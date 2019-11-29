Стали известны имена победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2019» в Беларуси

Уже 18 лет методика определения победителей остается неизменной во всех странах проведения. Профессиональные маркетинговые исследования предпочтений разных групп потребителей - вот что становится основанием для получения золотой медали «Выбор года». Профессиональный поход к проведению опросов позволяет учесть пол, возраст, место проживания респондента и т д. Неотъемлемой частью исследований является независимая аудиторская проверка результатов. Официальный аудитор проекта - компания ФБК-Бел. На сегодняшний день «Выбор года» - это единственный конкурс в Беларуси, который проводит такой аудит.

Яркие победы, две пары известных ведущих, специальный номер-открытие, выступление NaviBand, Meriem, красивые гости, изысканные блюда, грандиозное пиротехническое шоу и неизменно высокий уровень проведения мероприятия - это все о «Выбор года 2019».

Приятная новость для всех победителей - получение звания призеров рейтинга «Лига Лидеров» Беларуси. Это новый проект, инициированный «Выбор года». Подробнее можно узнать на сайте ligaliderov.by

Золотую медаль «Выбор года» в 2019 году получили:

Продукты питания и напитки

Замороженные полуфабрикаты года (пельмени, клецки, вареники) - МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Вафельная продукция года - ВИТЬБА

Питьевая вода года (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) - 202

Майонез года (белорусского производства) - КАМАКО

Шоколад года (белорусского производства) - КОММУНАРКА

Творожные десерты года - ВЕНСКИЙ ЗАВТРАК

Глазированные сырки года - МОЛОЧНАЯ СТРАНА

Белорусский производитель детских пюре и соков - БЕЛЛАКТ-СТОЛИЦА

Красота и здоровье

Центр эстетической медицины года - ШАЙНЭСТ

Салон красоты премиум-класса года - ИТЕЙРА

Сеть центров лазерной эпиляции года - ЛЕСАНТЕ

Тайский спа-салон года - БЕЛЫЙ ЛОТОС

Программа года для снижения и контроля веса - HERBALIFE

Мужской дезодорант года - OLD SPICE

Средство года для полоскания горла - ФУРАСОЛ

Экстренная контрацепция года - ПОСТИНОР

Глюкометр года - BIONIME

Специальные средства гигиены и косметика года при урологических заболеваниях - SENI

Противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ импортного производства (из группы интерферонов) - КАГОЦЕЛ

Муколитическое лекарственное средство года (импортного производства) - АЦЦ

Препарат года для лечения и профилактики нарушения равновесия кишечной микрофлоры - ЛИНЕКС

Противогрибковое средство года - ЭКЗОДЕРИЛ

Товары и услуги для животных

Корм для кошек года - WHISKAS

Сеть магазинов года по продаже товаров для животных - ДОКТОР ВЕТ

Ветеринарная клиника года - ДОКТОР ВЕТ

Бытовая химия

Средства для стирки года (премиум-сегмент) - ARIEL

Одежда, обувь и аксессуары

Сеть магазинов джинсовой одежды года - COLIN'S

Сеть салонов оптики года - FIELMANN

Бытовая техника и электроника

Пылесос года - LG

Холодильник года (импортного производства) - LG

Телевизор года с технологией SMART TV - LG

Монитор года - LG

Телевизор QLED года - SAMSUNG

Мобильный телефон года - SAMSUNG

Все для дома, строительства и ремонта

Товары года для сна (матрасы) - VEGAS

Дверная фурнитура года (на рынке оптовой торговли) - ИНТЕРКЛЮЧ

Сеть салонов кухонь года - МАСТЕР МЕБЕЛЬ

Белорусский производитель входных металлических дверей года - СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Напольные покрытия года - TARKETT

Сеть мультибрендовых дверных салонов года - ЮРКАС

Услуги. Отдых и развлечения

Туроператор года - TEZ TOUR

Казино года - SHANGRI LA

Банк года - БЕЛАРУСБАНК

Обучающие курсы года - ЛИДЕР

Букмекерская компания года - ПАРИМАТЧ

Образовательные курсы года в сфере IT - IT-ACADEMY Образовательного центра ПВТ

IT-образование года для детей и подростков - ITEEN ACADEMY Образовательного центра ПВТ

Торговая сеть года (продовольственных и непродовольственных товаров) - ЕВРООПТ

Сеть магазинов бытовой химии и косметики года - ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА

Собственная торговая марка года (торговых сетей) - ВИТАЛЮР

Семейный отель года категории 2 звезды (в Минске) - АКВА-МИНСК

Пиротехническая компания года - БЕЛЫЙ ТИГР

Доставка суши года - SUSHI HOUSE

Компания года по организации частных мероприятий - ГРУППА КОМПАНИЙ PERFECT

СМИ

Информационно-развлекательный телеканал года - ОНТ

Музыкальный телеканал года - EUROPA PLUS TV

Радиостанция года - UNISTAR

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство года - ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP

Офисная мебель года (по индивидуальному проекту) - PRO-TRADE

Дистрибьютор канцелярских и офисных товаров года - ОФИСТОН

Онлайн-сервис поиска, проверки и мониторинга контрагентов года - КАРТОТЕКА

Специальная награда от Digital-партнера конкурса ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP:

Digital Choice - БЕЛАРУСБАНК

Видеотрансляцию мероприятия, а также подробнее о конкурсе, методике определения лидеров, составе жюри можно посмотреть и узнать на сайте vyborgoda.by.