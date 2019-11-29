2019-11-29T18:10:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Вы трезвая?» - «Нет»: в Витебске в суд над отцом, который избил и выгнал из дома 4-летнего сына, пришла мама мальчика

Дело будут рассматривать в закрытом режиме - мужчина собирается говорить о подробностях жизни семьи
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске судят отца, который выгнал избитого четырехлетнего ребенка из дома.В Витебске судят отца, который выгнал избитого четырехлетнего ребенка из дома.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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42-летняя Ирина (имена изменены по этическим причинам) на первое заседание суда 28 ноября не пришла. Обвиняемый - ее гражданский муж Алексей - без нее что-либо рассказывать отказался. 31-летнего мужчину судят сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в истязании, причинении менее тяжкого телесного повреждения, угрозе убийством, оставлении в опасности. Все это он совершил в отношении членов своей семьи - жены Ирины и четырехлетнего сына Кирилла.

Напомним: 12 августа в подъезде одной из витебских многоэтажек нашли избитого малыша. Мальчик спал в детской коляске около соседской двери. Он был раздет, тело в синяках, из уха текла кровь. Соседка забрала ребенка в свою квартиру, вызвала милицию и врачей. Мальчик рассказал, что его избил папа. «Папа бил, обливал холодной водой и опять бил», - рассказал Кирилл своей спасительнице. Оказалось, что накануне Алексей избил Ирину. Женщина улучила момент, когда он заснул, а потом сбежала из дома. Позже на ее теле насчитают 48 следов травмирующих воздействий.

Всего у Ирины четверо детей - старший сын уже взрослый, двух дочерей забрали их отцы - каждый свою, а Кирилл сейчас живет с бабушкой - матерью Ирины.

На второе заседание суда Ирина тоже не пришла, в ожидании нее судья объявляет перерыв. Появилась она примерно на полчаса позже, чем было назначено начало заседания, в сопровождении сотрудника правоохранительных органов. Худенькая женщина с покрасневшим лицом то и дело утирает слезы.

- Ира, ты что, пила? Зачем? Кто тебя заставляет это делать? - выговаривает ей женщина средних лет.

- Я не могу одна, не могу без Алексея, - всхлипывает Ирина.

-Ну ты же знаешь, что все можно изменить, исправить и детей вернуть! И ты не одна, у тебя дети! А ты пьешь!

- Но я хотя бы никого не била 48 раз, - слабо отбивается Ирина.

- Эх, сгубило вас обоих пьянство, - вздыхает женщина.

В зале суда потерпевшей задают вопрос:

- Вы трезвая?

- Нет.

- Когда употребляли спиртное?

- Вчера...

Судья объявляет еще один перерыв - Ирину увозят, чтобы освидетельствовать на алкоголь. В зал суда она больше не возвращается, дело будут рассматривать дальше без потерпевшей. Далее суд будет идти в закрытом режиме - об этом ходатайствовал подсудимый.

- Я буду говорить об интимных подробностях жизни моей семьи и о фактах, порочащих другого человека, - объяснил Алексей.

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