.