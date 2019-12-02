2019-12-02T17:04:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Коллеги о водолазе, погибшем во время поисков утонувшего рыбака: «Он был очень опытным»

В областном ОСВОДе говорят, что у их работника мог наступить внезапный приступ болезни
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Водолаз погиб во время поисков тела 36-летнего подводного охотника.Водолаз погиб во время поисков тела 36-летнего подводного охотника.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Изменить размер текста:

1 декабря во время поисков пропавшего подводного охотника погиб водолаз маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОД 53-летний Павел Власов. Из-за чего он умер, сейчас выясняют специалисты.

- Есть подозрение, что у водолаза наступил внезапный приступ болезни, потому что он был под водой не более 20 секунд. Ему оказали первую помощь, но это не привело к результату, - рассказывает председатель Минской областной организации ОСВОД Сергей Патрикеев. - Он очень опытный водолаз, работал у нас очень давно.

Как известно, 36-летний мужчина, которого искал погибший водолаз, отправился на подводную охоту, но пропал. Его тело уже нашли и извлекли из воды.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Живу в замке XIX века с платным лифтом»: белоруска стала городской писательницей австрийского Граца
«Комсомолка» расспросила поэтку Вольгу Гапееву, как ей удалось за пару месяцев стать городской знаменитостью и получается ли отучить немцев говорить Weissrussland вместо Belarus [фото, видео]
Должны ли подарки на Новый год быть дорогими?
Как говорят, дорог не подарок, а внимание! Можно и за небольшие деньги купить вещь, которая очень понравится, а можно потратить огромную сумму и все равно не угодить с подарком. Как быть? Посмотрите, какие варианты мы нашли
«Попал в аварию без зимней резины - виноват и не получу страховку?»: чем грозит автомобилисту непереобутая машина
С 1 декабря ГАИ начинает штрафовать за отсутствие зимней резины. «КП» узнала, как будут искать нарушителей и станет ли летняя резина отягощающим обстоятельством
Новости 24
«Предстателем был 3 года, а грозит – 15»: в Витебске на скамье подсудимых бывший глава Браславского района с супругой
В Светлогорске мама-декретница с подружкой спрятала в коляске с ребенком товаров на 300 рублей и попыталась сбежать
В Гродно у пенсионерки в «чёрную пятницу» украли в ТЦ таксу в комбинезоне
Курс валют в Беларуси 2 декабря: доллар и евро продолжили рост, а вот рубль – остановился
Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов США и НАТО
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца в Бресте
Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звезд КХЛ
Нелегалы - милиционерам: «Туристы мы, туристы!»
За выходные на Гомельщине два человека погибли на железной дороге
Взятки - до $868 тысяч. КГБ завершил предварительное расследование дела экс-охранника президента Андрея Втюрина