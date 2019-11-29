На что стоит обратить внимание при выборе пылесоса

В такое время важно, чтобы дома было чисто, уютно и просто приятно. Атмосферу уюта каждый создает себе сам, а вот в вопросах чистоты поможет хороший пылесос. Мы расскажем, что нужно учесть, чтобы выбрать пылесос, который подойдет вашей квартире и вашему образу жизни.

Размер квартиры

Если у вас дом или квартира с 3+ комнатами, то уборка всегда будет занимать много времени и сил. Облегчить задачу поможет мощный и мобильный пылесос, который не будет мешать вам проводами, массивным корпусом и шлангом. Беспроводной пылесос LG CordZero А9 справится с любой пылью и сором. Сменные батареи позволяют убирать даже очень большие пространства. А удобная телескопическая труба помогает пылесосить в труднодоступных местах. Трансформируемая зарядная база без труда впишется в любой интерьер

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Стиль жизни

Если вы точно знаете, на что можете потратить время вместо уборки, то, возможно, вам просто не стоит ею заниматься. Тем, кто считает каждую минуту, пойдет робот-пылесос. Такие пылесосы самостоятельно поддерживают порядок в квартире и требуют минимум внимания с вашей стороны. В LG CordZero R9 установлена продвинутая система навигации, которая позволяет строить сложные маршруты, обходить препятствия, находить и убирать особенно грязные места. А благодаря функциям мониторинга и навигации, можно следить за обстановкой в доме, даже находясь в другой стране.

Приоритеты

Приоритеты в жизни бывают разные и их тоже нужно учитывать. Если у вас маленькие дети, то вам нужен всегда чистый пол без лишних хлопот – тут подойдет робот-пылесос. А если у вас сразу несколько домашних животных – тогда стоит присмотреться к наиболее мощному решению в линейке, такому как LG Kompressor. Его отличает эффективная система прессования пыли и высокая мощность всасывания. Как следствие – уборка с минимальными затратами времени.

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