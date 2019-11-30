Динамовец Евенко подрался с известным тафгаем КХЛ

29 ноября минское «Динамо» уступило в гостях ярославскому «Локомотиву» - 3:6.

В конце первого периода дракой отметился защитник «зубров» Олег Евенко. В соперники он выбрал Александра Свитова, известного мастера кулачных поединков на льду. В схватке молодой белорус смотрелся уверенно.

В комментарии для сайта клуба он рассказал, что сам предложил Свитову подраться.

- Договорились о поединке. Всё нормально со мной. Драка… В начале подустал, но отдохнул 5 минут на скамейке. Нормально себя потом чувствовал. Не знаю, придало ли это импульс команде. Надеюсь, но… не знаю. Вроде бы да, но мы тут же пропустили гол. Впрочем, и ответили быстро. Команда была в игре весь матч вплоть до самого конца.

ВИДЕО ДРАКИ

1 декабря «Динамо» сыграет с «Барысом» в Нур-Султане. Сейчас минский клуб идет на 12-м месте в Западной конференции КХЛ, отставания от 8-го места (зоны плей-офф) на 11 очков.