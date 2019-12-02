2019-12-02T18:34:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я говорил им, что провалятся!»: 18-летний парень снимал на видео, а потом вытаскивал троих детей из воды

Житель Барановичей заметил возле озера двух мальчиков и девочку и понял, что должен за ними понаблюдать
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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По словам Егора, он вытащил из воды троих детей. На помощь к нему пришел мужчина, который прибежал из церкви.По словам Егора, он вытащил из воды троих детей. На помощь к нему пришел мужчина, который прибежал из церкви.Фото: из личного архива
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- Я предупреждал детей, что они могут провалиться. Им говорили об этом и прохожие, и священник, который служит в церкви, что поблизости с озером. Дети вроде уходили со льда, но возвращались туда снова. Я понял, что они на лед все-таки вернутся, и решил постоять, понаблюдать за ними, - рассказывает «Комсомолке» 18-летний Егор Ващилко из Барановичей.

Два мальчика и девочка, на вид которым до 9 лет, гуляли в воскресенье, 1 декабря, по местному озеру и провалились под лед. На помощь им поспешил Егор.

- До этого они уже по колено проваливались в озеро, но их это не волновало. Они смеялись. Я начал снимать их на видео, потому что знал, что рано или поздно они провалятся. Так и случилось, - говорит Егор. - Я снял куртку, кофту, лег на лед и пополз к ним, стал их вытаскивать из воды на берег. На помощь прибежал и мужчина из церкви. Сам я тоже провалился в воду и был почти полностью мокрым. Дети цеплялись друг за друга и за край льда. Вода им была по грудь, шею. Глубина озера - метра два точно.

По словам Егора, к детям поспешили прохожие.

- Они начали с ними разговаривать, спросили, где те живут, и повели куда-то. Скорее всего, домой. Сам я добирался домой пешком. Живу рядом с озером. Кстати, кроме тех троих детей, которые провалились под лед, на озере гуляло еще около 15 детей. Думаю, что кто-то все-таки должен там дежурить, - считает молодой человек.

В церкви, которая находится рядом с озером, сначала сказали, что детей спас священник, но потом попросили об этом не писать.

БУДЬ В КУРСЕ!

Лед пока непрочный, и выходить на него опасно

- Мы сейчас через райисполкомы пробуем вводить ограничения либо запрет на выход на лед. К сожалению, трагические случаи начались. И не надо ждать, чтобы они увеличились. Лед на большинстве водоемов формируется, но он непрочный еще. И выходить на него рыбакам опасно, - говорят в Минской областной организации ОСВОД. - Местные власти должны ставить таблички, опознавательные знаки, что выход на лед запрещен. Нужно, чтобы лед сформировался - он должен быть толщиной хотя бы 7 сантиметров при одиночном выходе и для группы людей как минимум 12 - 15 сантиметров. Сейчас лед толщиной 3 - 4 сантиметра. Он хрустнет - и человек мгновенно окажется в воде. И самое страшное, что выбраться на этот тонкий лед практически невозможно - он обламывается. Учитывая, что одежда намокает, человек становится еще тяжелее.

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