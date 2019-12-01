Татьяну Навку и Петра Чернышева в Минске носили на руках

Мировая премьера мюзикла на льду «Руслан и Людмила» Татьяны Навки прошла в Москве почти 2 года назад. И, очевидно, минские зрители были наслышаны об этом зрелищном шоу по знаменитой сказке Пушкина. На двух показах в «Минск-арене» 30 ноября были полные трибуны. Тем более билеты оказались очень доступные – 15-45 рублей.

Татьяну Навку и Петра Чернышева минская публика принимала очень тепло.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Артур Гачинский исполни роль Рогдая.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Александр Смирнов в шоу стал пушкинским Ратмиром.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Реагировала публика, насмотренная многочисленными ледовыми телешоу и, соответственно, неплохо подкованная в тулупах и акселях, на каждый прыжок, пируэт или поддержку обязательными аплодисментами. В партере зрители даже вставали со своих мест и, в общем-то, вскоре забывали, что покупали сидячие билеты. Говорят, хотелось рассмотреть в деталях своих любимцев.

Зрители были рады интерактиву.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Каждый элемент дуэта Руслана и Людмилы срывал аплодисменты.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Минчане аплодировали каждому сложному элементу.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Особенно теплым прием был, когда на ледовой арене были любимцы постсоветского болельщика – олимпийские чемпионы и победители международных соревнований - звезды мирового фигурного катания Татьяна Навка, Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко. Наверное, многие ждали и потому особенно поддерживали аплодисментами появления Петра Чернышева, чья супруга Анастасия Заворотнюк теперь борется с тяжелой болезнью.

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Один из звездных участников спектакля - литовский фигурист Повилас Ванагас.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Костюмы для шоу шили эксклюзивные.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А еще в шоу выступали Виктор Петренко, Артур Гачинский, Юко Кавагути, Александр Смирнов… Всего в спектакле создано 120 образов – от ярко исполненных ключевых до впечатляющих массовых сцен. Да еще и с эксклюзивными костюмами для каждого персонажа.

Черномор - один из самых колоритных персонажей ледового спектакля.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Так в шоу неожидано засветился исполнитель вокальных партий Черномора.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Веселые танцы начались под "Калинку".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Кстати, поставил мюзикл Алексей Сеченов – постановщик церемоний открытия и закрытия II Европейских игр в Минске в июне 2019-го. Вдобавок к мастерству фигуристов на сцене задействованы 3D-графика и визуальные эффекты, а еще 8 тонн оборудования. Музыку к «Руслану и Людмиле» написал Роман Игнатьев с группой Sunny from the Moon. Пели в главных партиях Ани Лорак (Людмила), Александр Панайотов (Руслан), Филипп Киркоров (Черномор). Хореограф-постановщик – снова-таки Чернышев. А еще ставили па Александр Жулин и Игорь Оршуляк.

Языком танца и музыки была рассказана пушкинская сказка.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Петр Чернышев (Руслан) и Артур Гачинский (Рогдай).Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Петр Чернышев в роли Руслана.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Прощались столичные зрители и гости очень тепло. По минской традиции не обошлось без оваций стоя. Наверное, дай минчанам волю, они и сами бы с удовольствием посторили одну из финальных сцен, где Руслана-Чернышева и Людмилу-Навку массовка подняла на руках.

Артисты собрали полную "Минск-арену".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Не зря некоторые зрители специально пробирались с трибун в партер, чтобы вручить букеты фигуристам. А одна дама принесла их сразу три, ведь выступают сразу три ее любимых спортсмена! Татьяне Навке подарили еще и мягкую игрушку. Благо фигуристы не раз прокатились по арене, чтобы все могли их сфотографировать. А потом проехали вдоль партера, и каждый зритель мог дать пять любимому спортсмену.

Татьяна Навка - пушкинская Людмила.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Сцена из мюзикла на льду "Руслан и Людмила".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А когда Навка представила всех участников «Руслана и Людмилы, то пообещала год спустя приехать в Минск с новым представлением. «Жаль, что нечасто бываем у вас», - сказала фигуристка, генпродюсер и идейный вдохновитель мюзикла. И пожелала, чтобы в каждой семье царили благополучие, любовь и взаимопонимание, а дети никогда не знали, что такое война.

Навку и Чернышева в конце постановки буквально носили на руках!Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Артисты собрали полную "Минск-арену".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Хочу вам сказать, что вы замечательные люди. Очень гостеприимные, очень добрые, приветливые. И я знаю, что в каждом доме будут открыты двери для любого человека. Такой я запомнила вашу страну, - признавалась в любви белорусам Навка после второго спектакля, а публика постоянно сопровождала ее слова аплодисментами. - Спасибо вам, что у нас сегодня полный зал, вы стоите, аплодируете, поддерживаете нас. Мы чувствуем, что вам понравился наш спектакль. Это огромная честь для нас работать и творить для вас.

Поприветствовать артистов можно было и так.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А когда публика стала расходиться, вся команда мюзикла вышла на лед, чтобы сделать фото на память о гастролях в Минске. И кое-кто из артистов даже задержался – для селфи с минчанами, которые не побоялись на минутку выйти на лед без коньков.