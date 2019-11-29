Prestige – натяжные потолки, которые служат долго

Натяжные потолки уже не первый год на пике популярности. Они не боятся влаги, не трескаются и от них не отстает краска, как от окрашенных потолков. А глянцевая фактура визуально увеличивает высоту комнаты, делая ее светлее и просторнее.

Но у натяжных потолков есть и недостаток – недобросовестные подрядчики. Чтобы связаться с профессионалами своего дела, выбирайте компании с безупречной репутацией. Одна из них – участник конкурса «Лучший строитель Беларуси – 2019» - компания Prestige.

Компания Prestige специализируется на производстве и установке натяжных потолков любой сложности. Индивидуальный дизайн, нестандартные цвета и полотна, парящие линии и подсветка – специалистам студии под силу воплотить любой каприз. А так как компания Prestige напрямую работает с европейскими поставщиками, то и цены предлагает без переплат. Региональные офисы компании есть во всех областных городах Беларуси, а также во многих районных центрах.

Чтобы оформить заказ, достаточно заполнить форму на сайте или заказать обратный звонок. Замерщик приедет в удобное для клиента время и предложит оптимальные варианты. Заказ изготавливается в течение нескольких дней, а устанавливается без пыли и грязи за 2-3 часа.

Готовые натяжные потолки служат от 15 лет. Они не имеют стыков, швов, перепадов, а потому защищают жилье от затопления. Мыть их проще простого – достаточно пройтись моющим пылесосом или протереть влажной тканью.

5 причин, по которым стоит заказать потолки в Prestige:

- Ведение проекта от А до Я. Клиенту достаточно сделать звонок, а все хлопоты по реализации его пожеланий возьмут на себя специалисты компании.

- Индивидуальный подход. Дизайнер предлагает идеи, отталкиваясь от конкретной планировки и интерьера.

- Качество. На каждом этапе воплощения заказа внедрена система контроля качества. Например, перед тем, как попасть в дом клиента, каждое полотно проходит проверку.

- Сервис. компания Prestige уделяет внимание не только профессиональному росту сотрудников, но и искусству отношений «клиент-подрядчик».

- Приятные цены. Регулярные скидки, беспроцентная рассрочка, разнообразные акции и подарки – подходящий вариант найдется для каждого.

Подробности на сайте: potolokprestige.by и potolkiprestige.by.