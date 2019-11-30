2019-11-30T16:15:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

Жена хоккеиста Сергея Костицына о разводе: Муж изменял, а я была в розовых очках

Елена Костицына в Инстаграме устроила вечер откровений
Захар ПЛАТОНОВ
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Среди последних публикаций в Инстаграме Елены трудной найти фото с Сергеем. Фото: instagram.com/helen_0074Среди последних публикаций в Инстаграме Елены трудной найти фото с Сергеем. Фото: instagram.com/helen_0074
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Известный хоккеист Сергей Костицын в этом сезоне пока не играл за минское «Динамо» и сборную Беларуси – с весны он залечивает травму. Как выяснилось, есть у него много хлопот и в личной жизни. Его супруга Елена в своем Инстаграме предложила многочисленным подписчикам (а их 110 тысяч) задавать ей вопросы. Почти сразу главной темой стали ее отношения с Сергеем Костицыным и скорый развод.

С этого начинался вечер откровений.

С этого начинался вечер откровений.

Похоже, разговоры о разводе ведутся давно, но его еще не было.

Похоже, разговоры о разводе ведутся давно, но его еще не было.

Елена хочет, чтобы развод состоялся, как можно быстрее. По крайней мере, пишет так.

Елена хочет, чтобы развод состоялся, как можно быстрее. По крайней мере, пишет так.

Елена - про измены и розовые очки.

Елена - про измены и розовые очки.

О возможных изменах мужа Елена узнала от неких доброжелателей.

О возможных изменах мужа Елена узнала от неких доброжелателей.

Похоже, Сергей и Елена уже не живут вместе.

Похоже, Сергей и Елена уже не живут вместе.

Елена отмечает, что Сергей хороший отец и прекрасно общается с дочкой.

Елена отмечает, что Сергей хороший отец и прекрасно общается с дочкой.

Чувства ушли?

Чувства ушли?

Настоящая "Санта-Барбара". Якобы Сергея Костицына с новой девушкой познакомила "подружка" Елены из "Динамо" (возможно, имеется в виду, что супруга другого хоккеиста).

Настоящая "Санта-Барбара". Якобы Сергея Костицына с новой девушкой познакомила "подружка" Елены из "Динамо" (возможно, имеется в виду, что супруга другого хоккеиста).

Сергей Елене снял квартиру, скоро обещает купить постоянную. А сам живет в доме с новой девушкой.

Сергей Елене снял квартиру, скоро обещает купить постоянную. А сам живет в доме с новой девушкой.

Сергею Костицыну 32 года, в НХЛ играл за «Монреаль», «Нэшвилл», в КХЛ – за «Ак Барс», «Авангард», «Торпедо» (Нижний Новгород), минское «Динамо». В 2015-м был участником матча звезд КХЛ.

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