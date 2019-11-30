Куда пойти в декабре: Noize MC cо своим школьным преподавателем и сольник «Петли пристрастия»

Этна-трыа «Троіца», 2 снежня

«Троіца» адсвяткуе 20-годдзе вялікім сольным канцэртам у мінскім Палацы прафсаюзаў. Упершыню разам з «Троіцай» сыграюць і знакавыя беларускія музыкі, але іх імёны пакуль трымаюцца ў сакрэце. «Троіца» выступала на сотні вялікіх фестываляў ад Малайзіі да Чылі. Мызыкі бралі ўдзел у папулярнейшым у Еўропе SZIGET Festival, а таксама ў буйнейшым этна-фестывалі WOMAD.

Группа «Пикник», 3 декабря

«Пикник» представит концертную программу с названием своего альбома, который вышел этой осенью, «В руках великана». На концерте обещают спеть «Иглу» и «Инкогнито», которые давно не звучали со сцены. Ну и конечно хиты, которые постоянно просит зал: «Египтянин», «У шамана три руки», «Говорит и показывает!»… Обещают концептуальный видео-арт и традиционные персонажи «Пикника»: Гигант на ходулях, Неоновый рыцарь, Кукла с человеческим лицом. А еще - эксклюзивные инструменты: Новоегипетский инструмент, Световой Гиперболоид и Живая виолончель.

Noize MC, 5 декабря

Иван Алексеев выступит в Прайм-холле с очень необычным концертом - на сцене вместе с Нойзом будет оркестр русских народных инструментов. История этого тура необычная и достаточно трогательная. Началась она пару лет назад с переписки Вани с его преподавателем игры на гитаре Ивана - Евгения Алексеевича. До этого они не общались со школьных времен.

- Пока я пару лет назад, сидя вечером у домика в Таиланде и поигрывая на гитаре, не решил вдруг написать ему письмо в VK. И получил в ответ два слова: «Спасибо. Успехов!», - вспоминает Нойз. - А спустя полтора года он написал мне нечто гораздо более многословное и занимательное: предложение вместе выступить в Белгородской филармонии с оркестром народных инструментов!

Иван сразу согласился, и, когда услышал первое диктофонное «демо», где оркестр играл инструментал «На Марсе - классно», у него «просто челюсть отвалилась».

- Я прямо эту демку ставил потом всем подряд в наушниках, на портативных колонках, в машинах и где угодно ещё!

Minsk Improvisers Orchestra, 5 декабря

В Культцентре «Корпус» возобновляются сессии Minsk Improvisers Orchestra. После долгого перерыва Импровизированный оркестр снова соберется, чтобы отыграть несколько импровизированных пьес на «Теплом концерте» После фестиваля SPRAVA в августе музыканты взяли паузу.

- Нам нужно было сформировать коллектив музыкантов, в котором импровизационное взаимодействие было бы отработано на высочайшем уровне, - объясняет худрук и дирижер оркестра Алексей Ворсоба. - Теперь у нас есть такой коллектив, команда, с которой мы можем запускать школу.

Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе, 6 декабря

Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе выступят с концертной программой «Из Грузии с любовью». При участии знаменитых грузинских артистов Эки Мамаладзе и Натальи Кутателадзе, вокального секстета The Quintessence, симфонического оркестра под управлением маэстро Николоза Рачвели. Неподражаемый «Мимино» даже в свои 80 радует поклонников великолепным актерским исполнением и искренней мужской улыбкой, а Нани Брегвадзе заворожит невероятным голосом любого зрителя. Вместе с Нани Брегвадзе выступят ее дочь и внучка - Эка Мамаладзе и Наталья Кутатиладзе.

Петля пристрастия, 7 декабря

Анонс концерта немногословен:

Большой сольный концерт королей минского пост-панка на главной клубной площадке города. В принципе, этого достаточно. Илью Черепко-Самохвалова и компанию и без длинных речей все знают. Даже зрители "Вечернего Урганта".

Разбітае Сэрца Пацана, 7 декабря

РСП собирает друзей на уютный маленький концерт в клубе TNT. Обещают близкую атмосферу, песни-боевики и «наши/ваши» разбитые сердца.

Кассиопея, 8 декабря

Кассиопея - группа прекрасной абсурдистики. В послужном списке пять официальных альбомов, изданных лейблами «Снегири» и SunWoofer. На сцене они выступают в причудливых сюрреалистичных костюмах и масках. Единственный повторяющийся из образа в образ атрибут - румяные круглые щечки, остальные детали концертного гардероба регулярно меняются, и в рамках одного выступления «Кассиопея» может оказаться на сцене и в роли микробов, и в белогвардейских нарядах.

Ольга Арефьева, 8 декабря

Ольга Арефьева - это баланс между роком, эстрадой, фолком, регги и магической поэзией. На концерте в «Корпусе» прозвучат песни не только под гитару, но и в сопровождении рояля.

-На сцене только певица, гитара и луч света. Когда постоянно выходишь на сцену с рок-группой - все же находишься в сильной позиции, на шоу работают и общий эмоциональный подъем, и мужской драйв группы, и динамический свет, - говорит Ольга. - Руки свободны - можно не только петь, но и двигаться, танцевать. Это здорово, но что останется, если убрать все эти подпорки?

Сергей Безруков, 13 декабря

Музыкально-драматический проект, с которым Безруков выступит в Минске, - первый опыт актера в качестве музыканта. Летом 2018 года артист собрал группу, а осенью было готово двухчасовое шоу и выпущен клип «Не про нас» и дебютный альбом. Специально для шоу Сергей написал две композиции на стихи своего любимого поэта Сергея Есенина. В исполнении артиста в Минске также прозвучат произведения Владимира Высоцкого. И конечно, песни, исполненные Безруковым в популярных фильмах, включая народный хит «Березы» из сериала «Участок». В рок-версии поэмы «Евгений Онегин» Сергей исполнит электро-соло на оригинальной гитаре-лопате.

Intelligency, 14 декабря

Единственная большая презентация нового альбома Renovatio. Большое уникальное шоу, живые духовые, сплетенные с электроникой. Много звука , света, танцев и новых знакомств!

Грот, 20 декабря

«Творчество должно обладать терапевтическим эффектом, должно быть рукой поддержки» - уверены в группе ГРОТ. Коллективу исполняется 10 лет.

- Будем отмечать юбилей группы по всей стране, расскажем и покажем всё, чему научились за десять лет, исполним самые знаковые песни, и, конечно, презентуем все синглы юбилейной десятки. Ваше присутствие на концертах - лучший для нас подарок, - говорят музыканты.

Группа «ВелосипедистоВ», 20 декабря

Группа «ВелосипедистоВ» - это сайд-проект Александра Куллинковича, который умер прошлым летом. «Выпить и поплакать. Спеть и поговорить» - анонсируют концерт в Граффити организаторы. Совсем недавно группа «ВелосипедистоВ» выпустила замечательный альбом «Нездоровый образ жизни» памяти Александра Михайловича, где среди принимавших участие в записи значится и «Александр Куллинкович - незримое присутствие».

#Сашатут

Калядны фэст, 25 декабря

Традиционное шоу «Калядны фэст» пройдёт в Re:public. В этом году фестиваль будет посвящен группе Стары Ольса, которая давно стала постоянным участником «Каляднага фэста». Кроме выступления группы «Стары Ольса», 25 декабря на сцену выйдут и коллективы, в которых играют сегодняшние или бывшие участники группы, а именно Trollwald , дуэт Алеся Чумакова и Татьяны Ячной, PiobRock Дуэт шотладских волынок, Катерина Радивилова и группа «Рарог», этно-проект Патриции Свитиной, «Дударскі клуб»Традиционно ожидаются колядная постановка, средневековые и народные танцы от коллектива «Фламмея».

Без билета, 28 декабря

Группа «Без билета» отмечает 20-летие и завершает свою концертную деятельность. - Творчество группы, как и сами «Без Билета» стали совершеннолетними. Пришел момент , когда нужно отправить их в космос. Поэтому концерт в «Минск-Арене» станет нашим последним выступлением. Дальше - новый этап, новые проекты и новые песни (хотя может уже и без них), а «Без Билета» всегда останутся юными и молодыми. Все сделаем красиво! - делится эмоциями лидер группы Виталий Артист.

Услышим хиты «Мечтатели», «Байконур-66», «Африка», «Танцуй», «Две лодки» «По ветру» и другие песни, которым подпевают жители планеты Земля.

Ляпис-98, 29 декабря

«Ляпис-98» Сергея Михалка не нуждается в долгих представлениях. С программой «Всем девчонкам нравится» Михалок на этот раз выступит в Прайм-холле. Но вот кому-кому, а площадка точно не важна. «Ляпис» прекрасно вписывается и во Дворец культуры в Старом Свержне, и в большие европейские фестивали.