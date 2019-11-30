«Черная пятница» в Dana Mall продолжается!

«Черная пятница» в крупнейшем торгово-развлекательном центре страны Dana Mall ("Дана Молл") стартовала, как и в большинстве стран мира в последнюю пятницу ноября - 29-го числа. Но у нас все этим не закончилось и плавно перешло в «черный уикенд», чтобы времени на выгодные покупки хватило всем.

Сегодня большой шопинг в ТРЦ Dana Mall – это своеобразное путешествие в Европу. Для него не надо открывать визу, тратить время на дорогу и часы ожидания на границе. А в остальном: магазины тех же известных брендов, что и в торговых центрах европейских столиц, широкий выбор, цены и, разумеется, «черная пятница» с такими же приятными скидками.

Фото:Святослав ЗОРКИЙ.

Фото:Святослав ЗОРКИЙ.

Фото:Святослав ЗОРКИЙ.

«Черная пятница» поможет обновить гардероб и подготовиться к предстоящим праздникам – Рождеству и Новому году.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Добавим к этому огромное количество белорусских магазинов, в которых представлены достойные отечественные бренды – они тоже подключились к мировой акции и снизили цены в последнюю пятницу ноября.

В это день в Dana Mall, где всегда итак многолюдно, посетителей уже с утра стало в несколько раз больше. Скидки в магазинах- и 20, и 30, и 50, и 70%... Рекорд – 90% на некоторые ювелирные изделия!

Скидки в магазинах - до 90%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но, как оказалось, не всегда их размер имел решающее значение. Как сказала девушка в магазине косметики, даже пять рублей сэкономить приятно. Поэтому оживленно было во всех магазинах, которые заявляли о скидках. Люди с интересом рассматривали и обсуждали с продавцами бытовую технику и электронику, хозяйственные товары, выбирали детские игрушки.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

В магазинах ТРЦ Dana Mall ажиотажный спрос не только на одежду и обувь, но и на бытовую технику, электронику, хозяйственные товары и косметику.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многим «черная пятница» помогла подготовиться к предстоящим праздникам – Рождеству и Новому году.

- Я купила почти все, что планировала подарить своим близким: белье, косметику, футболки, - рассказала Ольга. – Скидки на все были разные, но уже подсчитала, что в общей сложности сэкономила на подарках почти 50%. Приятно, что все купила в одном месте, под одной крышей. Приехала на паркинг, поднялась на лифте, прошла по магазинам, потом еще и поужинала здесь же в кафе.

У подруг Юлии и Елены ТРЦ Dana Mall – любимое место встреч. Но сегодня они пришли не просто прогуляться и выпить кофе, но и выгодно купить обновки для 11-летней Маши, дочки Елены.

Маша с удовольствием выбрала себе обновки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В молодежном магазине вечером в пятницу настоящий ажиотаж - выбор замечательный, скидки - до 70%. Пока Маша примеряет приглянувшееся модное платье за 39 рублей (старая цена – почти 70 рублей), взрослые присматривают что-то и для себя: «Смотри, какая модная юбка в клетку - тебе пойдет. И 24 рубля! А стоила 42».

Юлия с подругой пришли в ТРЦ Dana Mall за выгодным шоппингом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Невесомые летние футболки по три рубля вместо 25-ти берут вообще без примерки, прикинув размер на глаз – цена более чем приятная!

В магазине популярной корейской косметики очередь. Скидки доходят до 50%, и женщины с удовольствием берут по несколько упаковок патчей для глаз, масок для лица – и себе и для подарков.

С покупками выходит из магазина симпатичная девушка. У выхода ее ждет муж с маленьким ребенком. Надо же маме дать возможность порадовать себя покупками!

- Я купила крем для лица, маски. Скидка на маски очень хорошие - порядка 35-40%, - рассказывает Юлия, когда мы интересуемся ее покупками.

- А что это? Что-то еще купили? - замечаю я пакет в детской коляске.

- А это пальто. Купила со скидкой 50% - и это реальная скидка, - по моей просьбе она достает из пакета отличное модное пальто известного бренда. Купить такое за 180 рублей вместо 360-ти – действительно удача!

Юлия купила пальто со скидкой 50%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В магазине финской одежды встречаю коллегу с дочкой – они специально ждали «черную пятницу», чтобы купить пуховик со скидкой.

Специальные акции действуют даже на фудкорте.

Знакомых в эти дни в ТРЦ Dana Mall можно встретить много – кажется, полгорода приехало за покупками именно сюда. И не удивительно. Ведь специальные акции в «черный уикенд» были организованы и на фудкорте - во время больших покупок должно быть хорошее настроение!

В ТРЦ Dana Mall открыта невероятно красивая новогодняя елка.

А еще в ТРЦ Dana Mall начался марафон рождественских и предновогодних акций и праздников: зажглась роскошная новогодняя елка, на всех этажах появились праздничные фотозоны, стартовал уникальный образовательный проект для детей «Полярная станция», заработала «Новогодняя почта Деда Мороза» и еще много чего интересного. Так что «черный уикенд» получится действительно праздничным.

Приходите!

Адрес:

Торгово-развлекательный центр Dana Mall, г. Минск, ул. П.Мстиславца, 11. ст. м. «Восток».

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.