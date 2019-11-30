«Черная пятница» в Dana Mall продолжается!
«Черная пятница» в крупнейшем торгово-развлекательном центре страны Dana Mall ("Дана Молл") стартовала, как и в большинстве стран мира в последнюю пятницу ноября - 29-го числа. Но у нас все этим не закончилось и плавно перешло в «черный уикенд», чтобы времени на выгодные покупки хватило всем.
Сегодня большой шопинг в ТРЦ Dana Mall – это своеобразное путешествие в Европу. Для него не надо открывать визу, тратить время на дорогу и часы ожидания на границе. А в остальном: магазины тех же известных брендов, что и в торговых центрах европейских столиц, широкий выбор, цены и, разумеется, «черная пятница» с такими же приятными скидками.
Фото:Святослав ЗОРКИЙ.
Фото:Святослав ЗОРКИЙ.
Фото:Святослав ЗОРКИЙ.
«Черная пятница» поможет обновить гардероб и подготовиться к предстоящим праздникам – Рождеству и Новому году.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Добавим к этому огромное количество белорусских магазинов, в которых представлены достойные отечественные бренды – они тоже подключились к мировой акции и снизили цены в последнюю пятницу ноября.
В это день в Dana Mall, где всегда итак многолюдно, посетителей уже с утра стало в несколько раз больше. Скидки в магазинах- и 20, и 30, и 50, и 70%... Рекорд – 90% на некоторые ювелирные изделия!
Скидки в магазинах - до 90%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Но, как оказалось, не всегда их размер имел решающее значение. Как сказала девушка в магазине косметики, даже пять рублей сэкономить приятно. Поэтому оживленно было во всех магазинах, которые заявляли о скидках. Люди с интересом рассматривали и обсуждали с продавцами бытовую технику и электронику, хозяйственные товары, выбирали детские игрушки.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ.
В магазинах ТРЦ Dana Mall ажиотажный спрос не только на одежду и обувь, но и на бытовую технику, электронику, хозяйственные товары и косметику.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Многим «черная пятница» помогла подготовиться к предстоящим праздникам – Рождеству и Новому году.
- Я купила почти все, что планировала подарить своим близким: белье, косметику, футболки, - рассказала Ольга. – Скидки на все были разные, но уже подсчитала, что в общей сложности сэкономила на подарках почти 50%. Приятно, что все купила в одном месте, под одной крышей. Приехала на паркинг, поднялась на лифте, прошла по магазинам, потом еще и поужинала здесь же в кафе.
У подруг Юлии и Елены ТРЦ Dana Mall – любимое место встреч. Но сегодня они пришли не просто прогуляться и выпить кофе, но и выгодно купить обновки для 11-летней Маши, дочки Елены.
Маша с удовольствием выбрала себе обновки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В молодежном магазине вечером в пятницу настоящий ажиотаж - выбор замечательный, скидки - до 70%. Пока Маша примеряет приглянувшееся модное платье за 39 рублей (старая цена – почти 70 рублей), взрослые присматривают что-то и для себя: «Смотри, какая модная юбка в клетку - тебе пойдет. И 24 рубля! А стоила 42».
Юлия с подругой пришли в ТРЦ Dana Mall за выгодным шоппингом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Невесомые летние футболки по три рубля вместо 25-ти берут вообще без примерки, прикинув размер на глаз – цена более чем приятная!
В магазине популярной корейской косметики очередь. Скидки доходят до 50%, и женщины с удовольствием берут по несколько упаковок патчей для глаз, масок для лица – и себе и для подарков.
С покупками выходит из магазина симпатичная девушка. У выхода ее ждет муж с маленьким ребенком. Надо же маме дать возможность порадовать себя покупками!
- Я купила крем для лица, маски. Скидка на маски очень хорошие - порядка 35-40%, - рассказывает Юлия, когда мы интересуемся ее покупками.
- А что это? Что-то еще купили? - замечаю я пакет в детской коляске.
- А это пальто. Купила со скидкой 50% - и это реальная скидка, - по моей просьбе она достает из пакета отличное модное пальто известного бренда. Купить такое за 180 рублей вместо 360-ти – действительно удача!
Юлия купила пальто со скидкой 50%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В магазине финской одежды встречаю коллегу с дочкой – они специально ждали «черную пятницу», чтобы купить пуховик со скидкой.
Специальные акции действуют даже на фудкорте.
Знакомых в эти дни в ТРЦ Dana Mall можно встретить много – кажется, полгорода приехало за покупками именно сюда. И не удивительно. Ведь специальные акции в «черный уикенд» были организованы и на фудкорте - во время больших покупок должно быть хорошее настроение!
В ТРЦ Dana Mall открыта невероятно красивая новогодняя елка.
А еще в ТРЦ Dana Mall начался марафон рождественских и предновогодних акций и праздников: зажглась роскошная новогодняя елка, на всех этажах появились праздничные фотозоны, стартовал уникальный образовательный проект для детей «Полярная станция», заработала «Новогодняя почта Деда Мороза» и еще много чего интересного. Так что «черный уикенд» получится действительно праздничным.
Приходите!
Адрес:
Торгово-развлекательный центр Dana Mall, г. Минск, ул. П.Мстиславца, 11. ст. м. «Восток».
ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.