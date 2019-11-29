Першы, адукацыйны, беларускамоўны: з’явіўся новы падкаст для падлеткаў

Его создатели предлагают школьникам интересный информационно-образовательный контент, который поможет им получить дополнительные знания от авторитетных экспертов: лекции, беседы, интервью, мастер-классы в аудиоформате.

Запланирована специальная серия таких выпусков. Продолжительность каждой записи - около 20 минут. За это время профессионалы из разных сфер деятельности в разговоре с ведущим подкаста Дмитрием Смирновым на собственном примере расскажут о том, насколько важно быть хорошим оратором, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. В качестве гостей будут приглашаться интересные личности - известные специалисты в областях экологии, культуры, инклюзии, технологий и ораторского искусства.

В первом подкасте Ирина Дубовик - CEO, Project Marketing, советник по развитию бизнеса Intetics, сооснователь акселератора StartUpON - рассказывает, как преодолеть страх публичных выступлений, донести свою задумку до аудитории и захватить слушателей, каких ошибок стоит избегать и как реагировать на вопросы из зала.

Более подробно о мастерстве публичной презентации своих идей Дмитрий Смирнов и Ирина Дубовик расскажут на воркшопе, который состоится 7 декабря в кинотеатре VOKA CINEMA (ул. П. Мстиславца, 11).

К участию приглашаются ученики 9-х, 10-х и 11-х классов со всей страны. Для этого нужно оставить заявку на сайте конкурса.

Первый белорусскоязычный подкаст для подростков вышел в рамках социально-образовательного проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Конкурс стартовал 8 октября, и на данный момент продолжается сбор заявок. В первоначальной анкете нужно сформулировать идею и кратко рассказать о ней. Подавать заявки могут учащиеся со всех регионов Беларуси.

Каждый участник конкурса на протяжении учебного года разрабатывает свою идею в одном из четырех направлений - экология, культура, инклюзия или технологии. Требование к конкурсным предложениям только одно – они должны менять окружающий мир и жизнь к лучшему. Для участия в финале будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз – iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

Больше подробной информации - на сайте проекта «Першыя» www.generation.A1.by