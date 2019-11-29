Дмитрий Дюжев прочитает белорусам «Евгения Онегина»

Как ни удивительно, но в последнее время вырос интерес к пушкинскому Евгению Онегину. Только в октябре в Минске показывали одноименный спектакль с Сергеем Чонишвили, Даниилом Страховым, Ириной Пеговой и Сергеем Шныревым. И вот «Евгений Онегин» возвращается в Беларусь в лице Дмитрия Дюжева! Увидеть его можно будет не только в Минске, но и в других городах страны.

В спектакле прозвучит музыка выдающегося советского композитора Сергея Прокофьева, написанная специально для спектакля «Евгений Онегин» в знаменитом Камерном театре. Ее исполнит Государственный академический симфонический оркестр Беларуси, дирижировать которым будет маэстро Аркадий Берин. Режиссер спектакля – актриса, режиссер, педагог, Народная артистка РСФСР – Антонина Михайловна Кузнецова. А актер Дмитрий Дюжев сможет пробудить интерес к литературному шедевру даже у тех, кто никогда им не интересовался.

Евгений Онегин А.С. Пушкина увидел свет в 1831 году, и с тех пор не утратил своей популярности. Мноноспектакль, который покажут в Минске, в рамках VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает - один из интереснейших жанров, где исполнитель вместе со зрителями заново осмысливает «энциклопедию русской жизни». Каждый такой спектакль делается «здесь и сейчас» и поэтому является абсолютно уникальным явлением.

Фото: организаторы

КОГДА: 4 марта, 19:00

ГДЕ: Белгосфилармония

ЦЕНА БИЛЕТОВ: от 70 до 150 белорусских рублей