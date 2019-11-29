Евгений Кыжановский показал квартиру: «В гостиной у меня уголок культа личности, а в детской - морозилка»

Сегодня мы в гостях у известного юмориста Евгения Крыжановского, его супруги Анны и дочери Ксюши. Семья живет в трехкомнатной квартире площадью 65 квадратных метра в центре Минска.

- Эту квартиру я даже смотреть не хотел поначалу. Здесь жила неблагополучная семья - сами понимаете, какой это был ужас, - говорит Евгений Анатольевич. - Но жена предложила посмотреть. И когда мы увидели этот прекрасный вид из окна на Дворец спорта, Троицкое предместье и переливающийся огнями город как на ладони, решили, что надо брать! Тем более что я всю свою жизнь живу в этом районе, но всегда оставлял квартиры женам, а для новой семьи покупал новое жилье (у артиста пятый брак. - Авт).

В гостиной есть зона отдыха и рабочее пространство для Евгения Анатольевича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Убрали коридор - расширили кухню и санузел

Ремонт во всех квартирах Евгения Крыжановского делал мастер Денис. Юморист шутит, что на эти деньги семейный строитель уже построил себе дом под Минском.

- Денис обновил потолки и стены, а дубовый паркет мы решили оставить. Покрытие реставрировали, а там, где это было сделать невозможно, положили плитку. Еще сделали перепланировку: убрали узкий коридор, за счет чего площадь кухни и санузла увеличилась. Теперь попасть в кухню можно только через гостиную, - рассказывает артист.

Эту стену с фотографиями Крыжановский называет доской почета, а его друзья - уголком самолюбования.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гостиная - это душа квартиры. Здесь обустроили импровизированный кабинет хозяина: над столом стену украшают фотографии юмориста с Максимом Галкиным, Владимиром Жириновским, Евгением Петросяном. Много портретов самого Крыжановского.

- Это доска почета, но кто-то называет ее уголком культа личности, - смеется юморист. - А вот эту работу для меня написал наш известный художник Андрей Смоляк (артист показывает картину, на которой изображен человек, стоящий в уплывающей лодке). Это копия, а оригинал находится в коллекции Королевской академии в Бельгии и стоит около 300 тысяч евро!

Художник Андрей Смоляк подарил артисту копию своей картины, оригинал которой стоит 300 тысяч евро.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Комод у рабочего стола украшает коллекция часов. В ней есть и дорогие швейцарские и раритетные, доставшиеся от деда, который освобождал Прагу во время Второй мировой войны.

В коллекции часов юмориста есть экземпляры и за $20, и за $700.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Морозилку поставили в детской

Интерьер в квартире выдержан в классическом стиле. Вся мебель - белорусского производства, кроме встроенной кухни и шкафов-купе. Для санузла супруги выбрали черную плитку, обыграв ее красными акцентами. Евгений Анатольевич признался, что это их с супругой любимые цвета.

Для санузла выбрали черную плитку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда в кухне ставили окно, я был в командировке. И когда вернулся, чуть в обморок не упал: окно сделали двухстворчатое - это же резало весь прекрасный вид из окна! Тут же перезвонил в компанию и перезаказал окно со сплошным полотном, - вспоминает артист.

Кухня получилась довольно просторной, но морозилку, в которой семья заготавливает замороженные ягоды и овощи на зиму, поставили… в шкаф в детской!

Кухня обошлась в $3000.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Морозилку спрятали в шкафу в детской.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Оп, а вот и сюрприз, - смеется Евгений Анатольевич, показывая морозилку в шкафу.

В детской комнате есть шведская стенка и отдельный телевизор. Кстати, телевизоры у юмориста в каждой комнате и на кухне.

В детской комнате недавно закончили ремонт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В спальне мы отказались от громоздкой стенки и заменили ее тремя комодами. Еще нам понравились угловые шкафы - они отлично экономят место. А еще в спальне у нас есть балкон, где мы оборудовали лавочку. В теплое время ставим сюда столик, пьем чай и любуемся Минском.

В спальне - мебель белорусского производства.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На балконе положили декоративную плитку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ремонт во всех квартирах Евгения Крыжановского делал мастер Денис. Юморист шутит, что на эти деньги семейный строитель уже построил себе дом под Минском.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Окна в кухне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ

Стройматериалы и работа строителей - $8000

Мебель в гостиной и спальне - $4000

Кухня - $3000

Шкафы-купе - $1500

Коллекционные часы - от $20 до $700