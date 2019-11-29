Стали известны имена победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2019» в Беларуси
Уже 18 лет методика определения победителей остается неизменной во всех странах проведения. Профессиональные маркетинговые исследования предпочтений разных групп потребителей - вот что становится основанием для получения золотой медали «Выбор года». Профессиональный поход к проведению опросов позволяет учесть пол, возраст, место проживания респондента и т д. Неотъемлемой частью исследований является независимая аудиторская проверка результатов. Официальный аудитор проекта - компания ФБК-Бел. На сегодняшний день «Выбор года» - это единственный конкурс в Беларуси, который проводит такой аудит.
Яркие победы, две пары известных ведущих, специальный номер-открытие, выступление NaviBand, Meriem, красивые гости, изысканные блюда, грандиозное пиротехническое шоу и неизменно высокий уровень проведения мероприятия - это все о «Выбор года 2019».
Приятная новость для всех победителей - получение звания призеров рейтинга «Лига Лидеров» Беларуси. Это новый проект, инициированный «Выбор года». Подробнее можно узнать на сайте ligaliderov.by
Золотую медаль «Выбор года» в 2019 году получили:
Продукты питания и напитки
Замороженные полуфабрикаты года (пельмени, клецки, вареники) - МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Вафельная продукция года - ВИТЬБА
Питьевая вода года (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) - 202
Майонез года (белорусского производства) - КАМАКО
Шоколад года (белорусского производства) - КОММУНАРКА
Творожные десерты года - ВЕНСКИЙ ЗАВТРАК
Глазированные сырки года - МОЛОЧНАЯ СТРАНА
Белорусский производитель детских пюре и соков - БЕЛЛАКТ-СТОЛИЦА
Красота и здоровье
Центр эстетической медицины года - ШАЙНЭСТ
Салон красоты премиум-класса года - ИТЕЙРА
Сеть центров лазерной эпиляции года - ЛЕСАНТЕ
Тайский спа-салон года - БЕЛЫЙ ЛОТОС
Программа года для снижения и контроля веса - HERBALIFE
Мужской дезодорант года - OLD SPICE
Средство года для полоскания горла - ФУРАСОЛ
Экстренная контрацепция года - ПОСТИНОР
Глюкометр года - BIONIME
Специальные средства гигиены и косметика года при урологических заболеваниях - SENI
Противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ импортного производства (из группы интерферонов) - КАГОЦЕЛ
Муколитическое лекарственное средство года (импортного производства) - АЦЦ
Препарат года для лечения и профилактики нарушения равновесия кишечной микрофлоры - ЛИНЕКС
Противогрибковое средство года - ЭКЗОДЕРИЛ
Товары и услуги для животных
Корм для кошек года - WHISKAS
Сеть магазинов года по продаже товаров для животных - ДОКТОР ВЕТ
Ветеринарная клиника года - ДОКТОР ВЕТ
Бытовая химия
Средства для стирки года (премиум-сегмент) - ARIEL
Одежда, обувь и аксессуары
Сеть магазинов джинсовой одежды года - COLIN'S
Сеть салонов оптики года - FIELMANN
Бытовая техника и электроника
Пылесос года - LG
Холодильник года (импортного производства) - LG
Телевизор года с технологией SMART TV - LG
Монитор года - LG
Телевизор QLED года - SAMSUNG
Мобильный телефон года - SAMSUNG
Все для дома, строительства и ремонта
Товары года для сна (матрасы) - VEGAS
Дверная фурнитура года (на рынке оптовой торговли) - ИНТЕРКЛЮЧ
Сеть салонов кухонь года - МАСТЕР МЕБЕЛЬ
Белорусский производитель входных металлических дверей года - СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Напольные покрытия года - TARKETT
Сеть мультибрендовых дверных салонов года - ЮРКАС
Услуги. Отдых и развлечения
Туроператор года - TEZ TOUR
Казино года - SHANGRI LA
Банк года - БЕЛАРУСБАНК
Обучающие курсы года - ЛИДЕР
Букмекерская компания года - ПАРИМАТЧ
Образовательные курсы года в сфере IT - IT-ACADEMY Образовательного центра ПВТ
IT-образование года для детей и подростков - ITEEN ACADEMY Образовательного центра ПВТ
Торговая сеть года (продовольственных и непродовольственных товаров) - ЕВРООПТ
Сеть магазинов бытовой химии и косметики года - ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА
Собственная торговая марка года (торговых сетей) - ВИТАЛЮР
Семейный отель года категории 2 звезды (в Минске) - АКВА-МИНСК
Пиротехническая компания года - БЕЛЫЙ ТИГР
Доставка суши года - SUSHI HOUSE
Компания года по организации частных мероприятий - ГРУППА КОМПАНИЙ PERFECT
СМИ
Информационно-развлекательный телеканал года - ОНТ
Музыкальный телеканал года - EUROPA PLUS TV
Радиостанция года - UNISTAR
Товары/услуги для бизнеса
Digital-агентство года - ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP
Офисная мебель года (по индивидуальному проекту) - PRO-TRADE
Дистрибьютор канцелярских и офисных товаров года - ОФИСТОН
Онлайн-сервис поиска, проверки и мониторинга контрагентов года - КАРТОТЕКА
Специальная награда от Digital-партнера конкурса ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP:
Digital Choice - БЕЛАРУСБАНК
Видеотрансляцию мероприятия, а также подробнее о конкурсе, методике определения лидеров, составе жюри можно посмотреть и узнать на сайте vyborgoda.by.