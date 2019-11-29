2019-11-29T17:19:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк: Зарплаты и пенсии растут, но и цены не отстают

Средняя пенсия - 432 рубля, зарплата - 1123,4 рубля, а годовая инфляция - больше 5%
Виктор ПАЖИТОК
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И зарплаты растут, и пенсии, и цены в магазинах...И зарплаты растут, и пенсии, и цены в магазинах...Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Национальный банк опубликовал аналитическое обозрение «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере». Это пятидесятистраничный отчет, в котором обобщены основные результаты отечественной экономики за январь - сентябрь 2019 года. Мы углубились в эту занимательную статистику.

Экономика растет за счет IT

Внутренний валовой продукт Беларуси составил 96,5 миллиарда рублей. Планировалось, что ВВП за год вырастет не меньше чем на 3%. Но по сравнению с девятью месяцами 2018 года рост в три раза меньше - скромные 1,1%. Основной драйвер роста ВВП - сектор IT, связи и коммуникаций. И если бы не он, то и этой цифры в статистике не было бы, поскольку промышленность дала всего 0,7% роста в сопоставимых ценах.

На складах предприятий продукции стало почти на 400 миллионов рублей больше - всего складские запасы на 1 октября оцениваются в 4,9 миллиарда рублей. Показатель не критический - по нормативу соотношение запаса готовой продукции к среднемесячному объему производства должно быть не более 65%, а оно составляет чуть больше 63%.

А вот производство сельскохозяйственных предприятий выросло на целых 2%.

О жилье

Почти на 3% больше, чем год назад, построено в Беларуси жилья: введено в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратов, которые государству и гражданам обошлись в 3,7 миллиарда рублей. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в этом году построили без малого миллион квадратных метров, и это 38% от всего построенного жилья. Каждый четвертый метр построен с государственной поддержкой.

Об инфляции и ценах

Инфляция в октябре текущего года по сравнению с сентябрем составила 0,5%. А вот за год она увеличилась на 5,3%.

Годовой прирост регулируемых государством тарифов и цен - 7,8%. Больше всего подорожало топливо и стоимость обучения в вузах.

Цены на продукты питания увеличились почти на 6%. Овощи и фрукты прибавили в цене 9%, мясо - 6,2%. Непродовольственные товары стали дороже на 3,5%.

О работе

Численность занятых с 2018 года снизилась незначительно - всего на 0,2%. Сегодня в стране трудится чуть больше чем 4,3 миллиона человек. Зарегистрированных безработных в Беларуси на конец сентября было 11,2 тысячи (0,3% от общей численности рабочей силы). Кстати, официальная безработица с сентября 2018-го по сентябрь текущего года снизилась больше чем на четверть. Однако, к примеру, в этом августе предприятия чаще увольняли (92,2 тысячи человек) сотрудников, чем принимали их на работу (84,8 тысячи).

О зарплате и пенсиях

Общий объем доходов белорусов в текущем году составил 53,2 миллиарда рублей. Номинально в январе - августе белорусы заработали на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а вот реальные (то есть с учетом инфляции) доходы выросли меньше - на 6,8%.

Средняя начисленная зарплата в октябре составила 1123,4 рубля, в сентябре она была почти на 15 рублей меньше.

Самые большие зарплаты традиционно в столице - 1541,6 рубля, в аутсайдерах - Витебская (954,1 рубля) и Могилевская (936,6 рубля) области.

Вообще за 9 месяцев этого года зарплата белорусов, по данным Национального банка, выросла на 8,6%. Больше всего зарабатывают в отрасли IT и связи, меньше всего получают в сферах обслуживания и культуры. Средняя зарплата бюджетников существенно ниже, чем в целом в экономике: в сентябре она составила 884,6 рубля, увеличившись за год на 72,2 рубля.

На начало сентября в Беларуси насчитали чуть более 2,5 миллиона пенсионеров. Пособие среднего белорусского пенсионера сегодня составляет чуть больше 432 рублей, средняя пенсия по возрасту немного больше - 446,8 рубля.

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