Жена хоккеиста Сергея Костицына о разводе: Муж изменял, а я была в розовых очках

Известный хоккеист Сергей Костицын в этом сезоне пока не играл за минское «Динамо» и сборную Беларуси – с весны он залечивает травму. Как выяснилось, есть у него много хлопот и в личной жизни. Его супруга Елена в своем Инстаграме предложила многочисленным подписчикам (а их 110 тысяч) задавать ей вопросы. Почти сразу главной темой стали ее отношения с Сергеем Костицыным и скорый развод.

С этого начинался вечер откровений.

Похоже, разговоры о разводе ведутся давно, но его еще не было.

Елена хочет, чтобы развод состоялся, как можно быстрее. По крайней мере, пишет так.

Елена - про измены и розовые очки.

О возможных изменах мужа Елена узнала от неких доброжелателей.

Похоже, Сергей и Елена уже не живут вместе.

Елена отмечает, что Сергей хороший отец и прекрасно общается с дочкой.

Чувства ушли?

Настоящая "Санта-Барбара". Якобы Сергея Костицына с новой девушкой познакомила "подружка" Елены из "Динамо" (возможно, имеется в виду, что супруга другого хоккеиста).

Сергей Елене снял квартиру, скоро обещает купить постоянную. А сам живет в доме с новой девушкой.

Сергею Костицыну 32 года, в НХЛ играл за «Монреаль», «Нэшвилл», в КХЛ – за «Ак Барс», «Авангард», «Торпедо» (Нижний Новгород), минское «Динамо». В 2015-м был участником матча звезд КХЛ.