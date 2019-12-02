Коллеги о водолазе, погибшем во время поисков утонувшего рыбака: «Он был очень опытным»

1 декабря во время поисков пропавшего подводного охотника погиб водолаз маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОД 53-летний Павел Власов. Из-за чего он умер, сейчас выясняют специалисты.

- Есть подозрение, что у водолаза наступил внезапный приступ болезни, потому что он был под водой не более 20 секунд. Ему оказали первую помощь, но это не привело к результату, - рассказывает председатель Минской областной организации ОСВОД Сергей Патрикеев. - Он очень опытный водолаз, работал у нас очень давно.

Как известно, 36-летний мужчина, которого искал погибший водолаз, отправился на подводную охоту, но пропал. Его тело уже нашли и извлекли из воды.