2019-11-29T17:18:28+03:00
Минск
КП Беларусь

Есть вопрос! Почему в Минске елки на улицах поставили, но так и не зажгли?

Праздничную иллюминацию включат лишь за пару недель до Нового года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Праздник к нам приходит, но очень медленноПраздник к нам приходит, но очень медленноФото: Павел МАРТИНЧИК
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Хмурая погода, слякоть, короткий световой день - в таких условиях настроение далеко не Jingle Bells. Но наши города потихоньку готовятся к новогоднему преображению. В столице на улицах и площадях уже давно стоят елки, только вид у них хмурый. Почему не включают иллюминацию? Начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Владлен Чухин объяснил это так:

- Есть план, согласно которому елки начинают устанавливать за месяц до включения иллюминации. Так происходит из года в год. Следующий этап - подключение светового оформления. Традиционно огоньки на елках загораются 15 декабря, но в этом году их включат на день раньше.

14 декабря в столице зажгутся не только елки, но и остальная праздничная подсветка.

- Есть стационарная иллюминация и передвижная, которую мы устанавливаем к праздникам в местах массовых гуляний. Например, световые фигуры, гирлянды. Все это будет сиять ровно месяц - с 14 декабря по 14 января.

На вопрос, почему бы не включить огоньки пораньше и не разбавить столицу яркими красками, Владлен Викторович поясняет: приестся до праздников.

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