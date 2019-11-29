Выбираем в Минске пуховик: утиный пух согреет в морозы, а куриный - нет

Погода уже зимняя, пора утепляться! Но прежде чем идти в магазин за пуховиком, надо выяснить, почему в одних зимних куртках нам тепло даже в самый трескучий мороз, а в других можно посинеть от холода и при температуре «каля нуля». И что лучше - пух и перо или модные современные утеплители? Мы подготовили небольшое руководство по выбору теплой одежды.

Обратите внимание на упругость пуха

Пожалуй, самый популярный вариант зимней куртки - старый добрый пуховик с пухом и пером. Принцип защиты от холода у него очень простой: пух создает воздушную прослойку между телом человека и внешней средой. Но тут многое зависит от качества пуха - если выбрать его неправильно, можно промерзнуть до костей.

- Лучше всего выбирать модели с пухом только водоплавающей птицы - например, гусиным, - говорит стилист Ольга Кузина. - Он не сбивается, не впитывает запахи и обладает самыми лучшими теплозащитными свойствами.

А вот куриный пух, которым могут быть набиты дешевые пуховики, не лучший вариант для зимы - в таком вы будете подпрыгивать на остановке, чтобы согреться.

Есть еще один важный показатель качества пуховиков: обращайте внимание на коэффициент упругости пуха - Fill Power. От него зависит, насколько быстро пух может восстановить свою форму после сжатия и насколько комфортно вы будете чувствовать себя в нем в мороз.

- Если значение Fill Power меньше 400, перед вами куртка с пухом низкого качества.

- Fill Power 400 - 450 - пух среднего качества.

- Fill Power 500 - 750 - пух отличного качества.

- Fill Power от 750 - пух высочайшего качества.

Считается, что в пуховиках с показателем Fill Power от 700 будет комфортно до -25 - 30 градусов. При этом такие куртки довольно легкие.

И еще один важный момент: не забудьте поинтересоваться перед покупкой соотношением пуха и пера в зимней куртке. Хорошей считается пропорция, когда пуха не меньше 75 - 80%, а пера - 15 - 20%. Если пера в пуховике больше, то он считается менее качественным и будет согревать вас гораздо хуже.

Этот пуховик из утиного пуха мы нашли в торговом центре за 460 рублей. Он двусторонний: его можно вывернуть, и снаружи он будет черным, а внутри - желтым.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правда, информацию о качестве пуха, к сожалению, можно найти не всегда. На ярлыках недорогих китайских курток вы часто увидите только иероглифы. Придется разве что поверить на слово продавцам, хотя и они могут не знать, что продают. А вот в интернет-магазинах эти характеристики часто указывают.

Наполнитель из шерсти утяжеляет куртку

- Кроме классических пуховиков из натурального пуха, сейчас в продаже есть аналоги из биопуха, - рассказывает Ольга Кузина. - Биопух - это еще более теплый вариант, но чаще всего и более дорогой. Он проще в уходе и более экологичный.

Биопух, или искусственный пух, был создан в 70-х годах прошлого века как специальный наполнитель для одежды полярников и был рассчитан на самую суровую погоду. А затем теплый и легкий материал стали использовать и в городской одежде. Куртку с биопухом можно легко постирать в обычной стиральной машинке - материал не скатывается, не образует комков и достаточно быстро сохнет.

Бывают еще и пуховики из шерсти. Это тоже неплохой теплый вариант, но у него есть минус - такая куртка будет очень тяжелой.

Цена вопроса:

Пуховики из утиного пуха - от 200 руб., из биопуха - от 200 руб., из шерсти - от 300 руб.

А этот пуховик обошелся всего в 95 рублей. В нем нет ни пуха, ни пера - внутри синтетический наполнитель. При погоде "каля нуля" в нем комфортно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мембранные пуховики самые теплые

Отдельная категория современных пуховиков - это куртки из мембранной ткани.

- Они считаются самыми теплыми, но только при условии правильных слоев, которые нужно надевать под такую куртку, - говорит Ольга. - Суть мембраны в том, что она отводит от кожи влагу, которая заставляет нас мерзнуть. Первым слоем должно идти термобелье. Только, конечно, не дешевое, которое продают на рынке, а спортивное дорогое термобелье. Следующий слой - флис. Это может быть байка из этого материала: теплая, но пропускающая влагу. И третий слой - непосредственно мембранная куртка. Чаще всего настоящие мембраны встречаются в спортивной одежде - например, в сноубордической. В определенном стиле это, конечно, будет смотреться здорово и в городе, но вот бизнес-леди в таком виде мне сложно представить. Продают такие куртки чаще всего в спортивных магазинах.

Кстати, с выбором мембранных пуховиков легко запутаться. В интернет-магазинах есть много курток, в описании которых указано: «Ткань с мембраной и утеплитель из пуха и пера». Оказывается, в этом случае речь идет просто о том, что ткань пуховика обработана от влаги. А вот горнолыжные куртки из мембранной ткани - это уже та самая технология со слоями. Правда, про необходимость этих дополнительных слоев часто ничего не пишут.

Что такое мембрана? Это тонкая полиуретановая или тефлоновая пленка, которая пропускает через себя пары воды, но при этом непроницаема для капель влаги. Главные критерии выбора мембраны - ее водостойкость и паропроницаемость. Обычно они указаны в описании одежды в виде двух чисел - например, 8000/15 000.

Первое число - это водостойкость. Мембранам с водостойкостью от 7000 мм не страшны любые дожди. Второе число - паропроницаемость. Чем она лучше, тем меньше вы рискуете промокнуть от пота. Ее могут измерять по разным показателям, чаще всего - в г/м²/24 ч. Чем выше это число, тем лучше. У самых лучших мембран этот показатель от 20 000, но если вы будете носить куртку в городских условиях, гнаться за высокими показателями нет смысла. Также стоит обратить внимание на то, чтобы швы в куртке были герметично проклеены, а по бокам и подмышками были скрытые молнии, которые можно расстегнуть, когда вам станет жарко.

Цена вопроса: от 400 руб.

Синтепон, тинсулейт или файберскин?

Есть еще несколько видов зимних курток.

- В магазинах можно встретить конкретную синтетику с утеплителем вроде файберскин - этот материал очень электризуется, он менее теплый, неэкологичный, зато более дешевый, - говорит стилист. - Есть куртки с синтепоном - длинными полиэстеровыми волокнами. Это не пуховик, а одно название. Не греет, но и тепло не отводит, к тому же приходит в негодность после первой стирки. Существуют еще разные синтетических материалы типа прималофта, вальерма, тинсулейта, но они практически ничем не отличаются друг от друга - это не самая качественная синтетика.

Цена вопроса: от 100 рублей.

ЕСТЬ ВОПРОС

Какой пуховик лучше по соотношению цены и качества?

- Я советую покупать пуховики из пуха любых водоплавающих птиц, - говорит стилист Ольга Кузина. - Они очень теплые и, при хорошем уходе, долговечные.

Этот пуховик из утиного пуха стоит 320 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Благодарим за помощь в подготовке материала ТЦ "Импульс" и "Силуэт".