КП Беларусь
Коллеги о водолазе, погибшем во время поисков утонувшего рыбака: «Он был очень опытным»
В областном ОСВОДе говорят, что у их работника мог наступить внезапный приступ болезни
Водолаз погиб во время поисков тела 36-летнего подводного охотника.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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1 декабря во время поисков пропавшего подводного охотника погиб водолаз маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОД 53-летний Павел Власов. Из-за чего он умер, сейчас выясняют специалисты.
- Есть подозрение, что у водолаза наступил внезапный приступ болезни, потому что он был под водой не более 20 секунд. Ему оказали первую помощь, но это не привело к результату, - рассказывает председатель Минской областной организации ОСВОД Сергей Патрикеев. - Он очень опытный водолаз, работал у нас очень давно.
Как известно, 36-летний мужчина, которого искал погибший водолаз, отправился на подводную охоту, но пропал. Его тело уже нашли и извлекли из воды.